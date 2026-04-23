Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 23.04.2026.

Wie geht es nun weiter? Wer verhandelt wann mit wem? Uns was machen die Kapitalmärkte aus der aktuellen Situation?

Im Krieg gegen den Iran gibt es wenig Neues. Vizepräsident Vance sollte eigentlich bereits nach Pakistan aufgebrochen sein. Zu weiteren Verhandlungen mit dem Iran. Ob und wann diese zweite Runde stattfindet, lässt sich im Moment nicht beantworten.

Fakt ist, dass US Präsident Donald Trump momentan alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und damit der Konflikt im Nahen Osten und die nicht befahrbare Strasse von Hormus das Topthema bleibt.

Die Finanzmärkte setzen ihre Rally fort, die Ende März gestartet war. Da die Lage insbesondere bei den US Märkten stark überkauft ist, sollten Rücksetzer zeitnah eingeplant werden.

Auch Gold und Silber kommen aktuell nicht vom Fleck. Anders der Bitcoin, der ein neues Mehrwochenhoch markiert hat.

Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf den BITCOIN CFD (BTCUSD).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen