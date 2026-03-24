Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 24.03.2026.

Am Montag gingen die Märkte nach einem "leicht panischen" Tief am Morgen in eine Erholungsbewegung. Äußerungen von US Präsident Trump, dass Verhandlungen mit dem Iran laufen würden, konnten Crude Oil nach unten bringen und die Aktienmärkte nach oben ziehen.

Unterm Strich bleibt es bei einem Handelstag mit stärkeren Bewegungen, auch wenn die Drucksituation dadurch keineswegs verschwunden ist. Rechnen Sie vorerst weiterhin mit erhöhter Schwankungsbreite.

Gold und Silber sahen zum Wochenauftakt ebenfalls eine wilde Fahrt. Beide Edelmetalle markierten neue Tiefpunkte nach den Rekordständen von vor ein paar Wochen.

Im Chart of the Day blieben wir aktuell etwas näher an den Aktienmärkten und prüfen heute erneut den SPX CFD (US500).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen