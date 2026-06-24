Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 24.06.2026.

Am gestrigen Dienstag knickten die Aktienmärkte mehr oder weniger stark nach unten weg. Allen voran sah Japan signifikante Gewinnmitnahmen. Hier entwickelt sich ein steigender Keil, wie ich auf TradingView berichtet hatte.

Aber auch an der Wall Street gab es Verluste. Insbesondere die größeren Tech-Werte, die zuletzt von der anhaltenden KI-Fantasie profitiert hatten, gerieten unter Abgabedruck. Aktuell rotieren die Anleger in etwas defensivere Werte oder in Techaktien aus der zweiten Reihe.

Edelmetalle tun sich momentan ebenfalls schwer. Silber und Gold verzeichnen im Rahmen der Korrektur neue Tiefstände. Damit rückt die 4.000 USD-Marke beim Gold in den Fokus.

Im Kryptomarkt wachsen die Bäume in dieser Woche ebenfalls noch nicht in den Himmel.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf die Telekom Aktie (DTED.DE).