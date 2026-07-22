Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 22.07.2026.

Die Aktienmärkte sahen am Dienstag moderate Zugewinne. Die Hoffnung auf solide Quartalszahlen führte dazu, dass DAX & Co zulegen konnten. Dabei konnte der Deutsche Leitindex über 25.000 Punkte anziehen. Auch die Wall Street tendierte fester.

Heute könnte es im Vorfeld wichtiger Earnings über Tag eher seitwärts gehen.

Crude Oil bleibt angesichts weiterer und auch neuer Spannungen im Nahen Osten auch erhöhtem Niveau. Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen beginnt eine angekündigte Seeblockade gegen Saudi-Arabien umzusetzen, was die ohnehin angespannte weltweite Ölversorgung weiter gefährden könnte.

Edelmetalle und Kryptowerte handelten gestern befestigt. Wir müssen insbesondere beim Bitcoin auf die neuen Widerstände schauen, die ab 66.000 USD warten.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Aktie von Google (GOOG.US_24)

An Megafon-Linie ausgebremst