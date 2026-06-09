Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 09.06.2026.

Nach dem ordentlichen Rücksetzer vom letzten Freitag konnten sich die Aktienmärkte zum Wochenauftakt befestigen.

Für den Augenblick müssen die jüngsten Verkäufe noch nicht als Problem wahrgenommen werden. Es handelt sich um Gewinnmitnahmen nach den letzten, starken Rallies, die sich seit Ende März entwickeln konnten.

Dass es in der Presse dafür Gründe gibt, ist normal. Die Warnung von Anthropic kann durchaus zu einer Bremse für die KI-Wachstumsfantasie führen. Überhitzungen am Markt müssen abgebaut werden.

Edelmetalle stecken ebenfalls in einer Korrektur. Hier sind gestern die Tiefpunkte von Ende März in den Fokus geraten. Diese Levels müssen zwingend gehalten werden.

Der Bitcoin leckt ebenfalls seine Wunden nach der Talfahrt der letzten Woche. Hier ist Porzellan kaputt gegangen.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ 100 Index (NAS100).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,