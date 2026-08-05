Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 05.08.2026.

Die Aktienmärkte bleiben weiterhin in einer Schubphase. DAX, DOW und der S&P 500 konnten gestern auf neue Rekordmarken laufen. Getragen wurde die Rally erneut von soliden Earnings und der Hoffnung auf eine richtige und dauerhafte Lösung im Nahen Osten.

Der DAX hat jetzt die wichtige Anlaufzone ab 26.200 Punkte erreicht.

Hier finden sie meine aktuelle Mustererkennung auf TradingView.

Crude Oil handelt zur Stunde um 75 USD.

Gold, Silber und der Bitcoin können im frühen Geschäft heute ebenfalls zulegen. Die Lage hat sich etwas verbessert. Achten sie auf eine Bullenflagge im Bitcoin.

Auf dem Kalender schauen wir heute auf die ADP Arbeitsmarktdaten und die ISM Services.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ100 Cash (NDX / NAS100)