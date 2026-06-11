Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 11.06.2026.
Indizes korrigierten am Mittwoch. Dabei wurden z.B. im US500 die ersten relevanten Supports unterschritten. Im Moment gehe ich davon aus, dass es sich bei dem aktuellen Rücksetzer um eine Korrektur gegen das Märztief handelt.
Achten Sie heute auf die Erzeugerpreise in den USA und auf die EZB-Sitzung.
Bei Edelmetallen gab es gestern weiteren Verkaufsdruck. Gold hat das Tief vom 23.03.2026 unterboten.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf Ethereum (ETHUSD).
ETHUSD arbeitet Bärenflagge zu 123% ab.
Technische Analyse: Ether hatte zuletzt eine bärische Flagge abwärts getriggert. Das Potenzial aus dieser Fortsetzungsformation wurde bereits abgearbeitet. Weitere Supports warten bei 1382 USD. Widerstand bietet das letzte Hoch bei 2465 US-Dollar.
Was misst er? Der Erzeugerpreisindex (EPI, englisch: Producer Price Index / PPI) erfasst die Preisentwicklung von Waren und Dienstleistungen aus Sicht der Produzenten (Verkäufer). Er misst die Transaktionspreise zum Zeitpunkt der Bestellung – nicht beim Verlassen der Fabrik.
Der EPI gilt als wichtiger Frühindikator für Inflation, weil steigende Erzeugerpreise oft später zu höheren Verbraucherpreisen führen. Besonders die Kernrate (ohne volatile Energie- und Lebensmittelpreise) wird von Ökonomen genau beobachtet.
Am 10.06.2026 überwogen weltweit Verluste: Europa und die USA schlossen klar im Minus, auch Asien tendierte schwächer.
Deutschland / Europa
USA
Asien
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