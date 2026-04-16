Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 16.04.2026.
Die Wall Street grüßt von oben. Während die Menschen an den Zapfsäulen mit den Zähnen knirschen - gestern musste ich Benzin immer noch bei 2,1309 EUR / Liter tanken trotz Ölpreisen um 92 USD / Fass - feiern Nasdaq & Co frische Rekorde.
Unterm Strich läuft die neue Quartalssaison recht gut an. Die Earnings der großen US-Banken waren zunächst gut eingeordnet worden. JPM und andere Titel hatten zuletzt moderate Korrektur absolviert und könnten nun wieder fester gehen.
Edelmetalle handelten freundlich. Auch der Bitcoin konnte sich stabil halten, weist jedoch intraday schon wieder erste klare Überhitzungen aus.
Lesen Sie gern in meinem Artikel auf TradingView nach, wie die Lage beim BTCUSD ist.
After market close (amc) kommen heute die Zahlen von Netflix. Ein erster Check für die großen Techwerte, die dann folgen.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ 100 CFD (NAS100)
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
NASDAQ100 auf Rekordniveau
Technische Analyse: Der NASDAQ (hier 8h-Chart) korrigierte zuletzt in einem Abwärtstrendkanal, der folgend zu einer bullischen Flagge gewandelt wurde. Auch strukturell gemäß Elliott-Wellenanalyse hatte sich eine Sequenz Ende März beendet. Kurzfristig könnte der Tech-Index noch ein wenig anziehen. 26.513❌ Punkte stellt eine aktuelle Orientierungsmarke dar. Auf der Unterseite könnte der Markt abkühlen, sobald die TGS Glättungslinie bei 25.859✅ Zählern unterschritten wird.
🔍Der Philadelphia Fed Manufacturing Index ist ein bedeutender Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA, insbesondere im verarbeitenden Gewerbe. Seine Relevanz ergibt sich aus mehreren Aspekten:
Wirtschaftlicher Indikator:
Der Index misst monatlich die Geschäftsbedingungen im produzierenden Gewerbe der Bundesstaaten Pennsylvania, New Jersey und Delaware. Werte über 0 signalisieren Wachstum, während Werte unter 0 auf eine Kontraktion hinweisen. Dies gibt Aufschluss über die Gesundheit des regionalen und potenziell auch des nationalen Wirtschaftswachstums.
Frühwarnsystem für nationale Trends:
Obwohl der Index regional begrenzt ist, wird er oft als Indikator für die gesamte US-Wirtschaft betrachtet. Er kann frühe Hinweise auf Veränderungen in nationalen Wirtschaftskennzahlen wie dem ISM Manufacturing Index oder dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) liefern.
Deutschland
Europa
USA
Asien
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