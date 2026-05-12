Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 12.05.2026.
Auch der Wochenauftakt war freundlich an den globalen Aktienmärkten, wobei die Wall Street nach wie vor den Ton angibt. Die Rally seit Ende März bildet noch Tops, ohne bereits negativ divergent zu verlaufen. Ggf. zieht sich dieses Spielchen noch bis Mitte der kommenden Woche weiter, denn am 20.05. kommen die Earnings von NVIDIA.
Ansonsten schwinden die "großen Fortschritte", die Donald Trump zuletzt in den Verhandlungen mit Iran stets betonte. Fakt ist, dass eine Art Pattsituation entstanden ist.Im Chart of the Day schauen wir heute taktisch auf Gold (XAUUSD).
GOLD könnte Kreuzunterstützung anlaufen
Technische Analyse: GOLD erarbeitet Strukturen, die unterm Strich konstruktiv sind. Erste Abwärtstrendlinien wurden überwunden, auch wenn der Hauptwiderstand erst bei rund 5.000 USD wartet. Support wartet bei 4.651 und 4.587 USD. Ein klarer Schub über den Volumenwiderstand bei 4.827 US-Dollar werte ich positiv. Sollte im Gold noch einmal schärferer Verkaufsdruck kommen, könnte sich erst bei 4.400 bzw. 4.268 USD eine neue Möglichkeit für Longpositionen ergeben.
🔍Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird aus einem repräsentativen Warenkorb berechnet, der die von durchschnittlichen Haushalten in Deutschland gekauften Waren und Dienstleistungen enthält. Aus diesen Preisentwicklungen wird ein Index gebildet, der als zentrale Kennzahl für die Einschätzung des Konsumverhaltens und der Inflation dient. Die Veränderungsrate dieses Index, also die Teuerungs- bzw. Inflationsrate, ist für die meisten Zentralbanken ein wichtiger Maßstab, da ihr Hauptziel die Sicherung der Preisstabilität ist. Fällt der VPI höher als erwartet aus, wertet der Euro an den Devisenmärkten in der Regel auf, weil mit höheren Zinsen gerechnet wird; bleibt der VPI hingegen deutlich hinter den Schätzungen zurück, tendiert der Euro eher zur Abwertung.
Der DAX wird am Dienstag mit Verlusten erwartet und zeigt sich vorbörslich zeitweise unterhalb der Nulllinie. Nach dem richtungslosen Wochenstart deutet sich ein schwächerer Handelsauftakt an, während der TecDAX am Montag 0,35 Prozent im Minus bei 3.766,36 Punkten beendete. Die weiterhin angespannte Situation im Nahen Osten belastet die Stimmung der Anleger und bremst die Risikofreude.
Der Euro STOXX 50 notiert mit einem Rückgang von 0,3 Prozent auf 5.895 Punkte. Die europäischen Märkte leiden unter den geopolitischen Unsicherheiten, nachdem die seit fast fünf Wochen bestehende Waffenruhe nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump als zunehmend fragil gilt. Die US-Regierung erhöhte den wirtschaftlichen Druck auf den Iran und verhängte weitere Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen.
Der NASDAQ Composite legte am Montag um 0,1 Prozent auf 26.274 Punkte zu, während der Dow Jones bei 49.696,41 Punkten notierte. Der MSCI World Index verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,1 Prozent auf 4.343 Punkte. Die Situation zwischen den USA und dem Iran bleibt festgefahren ohne erkennbare Fortschritte.
Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich im Plus. Die Märkte zeigen sich uneinheitlich vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und der Entwicklungen im Nahost-Konflikt.
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