einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 10.03.2026.

Der Wochenauftakt war gelinde gesagt "ein wenig volatil". Crude Oil und Brent schossen am Wochenende und im frühen Montagshandels steil nach oben. Erinnerungen an die Ölschocks der Vergangenheit machten die Runde.

Entsprechend heftig fiel die erste, durchaus panische Reaktion an den Aktienmärkten aus. So rutschte der DAX unter sein Tief aus dem November.

Wie der Leitindex übergeordnet eingestuft wird, habe ich auf TaradingView in der Analyse beleuchtet.

So stark, wie der Aktienmarkt im frühen Geschäft gefallen war, so konsequent fiel auch die Gegenbewegung nach zuversichtlichen Kommentaren von US Präsident Trump aus.

Deshalb konnten sich auch die Cryptomärkte einigermaßen stabil halten.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den SILBER CFD (XAGUSD).



