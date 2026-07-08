Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 08.07.2026.

Gewinnmitnahmen drückten den DAX gestern abwärts. Nach dem frischem Rekord ist eine Atempause sicherlich nicht ungewöhnlich. Auch die Wall Street stottert ein wenig auf hohem Niveau.

Unterm Strich ist noch nicht allzu viel passiert im SPX oder NASDAQ. Anders sieht die die Lage hingegen in Fernost aus. Hier ging es über die letzten Wochen bereits kräftiger bergab.

Edelmetalle und Kryptos handelten am Dienstag ohne neue Impulse. Denkbar ist, dass die jüngsten Erholungsversuche nur auf Sand gebaut sind.

Am Abend kommen noch die FOMC Minutes. Achten Sie auf eventuelle Marktreaktion im Umfeld der Veröffentlichung durch die US-Fed.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den KOSPI Index.