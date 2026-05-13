Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 13.05.2026.
Gestern kamen Inflationsdaten in den USA, die im April in der Jahresrate bei 3,8% und damit so hoch wie seit Mai 2023 nicht mehr lagen. Der Anstieg ist auf den Irankrieg und die damit verbundene Situation am Energiemarkt zurückzuführen.
Auch der Chef der Deutschen Bundesbank, Prof. Dr. Joachim Nagel, sieht weiter anziehende Inflationsraten und dadurch begründbare Zinsanhebungen in der Eurozone.
In Summe ist die Lage für Deutschland schwierig, was auch dem DAX gestern zu schaffen machte. Der Leitindex rutschte on close unter 24.000 Punkte und könnte auf Sicht der nächsten Wochen noch weitere Korrekturen sehen.
Edelmetalle, Energies und Cryptos gingen gestern ohne frische Impulse eher seitwärts.Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NIKKEI CFD (JPN225).
Nikkei erreicht Multi Resist Area
Technische Analyse: Der Nikkei verlängert die jüngste Rally seit Ende März. Linien-Support wartet bei 59.922✅ Punkten und horizontal bei 58.254 Zählern. Auf der Oberseite reicht die Widerstandszone bis vorerst 66.993❌ Punkte. Das TGS Setup zeigt im Tageschart eine extrem überhitzte, aber noch konstruktive Lage. Das Trend Folge Signal bei 58.898 Punkten ist aktiv und verdichtet den Widerstand mit den Zielen MT1 und MT2. Achten Sie auf der Unterseite auf die beiden TGS Glättungslinien bei 60.234 und 57.227 Punkten.
🔍Der Erzeugerpreisindex (EPI) erfasst die Preisentwicklung von in den USA produzierten und im Inland vertriebenen Waren und Dienstleistungen aus Verkäuferperspektive. Er spiegelt die Transaktionspreise zum Zeitpunkt der Bestellung wider, nicht beim Verlassen der Fabrik. Der EPI dient als wichtiger Frühindikator für Inflationstrends und wirtschaftliche Aktivität.
Auf den Devisenmärkten hat der EPI in der Regel folgende Auswirkungen auf den US-Dollar (USD):
Diese Preisveränderungen werden durch die Analyse einer gewichteten Stichprobe von Waren und Dienstleistungen auf verschiedenen Produktionsstufen ermittelt und in einem Index zusammengefasst.
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