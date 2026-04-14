Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 14.04.2026.
Die Aktienmärkte starteten relativ schwach, konnten sich jedoch im Tagesverlauf befestigen und sogar ins Plus drehen. Der Schwung bei den Indikatoren bleibt robust. Daher hat sich das Sentiment dann auch eher auf positive Punkte konzentriert.
See-Blockade... wird schon.
Waffenruhe... hält bisher.
Rein technisch betrachtet steht Crude Oil zudem unter Druck. Der letzte extreme Schub zeigt Wirkung und zwingt das schwarz Gold momentan in eine notwendige Abkühlung.
Im Zuge der freundlichen Schlusstendenz an der Wall Street konnten auch Kryptowerte anziehen. Gold und Silber handelten weitestgehend stabil innerhalb klar abgesteckter Spannen.
Heute kommen um 14:30 Uhr die Erzeugerpreise in den USA. Achten Sie auf diese wichtigen Inflationsdaten. Zahlen von JP Morgan müssen wir ebenfalls auf dem Schirm halten.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den CFD von JPM (24/5 Kontrakt) (JPM.US_24).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
JPM mit Zahlen
Technische Analyse: Die Bankaktie JPMorgan absolvierte zuletzt eine Korrektur. Unterm Strich verlief diese moderat und konstruktiv. Die Supports bei 287 und 281 USD konnten gehalten werden. Darüber hinaus flirtet JPM momentan mit der Aktivierung einer bullischen Flagge, deren Trigger bei 306,40 USD verläuft. Sollten Rücksetzer um 300✅ USD abgefangen werden, könnte die Aktie in einen zweiten Aufwärtsschub gehen. Ziele lägen dann bei 326,37❌ und 337,20 US-Dollar.
🔍Der Erzeugerpreisindex (EPI) erfasst die Preisentwicklung von in den USA produzierten und im Inland vertriebenen Waren und Dienstleistungen aus Verkäuferperspektive. Er spiegelt die Transaktionspreise zum Zeitpunkt der Bestellung wider, nicht beim Verlassen der Fabrik. Der EPI dient als wichtiger Frühindikator für Inflationstrends und wirtschaftliche Aktivität.
Auf den Devisenmärkten hat der EPI in der Regel folgende Auswirkungen auf den US-Dollar (USD):
Diese Preisveränderungen werden durch die Analyse einer gewichteten Stichprobe von Waren und Dienstleistungen auf verschiedenen Produktionsstufen ermittelt und in einem Index zusammengefasst.
In Deutschland schloss der DAX am 13.04.2026 bei 23.742,44 Punkten, was einem leichten Tagesverlust von 0,26% entspricht. Der TecDAX beendete den Handel bei 3.509,76 Punkten und gab damit um 0,62% nach, womit Technologiewerte etwas schwächer aus dem Tag gingen.
In Europa notierte der Euro STOXX 50 zum Schluss bei rund 5.905 Punkten und verzeichnete dabei einen Rückgang von etwa 0,36 bis 0,37%. Damit setzte sich die von geopolitischen Sorgen geprägte, schwächere Tendenz an den wichtigsten europäischen Börsen fort.
In den USA schloss der S&P 500 (SPX) bei 6.886,24 Punkten und legte im Tagesverlauf um 1,02% zu. Der technologielastige NASDAQ 100 (NDX) zeigte sich ebenfalls freundlich, beendete den Tag bei 25.383,72 Punkten und gewann damit 1,06% gegenüber dem Vortag.
In Asien stieg der Nikkei 225 deutlich und schloss bei 57.795,02 Punkten, was einem Tagesplus von 2,29% entspricht. Der Hang Seng-Index in Hongkong beendete den Handel bei 25.893,54 Punkten und verbuchte ein moderates Plus von 0,55%, sodass Asien insgesamt mit positiven Vorzeichen aus dem Tag ging.
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