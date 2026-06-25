Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 25.06.2026.

Zur Mitte der Woche gab es nachbörslich noch Zahlen von Micron (MU). Der Ausblick fiel positiv aus, was die Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien ein wenig abbremste.

So sehen wir aktuell größere Aufräumarbeiten insbesondere in Fernost. Kospi und Nikkei können sich nach den teils schärferen Verlusten von Anfang dieser Woche erholen.

Verkaufsdruck gab es gestern auch im heimischen DAX. Rheinmetall wurde ein Großauftrag gestrichen, was prompt zu massiven Kurseinbußen führte. Auch die Telekom, ebenfalls ein Schwergewicht, hat momentan zu kämpfen.

Auch bei Gold, Silber und Kryptowerten hängt der Haussegen eher schief. Alle dreie Assets verzeichneten am Mittwoch neue Tiefstände im Rahmen der laufenden Korrektur.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Rheinmetall Aktie (RHMD.DE).