Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 05.05.2026.

An den Märkten bleibt die Lage eng. Auf der einen Seite führte das starke Reversal an der Wall Street, das seit Ende März läuft zu neuen Rekorden.

Auf der anderen Seite scheint die Waffenruhe im Nahen Osten fragiler zu werden. Die Ölpreise zeigten entsprechende Aufschläge am Montag. Unterm Strich fokussieren die Märkte allerdings weiterhin die laufende Berichtssaison und die Lage bei den relevanten Wirtschaftsdaten. Ende der Woche kommen die Arbeitsmarktdaten, die immer große Beachtung finden.

Im Chart of the Day schauen wir heute taktisch auf den AMD CFD (AMD.US_24).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen