Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 24.02.2026.

Der Wochenauftakt war leicht ruckelig, ohne wirklich größeren Schaden anzurichten. Die Stimmung ist nach wie vor belastet vom neuerlichen Zoll-Chaos, das von den USA ausgeht. Mal sehen, wie und was hier weiter geht...

Dax & Co handelten gestern in die Seite, wobei sich der deutsche Leitindex wieder ein wenig von der runden 25.000-Punktemarke entfernt. Auch die US-Indizes warten vor wichtigen Quartalszahlen (NVIDIA, CRM etc..) und den Erzeugerpreisen am Freitag erstmal ab.

Edelmetalle können von dem Trubel zunächst profitieren. Auch wenn die Rekordmarken noch ein gutes Stück entfernt sind, geht es nach oben mit Gold und Silber.

BTCUSD geht zur Stunde etwas nach unten, kann aber das Tief von Anfang Februar noch nicht in Gefahr bringen.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den DAX (GER40).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen