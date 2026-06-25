Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 25.06.2026.
Zur Mitte der Woche gab es nachbörslich noch Zahlen von Micron (MU). Der Ausblick fiel positiv aus, was die Gewinnmitnahmen bei KI-Aktien ein wenig abbremste.
So sehen wir aktuell größere Aufräumarbeiten insbesondere in Fernost. Kospi und Nikkei können sich nach den teils schärferen Verlusten von Anfang dieser Woche erholen.
Verkaufsdruck gab es gestern auch im heimischen DAX. Rheinmetall wurde ein Großauftrag gestrichen, was prompt zu massiven Kurseinbußen führte. Auch die Telekom, ebenfalls ein Schwergewicht, hat momentan zu kämpfen.
Auch bei Gold, Silber und Kryptowerten hängt der Haussegen eher schief. Alle dreie Assets verzeichneten am Mittwoch neue Tiefstände im Rahmen der laufenden Korrektur.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Rheinmetall Aktie (RHMD.DE).
Rheinmetall nach Ausbruch aus Megafon unter Druck.
Trend-Guard Analyse: Im TGS Setup (Trend-Guard) sind die Handelsstrategien im Wochenchart abwärts ausgerichtet. Counter Trend und Trend Folge sind short aktiv, wobei relevante Anlaufzonen mittlerweile teilweise schon erreicht worden sind. Achten Sie auf die Main Targets zwischen 900 und 749 Euro.
PCE steht für Personal Consumption Expenditures Core Rate – auf Deutsch: Kernrate der privaten Konsumausgaben.
Die PCE-Kernrate erfasst die Preisentwicklung eines festen Korbs an Konsumgütern und Dienstleistungen – ohne die schwankungsanfälligen Bereiche Lebensmittel und Energie.
Der Handelstag (24.06.2026) schloss weltweit überwiegend mit leichten Verlusten, wobei insbesondere Deutschland unter Druck stand, während die USA uneinheitlich und Asien von Tech-News bewegt waren.
In Deutschland fiel der DAX um 0,62 Prozent auf 24.740,36 Punkte, nachdem er seine anfänglichen Verluste im Laufe des Tages deutlich ausgeweitet hatte. Der TecDAX schloss 0,5 Prozent tiefer bei 3.883 Zählern, belastet vor allem durch Gewinnmitnahmen bei KI-Profiteuren und den starken Kursrutsch der Rheinmetall-Aktie.
Die Stimmung in Europa war insgesamt verhalten, der Euro Stoxx 50 verlor rund 0,3 Prozent auf etwa 6.215 Punkte. Auch andere europäische Leitindizes litten unter Gewinnmitnahmen im Technologie- und Rüstungssektor sowie unter anhaltender Unsicherheit über die Konjunkturentwicklung.
An den US-Börsen zeigte sich ein uneinheitliches Bild: Während der breit gefasste Markt nur leicht nachgab, standen vor allem Tech- und KI-Werte im Fokus und suchten nach dem jüngsten Ausverkauf nach einem Boden. Einzelwerte wie Micron Technology legten nach starken Quartalszahlen deutlich zu, während andere Technologiewerte schwächer tendierten.
In Asien sorgte insbesondere der Halbleitersektor für Bewegung: Der KOSPI war zuvor unter Druck geraten, woraufhin ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm von Samsung ein deutliches Stützungssignal setzte. Zudem profitierte die SK-hynix-Aktie von Plänen für ein Milliarden-Listing an der NASDAQ, was die Stimmung im asiatischen Technologiebereich etwas aufhellte.
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