einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 19.02.2026.

Schöne Swings zeigten DAX & Co gestern. Dabei konnte der Deutsche Leitindex deutlicher über die 25.000-Punktemarke anziehen. Aktuell läuft der DAX jedoch auf einen Volumenwiderstand, der zuletzt mehrfach als zu harte Hürde wahrgenommen wurde.

Edelmetalle präsentierten sich fester und müssen nach wie vor die enorm hohen Schwankungen der Vorwochen verpacken. Dieser Prozess schreitet voran, benötigt aber Zeit.

Der Bitcoin zeigt hingegen im Moment nur wenig Stärke bzw. Schwung. Auch wenn die Tiefpunkte der letzten Abwärtsrutsche gehalten werden, fehlt klares Kaufinteresse.

Im Chart of the Day schauen wir heute mal wieder auf de Tesla (TSLA.US_24).



Thomas Jansen