Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 13.05.2026.

Gestern kamen Inflationsdaten in den USA, die im April in der Jahresrate bei 3,8% und damit so hoch wie seit Mai 2023 nicht mehr lagen. Der Anstieg ist auf den Irankrieg und die damit verbundene Situation am Energiemarkt zurückzuführen.

Auch der Chef der Deutschen Bundesbank, Prof. Dr. Joachim Nagel, sieht weiter anziehende Inflationsraten und dadurch begründbare Zinsanhebungen in der Eurozone.

In Summe ist die Lage für Deutschland schwierig, was auch dem DAX gestern zu schaffen machte. Der Leitindex rutschte on close unter 24.000 Punkte und könnte auf Sicht der nächsten Wochen noch weitere Korrekturen sehen.

Edelmetalle, Energies und Cryptos gingen gestern ohne frische Impulse eher seitwärts.

Imschauen wir heute auf den NIKKEI CFDIch wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,