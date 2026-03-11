Sehr geehrte Damen und Herren,
Die globalen Finanzmärkte schwanken sich durch die zweite Kriegswoche im Nahen Osten. Die Bewegungen insbesondere an den Energiemärkten sind immens. Rohöl muss die Gesamtlage einordnen und ist entsprechend volatil.
Aktien handelten gestern weitestgehend fest. Der DAX testete den Bereich um 24.000 Punkte und steckt damit deutlich unter den Rekordständen aus dem Januar fest.
Heute stehen zudem wichtige Inflationsdaten auf der Agenda. Achten Sie insbesondere auf die CPI-Daten um 13:30 Uhr.
Der Bitcoin bremst momentan an relevanten Widerständen um 70.000 US-Dollar.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den ETHEREUM CFD (ETHUSD).
ETHER geht seitwärts. Nur wenig Momentum...
Technische Analyse: ETHER bewegt sich momentan bestenfalls in die Seite. Zuletzt wurde der Coin an der oberen Widerstandslinie, die zudem als Trigger einer ansteigenden Dreiecks fungiert, klar geblockt. Ein klarer und nachhaltiger Anstieg über diesen Widerstand zwischen 2.150❌ und 2.200 US-Dollar wäre ein Machtwort der Bullen. Auf der Unterseite muss ETHUSD zwingend die untere blaue Linie bei 1.840✅ USD halten. Denn ansonsten steht ein schneller Angriff auf das Februartief zu befürchten.
🔍Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird in den USA anhand eines repräsentativen Warenkorbs berechnet, der die Ausgaben eines durchschnittlichen Haushalts für Güter und Dienstleistungen widerspiegelt. Der Index misst die durchschnittliche Preisentwicklung und dient als wichtiger Indikator für das Konsumverhalten und die Inflationsrate. Die Inflationsrate wiederum ist ein zentraler Maßstab für die Geldpolitik der Zentralbanken, deren Hauptziel die Preisstabilität ist. Fällt der VPI höher als erwartet aus, steigt meist der US-Dollar-Kurs an den Devisenmärkten; bleibt er hinter den Erwartungen zurück, schwächt sich der Dollar tendenziell ab.
Bedeutung:
Der VPI ist entscheidend für die Beurteilung der Kaufkraft und Preisentwicklung in einer Volkswirtschaft. Er beeinflusst Zinspolitik, Löhne, Sozialleistungen und die Bewertung von Währungen auf den internationalen Märkten.
Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag deutliche Zugewinne. Der DAX startete stark, übersprang zeitweise die 24.000-Punkte-Marke und schloss mit einem Plus von 2,39 Prozent bei 23.968 Punkten. Auch der TecDAX gewann 1,58 Prozent auf 3.621 Punkte. Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs sowie Aussagen von US-Präsident Trump sorgten für Optimismus.
Europas Börsen verzeichneten am Dienstag deutliche Kursgewinne, angeführt vom EURO STOXX 50, der 2,51 Prozent höher bei 5.828,05 Punkten schloss.
Die Wall Street hat sich am Dienstag kaum von der Stelle bewegt: Der Dow Jones ging mit einem leichten Minus von 0,07 Prozent bei 47.706,51 Punkten aus dem Handel, während der NASDAQ Composite nahezu unverändert 0,01 Prozent höher bei 22.697,10 Zählern schloss. Am Vortag hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der den Nahostkrieg als "so gut wie beendet" bezeichnete, die Kurse noch gestützt.
Asiens Aktienmärkte haben sich am Dienstag spürbar erholt. Der Nikkei 225 stieg um 2,88 Prozent auf 54.248 Punkte, der Shanghai Composite legte um 0,65 Prozent auf 4.123 Zähler zu, und der Hang Seng gewann 2,17 Prozent auf 25.960 Punkte.
