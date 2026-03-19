Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 19.03.2026.

Die Zinsen wurden gestern von der US FED nicht gesenkt, was von Marktteilnehmern auch so erwartet wurde. Angesichts eines deutlich höheren Ölpreises war dies keine Option. Grundsätzlich ist der Ton von Jerome Powell - Chef der US Notenbank - zurückhaltender interpretiert worden.

So werden für das Jahr 2026 nun weniger Zinssenkungen erwartet, sofern diese überhaupt kommen.

Unterm Strich wurden Risikoanlagen gestern durch die Bank abverkauft. Aktien, Cryptos aber auch Edelmetalle standen unter Druck. Der Rutsch im Gold und Silber zeigt auch, dass Anleger versuchen, Kasse zu machen.

Auch der Bitcoin wurde zuletzt an relevanten Widerständen klar abgewiesen.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den S&P500 CFD (US500).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen