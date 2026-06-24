Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 24.06.2026.
Am gestrigen Dienstag knickten die Aktienmärkte mehr oder weniger stark nach unten weg. Allen voran sah Japan signifikante Gewinnmitnahmen. Hier entwickelt sich ein steigender Keil, wie ich auf TradingView berichtet hatte.
Aber auch an der Wall Street gab es Verluste. Insbesondere die größeren Tech-Werte, die zuletzt von der anhaltenden KI-Fantasie profitiert hatten, gerieten unter Abgabedruck. Aktuell rotieren die Anleger in etwas defensivere Werte oder in Techaktien aus der zweiten Reihe.
Edelmetalle tun sich momentan ebenfalls schwer. Silber und Gold verzeichnen im Rahmen der Korrektur neue Tiefstände. Damit rückt die 4.000 USD-Marke beim Gold in den Fokus.
Im Kryptomarkt wachsen die Bäume in dieser Woche ebenfalls noch nicht in den Himmel.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Telekom Aktie (DTED.DE).
Telekom bricht Januartief!
Technische Analyse: Die Deutsche Telekom hat ihr Tief von Anfang Januar unterschritten. Damit sind weitere Verluste bis zunächst 25 Euro durchaus möglich. Weiterer Support wartet bei 23.35 EUR. Auf der Oberseite liegen Widerstände bei 28,42 Euro (Volumen-Resist.)
Der ifo Geschäftsklimaindex ist einer der wichtigsten Frühindikatoren für die deutsche Wirtschaft, veröffentlicht vom ifo Institut für Wirtschaftsforschung in München.
Der ifo Index gilt als Stimmungsbarometer für den deutschen Aktienmarkt. Überraschend starke oder schwache Werte können kurzfristige Impulse im GER40 auslösen – sowohl long als auch short. Im Research von Investor Guard wird er als eines der wichtigen Makro-Events im Marktkalender eingeordnet.
Am 24.06.2026 war die Stimmung weltweit risk‑off: DAX und Europa rutschten spürbar ab, während auch die US‑Indizes unter Tech‑Druck standen und Asien gemischt tendierte.
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