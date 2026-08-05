Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 05.08.2026.
Die Aktienmärkte bleiben weiterhin in einer Schubphase. DAX, DOW und der S&P 500 konnten gestern auf neue Rekordmarken laufen. Getragen wurde die Rally erneut von soliden Earnings und der Hoffnung auf eine richtige und dauerhafte Lösung im Nahen Osten.
Der DAX hat jetzt die wichtige Anlaufzone ab 26.200 Punkte erreicht.
Hier finden sie meine aktuelle Mustererkennung auf TradingView.
Crude Oil handelt zur Stunde um 75 USD.
Gold, Silber und der Bitcoin können im frühen Geschäft heute ebenfalls zulegen. Die Lage hat sich etwas verbessert. Achten sie auf eine Bullenflagge im Bitcoin.
Auf dem Kalender schauen wir heute auf die ADP Arbeitsmarktdaten und die ISM Services.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ100 Cash (NDX / NAS100)
NDX erreicht Keil-Widerstand. Vorsicht!
Analyse & Kommentar: Der NASDAQ 100 Tech-Index absolviert eine Erholungsbewegung auf die jüngsten schärferen Verluste. Dabei rücken die beiden roten Widerstandslinien um 29.700✅ Punkte wieder in den Fokus. Oberhalb dieser Bastion wartet nur noch das Allzeithoch mit Orientierungscharakter. Support sehe ich an der blauen Trendlinie bei 26.818❌ Zählern.
Der ISM Services Index (auch ISM PMI Services) ist ein monatlicher Konjunkturindikator des Institute for Supply Management (ISM). Er basiert auf Umfragen unter Einkaufsmanagern aus dem Dienstleistungssektor und misst dessen wirtschaftliche Aktivität.
Der DAX kletterte am Dienstag auf ein neues Rekordhoch und schloss bei 26.273 Punkten, gestützt von starken Quartalszahlen und wachsenden Hoffnungen auf eine baldige Iran-Einigung. Trump erklärte, Gespräche mit Teheran seien wieder angelaufen, während der Iran dies umgehend als Lüge dementierte.
Globale Top News
DAX-Rekord: Der deutsche Leitindex schloss mit einem Plus von 1,05 Prozent bei 26.273,80 Punkten auf einem neuen Allzeithoch, getragen von einer starken Berichtssaison.
Geopolitik – Iran/USA: Trump behauptet, mit Teheran seien neue Gespräche über ein Kriegsende und die Öffnung der Straße von Hormus angelaufen; Iran widerspricht und nennt die Darstellung eine „Lüge", man verhandle stattdessen bilateral mit Oman über eine sichere Schiffsroute.
Geopolitik – Ukraine: Die Eskalation belastet weiterhin das geopolitische Risikobild in Europa.
Berichtssaison – AMD & Co.: AMD legte nachbörslich Zahlen zum zweiten Quartal vor, Analysten erwarteten ein Umsatzwachstum von rund 47 Prozent auf über 11 Milliarden Dollar, getrieben von KI-Chip-Nachfrage. Am Mittwoch folgen unter anderem Infineon, Siemens Energy, DHL, Fresenius und Vonovia.
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