Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Dienstag, den 31.03.2026.

Der letzte Tag des ersten Quartals 2026 ist angebrochen und im Grunde läuft es so wie immer. Saisonal sehen wir an den Aktienmärkten im Q1 / Q2 sehr häufig Rücksetzer von 10-12%. Manchmal sind die Korrekturen auch etwas stärker.

So haben Dax, Dow und Co ihre Tops Ende Januar markiert und durchlaufen seither eine Marktbereinigung. Einige Schwergewichte aus dem Technologiesektor haben bisher auch schon signifikant korrigiert wie META oder MSFT.

Auch Kryptowerte wurden als Risikoassets weiter mit nach unten gezogen. Edelmetalle sahen im Q1 ebenfalls sehr ausgeprägte Schwünge.

Crude Oil hat klare Longsignale ausgebildet und den Kaufdruck auch konsequent durchgezogen.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf den CRUDE OIL CFD (SPOTCRUDE).



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen