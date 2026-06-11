Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 11.06.2026.

Indizes korrigierten am Mittwoch. Dabei wurden z.B. im US500 die ersten relevanten Supports unterschritten. Im Moment gehe ich davon aus, dass es sich bei dem aktuellen Rücksetzer um eine Korrektur gegen das Märztief handelt.

Achten Sie heute auf die Erzeugerpreise in den USA und auf die EZB-Sitzung.

Bei Edelmetallen gab es gestern weiteren Verkaufsdruck. Gold hat das Tief vom 23.03.2026 unterboten.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf Ethereum (ETHUSD).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,