Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Donnerstag, den 09.04.2026.
Gestern sahen die globalen Aktienmärkte einen sehr starken Tag. Bereits über den Quartalswechsel konnten DAX & Co zulegen. Relevante Supports wurden gehalten und intraday hatten sich die wichtigen Indikatoren bereits im überverkauften Stadium präsentiert.
Daher ist die aktuelle Aufwärtsbewegung weder überraschend noch unnormal. Die zentrale Frage ist jedoch, ob wir es hier mit einer Aufwärtskorrektur oder bereits mit einem neuen Impuls nach oben zu tun haben. Achten Sie daher genau auf eventuelle Rücksetzer in den nächsten Tagen.
Gold, Silber und der Bitcoin handelten gestern stabil. Nicht mehr, nicht weniger. Fakt ist, dass Crude Oil - genauso wie Gold in den letzten Wochen - seinen starken Aufwärtsschub verpacken muss.
Ich habe Crude Oil im Pepperstone Kanal auf TradingView unter die Lupe genommen.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf GOLD / XAUUSD.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
GOLD seitwärts-aufwärts. Ist das impulsiv oder korrektiv?
Technische Analyse: GOLD läuft seit Ende März unter Schwankungen aufwärts, wobei nicht klar ist, wie der Schub strukturell einzuordnen ist. Solange das Tief bei 4.099 USD hält, könnte die Korrektur seit dem Rekordhoch beendet sein. Ebenfalls wichtig ist, dass das schwarze Gold impulsive Wellen ausbildet. Konkret sehe ich in der laufenden Woche Widerstand bei 4.920❌ USD. Kurzfristiger Support wartet bei 4.600✅ und 4.445 US-Dollar.
🔍Die PCE-Kernrate (Personal Consumption Expenditures Core Rate) ist ein wichtiger Inflationsindikator in den USA, der von der Federal Reserve besonders beachtet wird. Sie misst die Preisentwicklung für einen festen Korb von Konsumgütern und Dienstleistungen, wobei die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie ausgeschlossen sind.
Bedeutung für die Geldpolitik
Die PCE-Kernrate gilt als zuverlässiger Indikator für die zugrunde liegende Inflation und beeinflusst die langfristige Preisstabilität. Die Federal Reserve nutzt diesen Wert seit 2012 als Referenz für ihr offizielles Inflationsziel. Im Vergleich zum Konsumentenpreisindex (CPI) bietet die PCE-Kernrate eine umfassendere Inflationseinschätzung.
Der deutsche Aktienmarkt erlebte zur Wochenmitte eine beeindruckende Erholungsrally. Der DAX stieg nach schwachem Vortag deutlich an und gewann 5,06 Prozent auf 24.080 Punkte. Auch der TecDAX legte kräftig zu und beendete den Handel mit einem Plus von 4,7 Prozent bei 3.586 Punkten.
Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch deutlich erholt. Der EURO STOXX 50 stieg nach positivem Start kräftig an und schloss 4,6 Prozent höher bei 5.892 Punkten.
Die US-Börsen legten am Mittwoch kräftig zu. Der Dow Jones kletterte zeitweise über 48.000 Punkte und schloss 2,85 Prozent höher bei 47.910 Zählern. Der NASDAQ Composite gewann 2,8 Prozent auf 22.635 Punkte.
Die asiatischen Aktienmärkte verzeichneten am Mittwoch deutliche Zuwächse. Der Nikkei 225 stieg um 5,39 Prozent auf 56.308 Punkte, der Shanghai Composite legte 2,69 Prozent auf 3.995 Punkte zu, und der Hang Seng gewann 3,09 Prozent auf 25.893 Punkte.
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