Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 09.07.2026.
Die Lage zwischen USA und Iran scheint erneut etwas zu eskalieren.
Die Wall Street blieb gestern allerdings relativ fest. Anders sah das im DAX aus. Der heimische Leitindex sah teils deutliche Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rallyschüben.
Tausend Punkte im Dax hört sich in der medialen Berichterstattung erst einmal brutal an. Dieser Verlust entspricht allerdings prozentual weniger als 4%.
An anderer Stelle gab es klare Aufwärtsbewegungen. Crude Oil konnte stärker anziehen. Auch die Renditen internationaler Staatsanleihen legten teils deutlicher zu. Denn steigende Energiepreise zahlt unmittelbar auf die Inflationsängste der Märkte ein.
Gold, Silber und der Bitcoin wurden gestern moderat abverkauft. Der Markt trimmt auch hier die Zugewinne der letzten Tage.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den Euro vs. US-Dollar (EURUSD).
EURUSD hat sich bereits ordentlich
Im TGS Setup (Trend-Guard) zeigt die Gemeinschaftswährung ein aktives ABCD-Pattern an. Ziele aus dieser Formation liegen bei 1,1228✅ USD. Beachten Sie allerdings, dass der Thermo Sensor auf dieser Zeitebene bereits stark abgekühlt ist. Ein Anstieg über die TGS Glättungslinien bei 1,1472 / 1,1484❌ USD könnte den Euro weiter nach oben schicken.
Das EZB-Sitzungsprotokoll (engl. ECB Accounts) ist die offizielle Zusammenfassung der letzten Ratssitzung der Europäischen Zentralbank. Es enthält:
⚠️ Marktrelevanz
Das Protokoll kann Bewegungen bei EUR-Paaren (z. B. EURUSD), europäischen Aktienindizes (DAX, EURO STOXX 50) und Anleihen auslösen – insbesondere wenn überraschende Hinweise auf Zinsänderungen enthalten sind.
Der Handelstag gestern endete mit deutlichen Verlusten in Deutschland und Europa, während die USA gemischt und Asien gespalten waren.
Deutschland
Der DAX fiel am Mittwoch um 2,23 Prozent und schloss klar unter der 25.000‑Punkte‑Marke bei 24.897,45 Zählern. Der TecDAX verlor 2,35 Prozent und beendete den Handelstag bei 3.742,60 Punkten.
Europa
In der Übersicht wird der Euro Stoxx 50 (Est50) mit 6.205 Punkten und einem Rückgang von 1,8 Prozent geführt. Damit setzte sich der Abwärtstrend an den europäischen Leitbörsen fort, ausgelöst vor allem durch die wieder aufflammende Iran‑Krise.
USA
Der Dow Jones schloss tiefer; in der Termin‑Vorschau wird ein Rückgang um rund 0,25 Prozent auf etwa 52.925 Punkte erwähnt. Der Nasdaq Composite zeigte sich dem gegenüber widerstandsfähiger und lag bei etwa 25.819 Punkten, einem Minus von 1,16 Prozent, was vor allem Gewinnmitnahmen im Tech‑Sektor widerspiegelt.
Asien
Asiens Börsen reagieren gespalten auf den Iran‑Konflikt: Einige Märkte stabilisierten sich, andere – insbesondere Öl‑sensible Regionen – verzeichneten deutliche Verluste. Bereits an den Vortagen hatte es in Tokio, Shanghai und Hongkong teils kräftige Abgaben gegeben, was die Nervosität in der Region unterstreicht.
Globale Top Stories (09.07.2026)
Feuerpause mit Iran beendet: DAX‑Rekordjagd jäh gestoppt, Index schließt unter 25.000 Punkten, Ölpreise steigen kräftig.
US‑Präsident Donald Trump erklärt den Waffenstillstand mit Iran für beendet, gegenseitige Angriffe und Raketenabschüsse schüren Inflations‑ und Zinsängste.
Haushaltsausschuss billigt milliardenschweren Fregattenkauf bei TKMS, Rüstungstitel bleiben stark im Fokus.
VW berät über weitere Sparpläne, Gewerkschaft schlägt Alarm; die VW‑Aktie rückt wegen Kostendruck und Protesten in den Mittelpunkt.
Airbus meldet langfristig steigende Nachfrage und erhöht das Auslieferungstempo im Juni, was die Erholung im Luftfahrtsektor stützt.
Fed‑Protokoll signalisiert eher höhere Zinsen als schnelle Zinssenkungen, was die globale Aktien‑ und Anleihenstimmung zusätzlich belastet.
*Diese News wurden mit Unterstützung von KI erstellt und von Menschen final lektoriert
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.