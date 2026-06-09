Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 09.06.2026.
Nach dem ordentlichen Rücksetzer vom letzten Freitag konnten sich die Aktienmärkte zum Wochenauftakt befestigen.
Für den Augenblick müssen die jüngsten Verkäufe noch nicht als Problem wahrgenommen werden. Es handelt sich um Gewinnmitnahmen nach den letzten, starken Rallies, die sich seit Ende März entwickeln konnten.
Dass es in der Presse dafür Gründe gibt, ist normal. Die Warnung von Anthropic kann durchaus zu einer Bremse für die KI-Wachstumsfantasie führen. Überhitzungen am Markt müssen abgebaut werden.
Edelmetalle stecken ebenfalls in einer Korrektur. Hier sind gestern die Tiefpunkte von Ende März in den Fokus geraten. Diese Levels müssen zwingend gehalten werden.
Der Bitcoin leckt ebenfalls seine Wunden nach der Talfahrt der letzten Woche. Hier ist Porzellan kaputt gegangen.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf den NASDAQ 100 Index (NAS100).
NAS100 in moderaten Gewinnmitnahmen
Technische Analyse: Der NAS100 steckt in einer Konsolidierung der März-Rally. Zuletzt wurde die relevante kurzfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen. Auf Höhe des Tiefs bei 28.600✅ Punkten konnte die erste Verkaufswelle abgefangen werden. Dieser Haltebereich ist sehr wichtig, denn darunter kann der Tech-Index schnell weitere Verluste sehen. Auf der Oberseite liegen erste Widerstände bei rund 30.000❌ Punkten.
GDPNow ist ein Modell der Federal Reserve Bank of Atlanta, das eine Echtzeit-Schätzung des BIP-Wachstums für das laufende Quartal liefert.
⚠️ Es handelt sich nicht um eine offizielle Prognose der Atlanta Fed, sondern um eine laufende Schätzung auf Basis verfügbarer Wirtschaftsdaten.
Warum ist er wichtig?
Er gilt als Frühindikator für die US-Konjunktur insgesamt
Er wird einen Tag vor dem ISM-Index veröffentlicht und korreliert stark mit diesem
Da Einkaufsmanager frühzeitig Veränderungen bei Produktion, Aufträgen und Beschäftigung wahrnehmen, liefert er schnelle und zuverlässige Signale
Besonders relevant für Investoren und Analysten – auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit beeinflusst er die Erwartungen an die Gesamtwirtschaft und die Finanzmärkte
Am 08.06.2026 war das Bild regional klar zweigeteilt: Europa schwächer, USA gemischt-positiv, Asien deutlich unter Druck.
Deutschland / Europa
Der DAX schloss bei 24.616 Punkten, ein Tagesminus von rund 0,6 Prozent und damit klar unter 25.000 Punkten.
Europäische Aktien folgten den schwachen Vorgaben aus Asien, besonders Tech‑ und zyklische Werte litten unter der Risikoaversion und den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.
USA
In den USA legte der Nasdaq Composite um etwa 0,9 Prozent zu, der S&P 500 stieg um rund 0,3 Prozent, während der Dow Jones etwa 0,2 Prozent verlor.
Treiber waren vor allem wiederentdeckte Schnäppchenchancen bei Tech- und Chipwerten, nachdem diese in der Vorwoche stark korrigiert hatten.
Asien
Asiatische Märkte beendeten den Tag deutlich im Minus: Besonders der südkoreanische Kospi brach stark ein, belastet von großen Chipwerten, während auch Nikkei und chinesische Indizes merklich nachgaben.
Auslöser waren die eskalierenden Spannungen zwischen Iran und Israel, der starke Anstieg der Ölpreise und eine abrutschende Stimmung gegenüber globalen KI‑ und Tech‑Investments.
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