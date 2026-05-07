Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 07.05.2026.

Crude Oil hatte letzte Woche ein Top markiert und stand bereits am letzten Dienstag intraday unter Abgabedruck. Der PowerBoost Short zog Rohöl konsequent runter, was zum Bruch des Zwischentiefs bei 101,28 USD geführt hatte.

Da passte die erneute Meldung von US Präsident Donald Trump natürlich gut ins Bild. Großartige Fortschritte in den Verhandlungen. Man können daher den Geleitschutz für Öltanker pausieren?! In den letzten Wochen haben wir oftmals derartige Dinge gehört. Nun schauen wir mal, ob dieses Mal etwas Substantielles dahinter steckt und Trump endlich einen Exit aus dem Irankrieg hinbekommt. Denn es gäbe wirtschaftlich einiges aufzuräumen...Die Aktienmärkte handelten sehr stark. Wall Street und auch der heimische DAX konnten spürbar anziehen, wobei der Deutsche Leitindex noch etwas Luft bis zur Rekordmarke aus dem Januar hätte...Imschauen wir heute auf denIch wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,