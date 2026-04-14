Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 14.04.2026.

Die Aktienmärkte starteten relativ schwach, konnten sich jedoch im Tagesverlauf befestigen und sogar ins Plus drehen. Der Schwung bei den Indikatoren bleibt robust. Daher hat sich das Sentiment dann auch eher auf positive Punkte konzentriert.

See-Blockade... wird schon.

Waffenruhe... hält bisher.

Rein technisch betrachtet steht Crude Oil zudem unter Druck. Der letzte extreme Schub zeigt Wirkung und zwingt das schwarz Gold momentan in eine notwendige Abkühlung.

Im Zuge der freundlichen Schlusstendenz an der Wall Street konnten auch Kryptowerte anziehen. Gold und Silber handelten weitestgehend stabil innerhalb klar abgesteckter Spannen.

Heute kommen um 14:30 Uhr die Erzeugerpreise in den USA. Achten Sie auf diese wichtigen Inflationsdaten. Zahlen von JP Morgan müssen wir ebenfalls auf dem Schirm halten.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den CFD von JPM (24/5 Kontrakt) (JPM.US_24).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen