Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 05.05.2026.
An den Märkten bleibt die Lage eng. Auf der einen Seite führte das starke Reversal an der Wall Street, das seit Ende März läuft zu neuen Rekorden.
Auf der anderen Seite scheint die Waffenruhe im Nahen Osten fragiler zu werden. Die Ölpreise zeigten entsprechende Aufschläge am Montag. Unterm Strich fokussieren die Märkte allerdings weiterhin die laufende Berichtssaison und die Lage bei den relevanten Wirtschaftsdaten. Ende der Woche kommen die Arbeitsmarktdaten, die immer große Beachtung finden.
Im Chart of the Day schauen wir heute taktisch auf den AMD CFD (AMD.US_24).
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
AMD ausgepowert vor den Earnings?!
Technische Analyse: AMD absolvierte ebenfalls eine starke Rally. Seit dem Tief Anfang März hat die Aktie rund 100% an Aufschlag gesehen. Die TGS Counter Trend und Trend Folge Signale haben den Schub gut nutzen können und sind aktuell weitestgehend ausgereizt. Das letzte Hoch wurde zudem im 4h-Chart unter Ausbildung negativer Divergenzen produziert. Im Fazit könnte AMD ggf. im Umfeld der Quartalszahlen noch einmal oben angreifen, ehe sich das klare Überkauft-Szenario durchsetzen und einen Rücksetzer einleiten sollte. Widerstand sehe ich bei 372❌ USD. Support wartet bei rund 320✅ USD.
🔍Das American Petroleum Institute (API) veröffentlicht wöchentlich Daten zu den Veränderungen der US-Rohöllagerbestände, Benzinbestände und Destillatbestände. Diese Zahlen geben einen aktuellen Überblick darüber, wie viel Rohöl, Benzin und Destillate in den USA auf Lager sind. Die API-Daten sind ein wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Ölnachfrage und werden von Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt.Steigen die Rohöllagerbestände, deutet dies in der Regel auf eine schwächere Nachfrage oder ein Überangebot hin. Dies führt häufig dazu, dass der Ölpreis sinkt, da ein Überangebot die Preise unter Druck setzt. Umgekehrt signalisiert ein deutlicher Rückgang der Lagerbestände eine stärkere Nachfrage oder ein geringeres Angebot, was meist zu steigenden Ölpreisen führt. Die API-Daten sind daher für Händler, Investoren und Analysten von großer Bedeutung, da sie kurzfristige Preisbewegungen am Ölmarkt beeinflussen können.
Der DAX schloss am Vortag bei 23.991,27 Punkten, ein Minus von 1,24 Prozent gegenüber 24.292,38 Punkten zuvor.
Der TecDAX legte dagegen leicht zu und beendete den Handel bei 3.707,85 Punkten, was einem Tagesplus von 0,29 Prozent entspricht.
Der EURO STOXX 50 gab deutlich nach und lag zuletzt bei 5.763,61 Punkten, ein Rückgang um 2,00 Prozent.
Weitere Leitindizes in Westeuropa notierten schwächer: Der französische CAC 40 fiel auf 7.976,12 Punkte (minus 1,71 Prozent), der spanische IBEX 35 auf 17.356,10 Punkte (minus 2,39 Prozent).
Die US-Börsen schlossen am Montag ebenfalls im Minus: Der Dow Jones sank auf 48.941,90 Punkte, ein Rückgang von 1,13 Prozent.
Der S&P 500 gab auf 7.200,75 Punkte nach (minus 0,41 Prozent), während der NASDAQ Composite leicht auf 25.067,80 Punkte fiel (minus 0,19 Prozent).
In Asien präsentiert sich das Bild gemischt: Der Nikkei 225 notiert bei 59.513,12 Punkten und liegt damit 0,38 Prozent über dem Vortag.
Der Hang Seng in Hongkong steht bei 26.095,88 Punkten und verharrt nahezu unverändert mit einem leichten Minus von 0,06 Prozent, während der indische SENSEX bei 77.269,40 Punkten um 0,46 Prozent zulegte.
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