Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Freitag, den 17.04.2026.

Vor dem Wochenende bleibt die Stimmung an den Aktienmärkten gut. Eine in Aussicht gestellte Verlängerung der Waffenrufe zwischen den USA und Iran sorgte gestern für hohe Notierungen im Dow & Co.

Halten wir es heute kurz. Tech-Aktien sind wieder gefragt, nachdem große Werte wie Microsoft und Meta ordentlich korrigiert hatten.

In Kombination mit einem robuster Ölpreis, der die Ölaktien stabil hält, überrascht das Rekordhoch im marktbreiten S&P 500 überhaupt nicht.

Lediglich der heimische DAX hat noch eine Weg vor sich bis zum Rekordhoch... mal sehen, ob sich im Leitindex mehr Schub entwickeln kann.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Aktien CFD von Netflix (NFLX.US_24).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen