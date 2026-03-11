Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 11.03.2026.

Die globalen Finanzmärkte schwanken sich durch die zweite Kriegswoche im Nahen Osten. Die Bewegungen insbesondere an den Energiemärkten sind immens. Rohöl muss die Gesamtlage einordnen und ist entsprechend volatil.

Aktien handelten gestern weitestgehend fest. Der DAX testete den Bereich um 24.000 Punkte und steckt damit deutlich unter den Rekordständen aus dem Januar fest.

Heute stehen zudem wichtige Inflationsdaten auf der Agenda. Achten Sie insbesondere auf die CPI-Daten um 13:30 Uhr.

Der Bitcoin bremst momentan an relevanten Widerständen um 70.000 US-Dollar.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den ETHEREUM CFD (ETHUSD).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen