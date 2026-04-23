Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 23.04.2026.
Wie geht es nun weiter? Wer verhandelt wann mit wem? Uns was machen die Kapitalmärkte aus der aktuellen Situation?
Im Krieg gegen den Iran gibt es wenig Neues. Vizepräsident Vance sollte eigentlich bereits nach Pakistan aufgebrochen sein. Zu weiteren Verhandlungen mit dem Iran. Ob und wann diese zweite Runde stattfindet, lässt sich im Moment nicht beantworten.
Fakt ist, dass US Präsident Donald Trump momentan alle Aufmerksamkeit auf sich zieht und damit der Konflikt im Nahen Osten und die nicht befahrbare Strasse von Hormus das Topthema bleibt.
Die Finanzmärkte setzen ihre Rally fort, die Ende März gestartet war. Da die Lage insbesondere bei den US Märkten stark überkauft ist, sollten Rücksetzer zeitnah eingeplant werden.
Auch Gold und Silber kommen aktuell nicht vom Fleck. Anders der Bitcoin, der ein neues Mehrwochenhoch markiert hat.
Im Chart of the Day schauen wir daher heute auf den BITCOIN CFD (BTCUSD).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
BITCOIN an Keilgrenze. Vorsicht...
Technische Analyse: Der BITCOIN testet erneut die Oberkante eines steigendes Keils. An der oberen Keilgrenze war der Coin zuletzt Mitte März und Mitte April geblockt worden. Verdichtet wird dieser Widerstand durch den VWAP (21.11.2025). Trotzdem kann ich mir in den kommenden Stunden noch etwas mehr Schub vorstellen. Ziele aus dem aktuellen Trend Folge Signal warten bei 81.186❌ und 83.210 USD. Auf der Unterseite liegt Support vorerst bei 73.987✅ USD (KAMA).
🔍Der Einkaufsmanagerindex (EMI) für das nicht-verarbeitende Gewerbe in Deutschland spiegelt die aktuelle Lage im Dienstleistungssektor wider und gilt an den Finanzmärkten als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Grundlage sind monatliche Umfragen unter Einkaufsleitern und Geschäftsführern, die zu Geschäftslage, Beschäftigung, Aufträgen, Lagerbeständen und Preisen Stellung nehmen; größere und wirtschaftlich bedeutendere Unternehmen gehen mit höherem Gewicht in die Berechnung ein. Werte oberhalb von 50 Punkten signalisieren eine Verbesserung der Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vormonat, Werte darunter eine Verschlechterung, wobei besser als erwartete Werte tendenziell den Euro stärken und deutlich schlechtere Werte den Euro schwächen.
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