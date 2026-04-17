Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Freitag, den 17.04.2026.
Vor dem Wochenende bleibt die Stimmung an den Aktienmärkten gut. Eine in Aussicht gestellte Verlängerung der Waffenrufe zwischen den USA und Iran sorgte gestern für hohe Notierungen im Dow & Co.
Halten wir es heute kurz. Tech-Aktien sind wieder gefragt, nachdem große Werte wie Microsoft und Meta ordentlich korrigiert hatten.
In Kombination mit einem robuster Ölpreis, der die Ölaktien stabil hält, überrascht das Rekordhoch im marktbreiten S&P 500 überhaupt nicht.
Lediglich der heimische DAX hat noch eine Weg vor sich bis zum Rekordhoch... mal sehen, ob sich im Leitindex mehr Schub entwickeln kann.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Aktien CFD von Netflix (NFLX.US_24).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
NETFLIX nach Zahlen unter Druck
Technische Analyse: Der NASDAQ (hier 8h-Chart) korrigierte zuletzt in einem Abwärtstrendkanal, der folgend zu einer bullischen Flagge gewandelt wurde. Auch strukturell gemäß Elliott-Wellenanalyse hatte sich eine Sequenz Ende März beendet. Kurzfristig könnte der Tech-Index noch ein wenig anziehen. 26.513❌ Punkte stellt eine aktuelle Orientierungsmarke dar. Auf der Unterseite könnte der Markt abkühlen, sobald die TGS Glättungslinie bei 25.859✅ Zählern unterschritten wird.
🔍Die Zahl der aktiven Ölbohrungen in den USA, die wöchentlich vom Dienstleister Baker Hughes veröffentlicht wird, ist ein zentraler Indikator für die Öl- und Gasindustrie. Diese Kennzahl dient als Frühindikator für die Nachfrage nach Ölprodukten und bietet Einblicke in die Produktionsaktivitäten der Branche. Eine steigende Anzahl aktiver Bohranlagen signalisiert eine Zunahme der Ölförderung, was tendenziell zu einem höheren Angebot auf dem Markt und damit zu sinkenden Ölpreisen führen kann. Umgekehrt kann ein Rückgang der Bohranlagen die Ölpreise stützen, da das Angebot begrenzt wird.
Die Daten von Baker Hughes sind seit 1944 eine verlässliche Quelle für die Analyse von Trends in der Energiebranche. Sie werden regelmäßig von Wirtschaftsmedien und Branchenpublikationen aufgegriffen und sind ein wichtiger Bestandteil von Berichten über den Zustand des Energiemarktes. Neben wirtschaftlichen Faktoren wie Preisentwicklungen können auch technische Aspekte wie Geräteausfälle oder Wetterbedingungen die Zahl der aktiven Anlagen beeinflussen.
Deutschland
Europa
USA (Schluss 16.04.)
Asien (17.04. laufender Handel)
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