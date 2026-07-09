Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 09.07.2026.

Die Lage zwischen USA und Iran scheint erneut etwas zu eskalieren.

Die Wall Street blieb gestern allerdings relativ fest. Anders sah das im DAX aus. Der heimische Leitindex sah teils deutliche Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rallyschüben.

Tausend Punkte im Dax hört sich in der medialen Berichterstattung erst einmal brutal an. Dieser Verlust entspricht allerdings prozentual weniger als 4%.

An anderer Stelle gab es klare Aufwärtsbewegungen. Crude Oil konnte stärker anziehen. Auch die Renditen internationaler Staatsanleihen legten teils deutlicher zu. Denn steigende Energiepreise zahlt unmittelbar auf die Inflationsängste der Märkte ein.

Gold, Silber und der Bitcoin wurden gestern moderat abverkauft. Der Markt trimmt auch hier die Zugewinne der letzten Tage.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Euro vs. US-Dollar (EURUSD).