Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 12.05.2026.

Auch der Wochenauftakt war freundlich an den globalen Aktienmärkten, wobei die Wall Street nach wie vor den Ton angibt. Die Rally seit Ende März bildet noch Tops, ohne bereits negativ divergent zu verlaufen. Ggf. zieht sich dieses Spielchen noch bis Mitte der kommenden Woche weiter, denn am 20.05. kommen die Earnings von NVIDIA.

Ansonsten schwinden die "großen Fortschritte", die Donald Trump zuletzt in den Verhandlungen mit Iran stets betonte. Fakt ist, dass eine Art Pattsituation entstanden ist.

Imschauen wir heute taktisch auf GoldIch wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,