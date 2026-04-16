Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 16.04.2026.

Die Wall Street grüßt von oben. Während die Menschen an den Zapfsäulen mit den Zähnen knirschen - gestern musste ich Benzin immer noch bei 2,1309 EUR / Liter tanken trotz Ölpreisen um 92 USD / Fass - feiern Nasdaq & Co frische Rekorde.

Unterm Strich läuft die neue Quartalssaison recht gut an. Die Earnings der großen US-Banken waren zunächst gut eingeordnet worden. JPM und andere Titel hatten zuletzt moderate Korrektur absolviert und könnten nun wieder fester gehen.

Edelmetalle handelten freundlich. Auch der Bitcoin konnte sich stabil halten, weist jedoch intraday schon wieder erste klare Überhitzungen aus.

Lesen Sie gern in meinem Artikel auf TradingView nach, wie die Lage beim BTCUSD ist.

After market close (amc) kommen heute die Zahlen von Netflix. Ein erster Check für die großen Techwerte, die dann folgen.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ 100 CFD (NAS100)



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen