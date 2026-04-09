Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 09.04.2026.

Gestern sahen die globalen Aktienmärkte einen sehr starken Tag. Bereits über den Quartalswechsel konnten DAX & Co zulegen. Relevante Supports wurden gehalten und intraday hatten sich die wichtigen Indikatoren bereits im überverkauften Stadium präsentiert.

Daher ist die aktuelle Aufwärtsbewegung weder überraschend noch unnormal. Die zentrale Frage ist jedoch, ob wir es hier mit einer Aufwärtskorrektur oder bereits mit einem neuen Impuls nach oben zu tun haben. Achten Sie daher genau auf eventuelle Rücksetzer in den nächsten Tagen.

Gold, Silber und der Bitcoin handelten gestern stabil. Nicht mehr, nicht weniger. Fakt ist, dass Crude Oil - genauso wie Gold in den letzten Wochen - seinen starken Aufwärtsschub verpacken muss.

Ich habe Crude Oil im Pepperstone Kanal auf TradingView unter die Lupe genommen.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf GOLD / XAUUSD.



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen