Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 08.04.2026.
Der Berg ruft... Aktien befinden sich weltweit im Steigflug und Crude Oil kracht in einem beachtlichen Tagesverlust satte 15% nach unten.
Ausschlaggebend war eine allem Anschein nach erfolgreiche Vermittlungsinitiative zwischen en USA und Iran. Man werde sich auf eine 14-tägige Feuerpause einigen.
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Fakt ist jedenfalls per Stand jetzt, dass sich Risikoassets klar befestigen können.
Aus Perspektive der Technischen Analyse kann damit eine leichte Frühjahrsdelle an den Aktienmärkten durchaus abgehandelt worden sein. Die Lage ist geopolitisch weiterhin mindestens undurchsichtig, aber die Indikatoren und Strukturen von DAX, DOW & Co zeigen sich etwas stabiler.
Auch Gold, Silber und Kryptowerte können sich befestigen.
Im Chart of the Day schauen wir heute aus aktuellen Anlass kurz auf den DAX / GER40.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
und frohe Ostertage.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
GER40 mit großer Kurslücke (Gap-Up)
Technische Analyse: Der GER40 konnte in den letzten Tagen nicht über den horizontalen Support um 23.400 Punkte ansteigen. Overnight ging es dann jedoch sehr stark nach oben. Im Chart hinterlässt der DAX CFD ein beachtliches Gap-Up, eine Kurslücke nach oben. Märkte tendieren dazu, solche Kurslücken zu schließen. Die Frage nach dem "Wann" muss unterschiedlich beantwortet werden. Grundsätzlich reflektieren solche Kurslücken Positionsschieflagen. Daher ist es möglich, dass der Leitindex erst einmal weiter zieht bis zu den nächsten Widerständen um 24.600❌ Zählern. Unterstützung sehe ich im Augenblick am genannten Gap bei 23.403✅ Punkten.
🔍Die FOMC-Protokolle liefern einen ausführlichen Überblick über die geldpolitische Entscheidungsfindung des Komitees während des Treffens vor etwa drei Wochen. Sie bieten detaillierte Einblicke in die Einschätzung und Haltung des FOMC zur Geldpolitik, weshalb Währungshändler die Dokumente intensiv analysieren, um Hinweise auf künftige Zinsschritte zu erhalten.
Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet zur Wochenmitte deutliche Gewinne. Der DAX steigt zum Handelsstart um 4,8 Prozent auf 24.021 Punkte, der TecDAX legt 4,6 Prozent auf 3.584 Punkte zu.
Die europäischen Aktienmärkte zeigen am Mittwoch klare Zugewinne. Der EURO STOXX 50 steigt zum Handelsbeginn um 4,6 Prozent auf 5.649 Punkte.
Die US-Börsen schlossen am Dienstag uneinheitlich. Der Dow Jones verlor 0,18 Prozent auf 46.584 Punkte, während der NASDAQ Composite nach anfänglichen Verlusten 0,10 Prozent höher bei 22.018 Zählern endete.
Die asiatischen Börsen verzeichneten am Mittwoch starke Kursgewinne. Der Nikkei 225 stieg um 5,39 Prozent auf 56.308 Punkte, der Shanghai Composite um 2,69 Prozent auf 3.995 Punkte und der Hang Seng in Hongkong um 3,09 Prozent auf 25.893 Zähler.
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