Am Dienstag gingen die Märkte erneut seitwärts. Dax, Dow und Co sahen moderate Schwankungen, wobei die Wall Street nach wie vor auf der Bremse steht.
Das Thema ist nach wie vor,
Gold, Silber und der Bitcoin gingen moderat abwärts, können aber nach wie vor die jüngsten Tiefpunkte halten.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den DAX index (GER40).
DAX(GER40) handelt oberhalb von 25.000 Punkten
Technische Analyse: Im Dax sieht es nicht unkonstruktiv aus. Der Leitindex konnte Rücksetzer nach dem letzten Rekordhoch gut abfangen und den Supportbereich um 24.400✅Punkte per saldo halten. Auf der Oberseite läuft der Index nun auf eine Widerstandslinie bei rund 25.175❌ Zählern auf, bevor das Allzeithoch wieder in den Fokus gerät. Auch wenn die übergeordneten Zeitebenen (Monat, Woche) stark überhitzt sind, könnte der Markt aus den Intraday-Zeitebenen ggf. noch etwas Schub holen. Bleiben Sie aber bitte eng am Ball.
🔍Die FOMC-Protokolle liefern einen ausführlichen Überblick über die geldpolitische Entscheidungsfindung des Komitees während des Treffens vor etwa drei Wochen. Sie bieten detaillierte Einblicke in die Einschätzung und Haltung des FOMC zur Geldpolitik, weshalb Währungshändler die Dokumente intensiv analysieren, um Hinweise auf künftige Zinsschritte zu erhalten.
Der DAX legte am Dienstag nach ruhigem Start spürbar zu und schloss 0,80 Prozent höher bei 24.998,40 Punkten, während der TecDAX um 0,74 Prozent auf 3.681,04 Zähler kletterte.
Der EURO STOXX 50 legte am Dienstag nach schwachem Start um 0,72 Prozent auf 6.021,85 Punkte zu und setzte damit seine freundliche Tendenz fort.
Nach dem verlängerten Wochenende zeigten sich die US-Börsen nur leicht erholt: Der Dow Jones schloss 0,07 Prozent höher bei 49.533,19 Punkten, der NASDAQ Composite gewann 0,14 Prozent auf 22.578,38 Zähler.
In Asien präsentierten sich die Börsen zur Wochenmitte uneinheitlich: In Tokio setzte der Nikkei 225 seine jüngste Schwäche fort und fiel um 0,42 Prozent auf 56.566,49 Punkte, womit der Index bereits den vierten Handelstag in Folge nachgab.
