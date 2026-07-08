Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 08.07.2026.
Gewinnmitnahmen drückten den DAX gestern abwärts. Nach dem frischem Rekord ist eine Atempause sicherlich nicht ungewöhnlich. Auch die Wall Street stottert ein wenig auf hohem Niveau.
Unterm Strich ist noch nicht allzu viel passiert im SPX oder NASDAQ. Anders sieht die die Lage hingegen in Fernost aus. Hier ging es über die letzten Wochen bereits kräftiger bergab.
Edelmetalle und Kryptos handelten am Dienstag ohne neue Impulse. Denkbar ist, dass die jüngsten Erholungsversuche nur auf Sand gebaut sind.
Am Abend kommen noch die FOMC Minutes. Achten Sie auf eventuelle Marktreaktion im Umfeld der Veröffentlichung durch die US-Fed.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den KOSPI Index.
-20% seit Mitte Juni drücken den KOSPI
Analyse & Kommentar: Der KOSPI tritt im Wochenchart gehörig auf die Bremse. Natürlich ist die Argumentation, dass der KI-lastige Index zuletzt sehr stark angestiegen war, nicht von der Hand zu weisen. Aber rund 23% Verlust seit Mitte Juni sind nicht von Pappe. Darüber hinaus sind im RSI negative Divergenzen entstanden. Ersten Support sehe ich bei 7.006 und 6.005 Punkten.
Das FOMC-Sitzungsprotokoll (Federal Open Market Committee) ist eine detaillierte, schriftliche Dokumentation der geldpolitischen Diskussionen und Entscheidungen, die das Komitee der US-Notenbank (Federal Reserve) in seiner jeweils rund drei Wochen zuvor stattgefundenen Sitzung getroffen hat.
Der Handelstag präsentiert sich heute vorbörslich schwächer in Deutschland und Europa, uneinheitlich in den USA und Asien.
Deutschland
Der DAX steht in der Marktübersicht bei 25.454 Punkten und damit etwa ‑1,4% unter Vortagesschluss, nachdem er gestern bereits 1,37% auf 25.465 Punkte verloren hatte. Der TecDAX liegt bei 3.834 Punkten rund ‑2,0% tiefer und setzt damit seinen deutlichen Rücksetzer vom Vortag fort.
Europa
Der Euro Stoxx 50 (Est50) notiert bei 6.320 Punkten mit einem Minus von rund ‑1,2%, was den schwachen Wochenverlauf an den europäischen Leitbörsen widerspiegelt. Der MSCI World liegt bei 4.343 Punkten mit einem leichten Rückgang von ‑0,1%, was auf breite, aber moderate Risikoaversion hindeutet.
USA
In der Indikationsleiste wird der Nasdaq Composite bei 25.819 Punkten geführt, was einem Rückgang von rund ‑1,2% nach den jüngsten Gewinnmitnahmen im KI‑ und Halbleitersektor entspricht. Der Dow Jones steht bei 52.883 Punkten und zeigt damit ein nur moderates Minus, während Anleger zwischen defensiven Werten und Tech‑Titeln umschichten.
Asien
Asiens Börsen sind heute uneinheitlich: Während einige Indizes stabil bleiben, bricht der südkoreanische KOSPI erneut deutlich ein und fällt auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai, belastet vor allem von KI‑ und Chipherstellern. Zugleich sorgt die Zuspitzung im Nahen Osten und der Iran‑Konflikt für Nervosität, was über steigende Ölpreise auch asiatische Märkte beeinflusst.
Globale Top Stories heute (08.07.2026)
DAX vorbörslich kaum verändert nach starkem Rückgang – Markt ringt um Richtung nach KI‑Gewinnmitnahmen.
Asiens Börsen uneinheitlich, südkoreanischer KOSPI bricht erneut ein und wird zum Symbol der korrigierenden KI‑Rallye.
Neue Nahost‑Eskalation: Angriffe und Sanktionen gegen iranisches Öl lassen die Ölpreise weiter steigen.
Airbus und MTU gründen ein Joint Venture für ein Wasserstoff‑Brennstoffzellen‑Triebwerk, beide Aktien im Fokus.
Jeremy Grantham warnt vor Überbewertung: US‑Aktienmärkte im weltweiten Vergleich aus seiner Sicht „völlig unattraktiv“.
Alarmzeichen bei NVIDIA: GPU‑Preise brechen innerhalb weniger Wochen ein, Debatte um Nachhaltigkeit des KI‑Booms.
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