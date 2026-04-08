Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 08.04.2026.

Der Berg ruft... Aktien befinden sich weltweit im Steigflug und Crude Oil kracht in einem beachtlichen Tagesverlust satte 15% nach unten.

Ausschlaggebend war eine allem Anschein nach erfolgreiche Vermittlungsinitiative zwischen en USA und Iran. Man werde sich auf eine 14-tägige Feuerpause einigen.

Auf Tagesschau.de finden Sie weitere Informationen.

Fakt ist jedenfalls per Stand jetzt, dass sich Risikoassets klar befestigen können.

Aus Perspektive der Technischen Analyse kann damit eine leichte Frühjahrsdelle an den Aktienmärkten durchaus abgehandelt worden sein. Die Lage ist geopolitisch weiterhin mindestens undurchsichtig, aber die Indikatoren und Strukturen von DAX, DOW & Co zeigen sich etwas stabiler.

Auch Gold, Silber und Kryptowerte können sich befestigen.

Im Chart of the Day schauen wir heute aus aktuellen Anlass kurz auf den DAX / GER40.



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

und frohe Ostertage.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen