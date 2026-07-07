Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 07.07.2026.

Der Wochenauftakt gestaltete sich etwas ruhiger. Aktien und die großen Indizes gingen seitwärts. Immerhin konnte der DAX in den letzten Tagen ordentlich zulegen und ein neues Rekordhoch markieren. Die Wall Street geht ebenfalls unterhalb der aktuellen Tops seitwärts.

Wir warten auf neue, weitere Impulse.

Das betrifft auch die Edelmetalle und die Kryptowerte. Auch hier sahen wir zuletzt Erholungen. Im Moment ordne ich diese Schübe jedoch eher korrektiv ein. Gold, Silber und der Bitcoin könnten also durchaus noch einmal frische Tiefpunkte markieren.

Der Kalender ist heute ebenfalls überschaubar.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf SILBER (XAGUSD).