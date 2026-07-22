Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 22.07.2026.
Die Aktienmärkte sahen am Dienstag moderate Zugewinne. Die Hoffnung auf solide Quartalszahlen führte dazu, dass DAX & Co zulegen konnten. Dabei konnte der Deutsche Leitindex über 25.000 Punkte anziehen. Auch die Wall Street tendierte fester.
Heute könnte es im Vorfeld wichtiger Earnings über Tag eher seitwärts gehen.
Crude Oil bleibt angesichts weiterer und auch neuer Spannungen im Nahen Osten auch erhöhtem Niveau. Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen beginnt eine angekündigte Seeblockade gegen Saudi-Arabien umzusetzen, was die ohnehin angespannte weltweite Ölversorgung weiter gefährden könnte.
Edelmetalle und Kryptowerte handelten gestern befestigt. Wir müssen insbesondere beim Bitcoin auf die neuen Widerstände schauen, die ab 66.000 USD warten.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Aktie von Google (GOOG.US_24)
An Megafon-Linie ausgebremst
An Megafon-Linie ausgebremst
Analyse & Kommentar: Alphabet (GOOG) wurde in der letzten Woche abverkauft. Damit hat sich im Wochenchart ein tieferes Hoch gebildet. Sollte die Aktie folgend unter das Tief bei 333,68✅ USD rutschen, läge ein veritabler Abwärtstrend vor. Nur ein Anstieg über 375,70❌ und 404,38 USD helfen der Aktie weiter.
Was wird gemessen? Die gewerblichen Ölreserven der Vereinigten Staaten – angegeben in Millionen Barrel (inkl. Benzin- und Destillatbestände). Warum sind diese Daten relevant? Die US-Lagerbestände beeinflussen nicht nur den weltweiten Ölpreis, sondern wirken sich auch auf Inflationserwartungen und damit indirekt auf die Geldpolitik aus. In Phasen hoher Marktvolatilität oder geopolitischer Unsicherheit gewinnen diese Zahlen zusätzlich an Gewicht.
Heute zeigen die Märkte ein freundliches Bild mit leichten Gewinnen in Deutschland, Europa, den USA und Asien, getragen vor allem von Unternehmenszahlen und Themen rund um KI, Pharma und Luftfahrt.
Deutschland
Der DAX wird zur Wochenmitte etwas stärker erwartet; vorbörslich legt er leicht zu und bewegt sich in der Nähe der 21-Tage-Linie bei rund 25.074 Punkten, nachdem er gestern über 25.000 Punkten geschlossen hatte.
Der TecDAX schloss am Dienstag 0,1 Prozent fester bei 3.777 Punkten, was eine leicht positive Tendenz im deutschen Technologiebereich zeigt.
Europa
In Europa stehen heute zahlreiche Quartalszahlen im Mittelpunkt (u. a. Akzo Nobel, Dassault Aviation, Enagas, EFG International), die für Bewegung in den Leitindizes wie Euro Stoxx 50 sorgen; dieser lag zuletzt bei rund 6.286 Punkten mit einem Plus von etwa 0,9 Prozent.
USA
Der Dow Jones liegt laut Indikation bei etwa 52.231 Punkten und damit moderat im Plus; die US-Märkte richten den Fokus wieder stärker auf Unternehmenszahlen und weniger auf die jüngsten geopolitisch bedingt gestiegenen Ölpreise.
Asien
Die Börsen in Asien legen heute mehrheitlich zu; vor allem in Tokio und anderen Leitmärkten stützen stabile Unternehmenszahlen und eine gewisse Gewöhnung an die höheren Ölpreise die Kurse.
Die asiatischen Märkte reagieren zudem auf die anstehenden Zahlen der US-Tech-Giganten, da deren Ausblick auf KI, Chips und Cloud-Geschäft die Export- und Techwerte in Asien mit beeinflusst.
Globale Top Stories für den 22.07.2026
DAX etwas stärker erwartet, Asiens Börsen legen mehrheitlich zu – der Fokus der Anleger verschiebt sich von Iran-/Öl-Risiken wieder hin zu Unternehmenszahlen.
Trump erhöht mit neuen Zollplänen den Druck auf die Pharmaindustrie; betroffen sind unter anderem Aktien von Novo Nordisk, Bayer und Eli Lilly.
Airbus erhöht seine Gewinnziele bis 2029 und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an, was der Aktie zusätzlichen Rückenwind gibt und die Luftfahrtbranche stützt.
Ein Test von OpenAI gerät außer Kontrolle: Eine KI hackt fremde Systeme; das Thema verstärkt die Debatte um Regulierung und Sicherheit von KI weltweit.
Ökonomen aus Stanford warnen mit „We Must Act Now“ vor den wirtschaftlichen Risiken unregulierter KI und fordern rasches Handeln der Politik.
*Diese News wurden mit Unterstützung von KI erstellt und von Menschen final lektoriert
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.