Full TGS Setup (Counter Trend)

Technische Analyse: NVDA bewegt sich im Wochenchart seit 2022 in einem Counter Trend Setup aufwärts, das die ersten Ziele zur Komplettierung bereits erreicht hat. T2 wartet noch bei 241,08❌ USD und ist ggf. im Umfeld der Earnings noch erreichbar. Grundsätzlich gilt jedoch, dass der Wochenchart Risse aufzeigt. Neben den massiv überhitzten Thermo Sensoren müssen wir auch die negative Divergenz beim RSI auf dieser Zeitebene beachten. Zusammenfassend kann NVDA zumindest stabil bleiben, solange die Supports bei 178,61 und 171,19 US-Dollar verteidigt werden können.



Eco & earnings check 06.05.2026



🔍Der ADP National Employment Report liefert monatlich einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Beschäftigung im US-Privatsektor. Die Daten basieren auf anonymisierten und aggregierten Gehaltsabrechnungen von über 25 Millionen Beschäftigten aus rund 400.000 bis 500.000 US-Unternehmen und werden in Zusammenarbeit mit dem Stanford Digital Economy Lab erstellt. Die Methodik ähnelt der des offiziellen Arbeitsmarktberichts des US-Arbeitsministeriums (BLS), wobei der ADP-Bericht ausschließlich den privaten Sektor abbildet und keine Regierungsstellen berücksichtigt.



Der ADP-Bericht gilt als wichtiger Frühindikator für den offiziellen Non-Farm Payrolls-Report (NFP) der US-Regierung, der meist zwei Tage später erscheint. Obwohl die Korrelation zwischen beiden Berichten nicht immer exakt ist, nutzen Marktteilnehmer die ADP-Zahlen, um Erwartungen für die offiziellen Regierungsdaten zu bilden. Besonders starke Abweichungen von den Analystenerwartungen führen häufig zu deutlichen Marktreaktionen: Übertrifft der ADP-Bericht die Prognosen, wertet der US-Dollar (USD) in der Regel auf, da dies als Zeichen für einen robusten Arbeitsmarkt und damit für eine starke Wirtschaft interpretiert wird. Bleiben die Zahlen deutlich hinter den Erwartungen zurück, schwächt sich der Dollar meist ab, da dies auf eine Abschwächung der Konjunktur hindeutet.