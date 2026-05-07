Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 07.05.2026.
Crude Oil hatte letzte Woche ein Top markiert und stand bereits am letzten Dienstag intraday unter Abgabedruck. Der PowerBoost Short zog Rohöl konsequent runter, was zum Bruch des Zwischentiefs bei 101,28 USD geführt hatte.Da passte die erneute Meldung von US Präsident Donald Trump natürlich gut ins Bild. Großartige Fortschritte in den Verhandlungen. Man können daher den Geleitschutz für Öltanker pausieren?! In den letzten Wochen haben wir oftmals derartige Dinge gehört. Nun schauen wir mal, ob dieses Mal etwas Substantielles dahinter steckt und Trump endlich einen Exit aus dem Irankrieg hinbekommt. Denn es gäbe wirtschaftlich einiges aufzuräumen...
US500 - Keilbildung auf hohem Niveau
Technische Analyse: Der US500 geht seit dem 23.04. nochmals dynamisch aufwärts. Intraday ist der Markt sehr stark überhitzt. Darüber hinaus bildet sich in der klassischen Chartlehre ein steigender Keil, dessen Oberkante momentan übersprungen wird. Taktische Supports sehe ich bei 7.345 und 7.319✅ Punkten.
🔍GDPNow ist ein Modell der Federal Reserve Bank of Atlanta, das eine Echtzeit-Schätzung des BIP-Wachstums für das laufende Quartal liefert. Es handelt sich dabei nicht um eine offizielle Prognose der Atlanta Fed, sondern um eine laufende Schätzung basierend auf verfügbaren Wirtschaftsdaten.
Wichtige Merkmale von GDPNow:
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