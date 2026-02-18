Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 17.02.2026.

Am Dienstag gingen die Märkte erneut seitwärts. Dax, Dow und Co sahen moderate Schwankungen, wobei die Wall Street nach wie vor auf der Bremse steht.

Das Thema ist nach wie vor,

ob sich die hohen Investitionen aufgrund der KI-Entwicklung rechnen

in wieweit etablierte Geschäftsmodelle unter Margendruck geraten

ob die Aktienmärkte auf dem aktuellen Niveau nicht grundsätzlich hoch bzw. zu hoch bewertet sind

Gold, Silber und der Bitcoin gingen moderat abwärts, können aber nach wie vor die jüngsten Tiefpunkte halten.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den DAX index (GER40).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen