Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 07.07.2026.
Der Wochenauftakt gestaltete sich etwas ruhiger. Aktien und die großen Indizes gingen seitwärts. Immerhin konnte der DAX in den letzten Tagen ordentlich zulegen und ein neues Rekordhoch markieren. Die Wall Street geht ebenfalls unterhalb der aktuellen Tops seitwärts.
Wir warten auf neue, weitere Impulse.
Das betrifft auch die Edelmetalle und die Kryptowerte. Auch hier sahen wir zuletzt Erholungen. Im Moment ordne ich diese Schübe jedoch eher korrektiv ein. Gold, Silber und der Bitcoin könnten also durchaus noch einmal frische Tiefpunkte markieren.
Der Kalender ist heute ebenfalls überschaubar.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf SILBER (XAGUSD).
Google kann sich nach erster Abwärtswelle befestigen
Analyse & Kommentar: Google absolviert nach dem Throw Over über die obere Megafonkante einen veritablen Rücksetzer. Dabei wurde das Zwischenhoch bei 332✅ USD angelaufen. Aktuell kann sich die Aktie erholen. Ohnehin ordne ich die aktuelle Gewinnmitnahme als konstruktive Korrektur ein, solange das Tief bei 269,25 USD (HSD-1) gehalten wird.
Herausgeber: Das American Petroleum Institute (API) – eine US-amerikanische Branchenorganisation der Öl- und Gasindustrie.
Was wird gemessen? Die gewerblichen Rohölreserven der Vereinigten Staaten in Millionen Barrel – inkl. Benzin- und Destillatbestände.Die API-Daten gelten als früher Indikator, da sie einen Tag vor den offiziellen EIA-Zahlen erscheinen. Sie basieren jedoch auf freiwilligen Meldungen der Unternehmen und sind daher etwas weniger präzise als die EIA-Daten.
Der Handelstag ist für Dienstag vorbörslich von leichten Rücksetzern in Deutschland geprägt, während Europa, USA und Asien gemischt tendieren.
Deutschland
Der deutsche Markt wird heute schwächer erwartet: Nach einer Rekordjagd über 25.900 Punkte zeigt sich der DAX vorbörslich mit Abgaben, Indikation rund 25.765 Punkten etwa ‑0,2%. Auch der TecDAX tendiert im frühen Handel nach unten, nachdem der Markt zuletzt als überkauft eingestuft wurde.
Europa
In der Marktübersicht liegt der Euro Stoxx 50 (Est50) bei etwa 6.398 Punkten mit einem Minus von ‑0,2%, was auf einen verhaltenen Start an den europäischen Börsen hindeutet. Der MSCI World steht bei 4.343 Punkten und verliert rund ‑0,1%, was leichte globale Gewinnmitnahmen signalisiert.
USA
Der US‑Markt zeigt sich freundlicher: Die Indikation für den Nasdaq Composite liegt bei etwa 26.121 Punkten mit einem Plus von +1,1%, gestützt durch die starke KI‑Story rund um Titel wie NVIDIA und den heutigen Einstieg von SpaceX in den Nasdaq 100. Der Dow Jones wird mit rund 53.064 Punkten geführt, was ein hohes Niveau mit moderaten Veränderungen widerspiegelt.
Asien
Asiens Börsen liegen heute im Minus: Vor allem der südkoreanische KOSPI und KI‑/Halbleiterwerte wie Samsung und SK hynix geben deutlich nach, nachdem Rekordzahlen bei Samsung Gewinnmitnahmen ausgelöst haben. Diese Schwäche in Asien sorgt zusätzlich für Gegenwind am deutschen Markt, da Anleger die hohe Bewertung vieler KI‑Titel kritisch hinterfragen.
Globale Top Stories heute (07.07.2026)
DAX‑Rekordjagd dürfte unterbrochen werden, Markt vorbörslich mit Abgaben nach überkaufter Lage.
TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte: Kanada bestellt U‑Boote, Rüstungswerte wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus.
Samsung meldet Rekordgewinn, Aktie dennoch deutlich schwächer – Gewinnmitnahmen und KI‑Bewertungsdruck belasten auch SK hynix.
Infineon gewinnt wichtigen Patentstreit, US‑Importverbot für Innoscience‑GaN‑Chips durchgesetzt, Aktie im Fokus.
SpaceX wird in den Nasdaq 100 aufgenommen, Investor*innen achten auf Kursreaktion und KI‑/Weltraumfantasie.
Ölpreis legt um rund +1,2% zu (Brent um 72,85), während Gold mit etwa ‑0,9% und Bitcoin mit rund ‑1,2% nachgeben.
Fed bleibt im Straffungsmodus, Diskussion um Warshs Zinspolitik und die Frage, ob der KI‑getriebene Bullenmarkt weiterlaufen kann.
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