Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 24.03.2026.
Am Montag gingen die Märkte nach einem "leicht panischen" Tief am Morgen in eine Erholungsbewegung. Äußerungen von US Präsident Trump, dass Verhandlungen mit dem Iran laufen würden, konnten Crude Oil nach unten bringen und die Aktienmärkte nach oben ziehen.
Unterm Strich bleibt es bei einem Handelstag mit stärkeren Bewegungen, auch wenn die Drucksituation dadurch keineswegs verschwunden ist. Rechnen Sie vorerst weiterhin mit erhöhter Schwankungsbreite.
Gold und Silber sahen zum Wochenauftakt ebenfalls eine wilde Fahrt. Beide Edelmetalle markierten neue Tiefpunkte nach den Rekordständen von vor ein paar Wochen.
Im Chart of the Day blieben wir aktuell etwas näher an den Aktienmärkten und prüfen heute erneut den SPX CFD (US500).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Der US500 testet relevanten Support
Technische Analyse: Der S&P 500 bewegte sich schnell und zielstrebig auf den von mir avisierten Support bei 6.447✅ (TGS Dynazone). In Kombination mit einem erweiterten Ziel (ET2) aus der TGS Trend Folge Logik ergab sich dort ein signifikanter Anlaufbereich. Exakt dort konnte sich der US500 befestigen und aufwärts drehen. Auf der Oberseite sehe ich Widerstände bei 6.715❌ und 6.847❌ Zählern. Vorsichtig agieren. Im Moment ist es noch nicht möglich, mehr als eine korrektive Aufwärtserholung aus dem gestrigen Bounce herauszulesen. Mehr Daten nötig...
🔍Der Einkaufsmanagerindex (EMI) für das nicht-verarbeitende Gewerbe in Deutschland spiegelt die aktuelle Lage im Dienstleistungssektor wider und gilt an den Finanzmärkten als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Grundlage sind monatliche Umfragen unter Einkaufsleitern und Geschäftsführern, die zu Geschäftslage, Beschäftigung, Aufträgen, Lagerbeständen und Preisen Stellung nehmen; größere und wirtschaftlich bedeutendere Unternehmen gehen mit höherem Gewicht in die Berechnung ein. Werte oberhalb von 50 Punkten signalisieren eine Verbesserung der Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vormonat, Werte darunter eine Verschlechterung, wobei besser als erwartete Werte tendenziell den Euro stärken und deutlich schlechtere Werte den Euro schwächen.
Der deutsche Aktienmarkt erlebte am Montag einen turbulenten Verlauf: Nach anfänglichen deutlichen Verlusten und einem Rutsch des DAX unter 22.000 Punkte drehte der Leitindex am Mittag abrupt nach oben und schloss 1,22 Prozent höher bei 22.653,86 Zählern. Ähnlich erholte sich der TecDAX, der nach frühem Minus mit einem kleinen Plus aus dem Handel ging.
Europas Aktienmärkte erlebten zum Wochenstart einen abrupten Stimmungswechsel. Der EURO STOXX 50 startete im Minus und fiel zeitweise um bis zu 2,2 Prozent auf ein Tagestief von 5.376 Punkten, den niedrigsten Stand seit September.
Die Wall Street ist am Montag mit deutlichen Gewinnen in die Woche gestartet. Der Dow Jones baute seine anfänglichen Aufschläge im Verlauf aus und schloss 1,38 Prozent höher bei 46.208,47 Punkten, der Nasdaq Composite stieg im Gleichschritt um 1,38 Prozent auf 21.946,76 Zähler.
Die Aktienmärkte in Fernost eröffneten die neue Woche tief im Minus: In Tokio gab der Nikkei 225 nach einem verlängerten Wochenende 3,5 Prozent auf 51.515,49 Punkte nach, in Shanghai verlor der Composite rund 3,6 Prozent auf 3.813 Zähler, der Hang Seng in Hongkong sank um gut 3,5 Prozent auf etwa 24.380 Punkte.
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