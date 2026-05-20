Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 20.05.2026.
Showdown after hours. NVIDIA kommt mit Zahlen nach Börsenschluss. Der Aktienmarkt wartet seit Anfang der laufenden Woche auf dieses Event.
Aber auch andere Termine am Abend sind extrem spannend. Die FOMC Minutes geben Aufschluss über die letzte Sitzung der US Notenbank.
Grundsätzlich kommen die globalen Aktienindizes seit Etablierung der letzten Tops moderat zurück. Diesen Trend sehen wir auch heute bei Edelmetallen und Cryptos.
Im Chart of the Day schauen wir heute auf NVIDIA (NVDA.US_24).
NVIDIA in steigendem Keil
Technische Analyse: NVIDIA absolviert seit Ende März eine Rally, die weitere Rekordmarken produziert hat. Dabei wurden relevante Orientierungsmarken um 240❌ USD erreicht. In der klassischen Chartanalyse bildet sich ein steigender Keil. Denkbar wäre ein nochmaliger Push über die oberen Keilgrenzen. Ein solcher Throw Over kann durchaus nochmal Schub bis 250/260 USD freisetzen. Support sehe ich bei 195✅ und 176 USD.
Im Verlauf des Tages wird ein vollständiges TGS Update zur aktuellen Lage der NVIDIA hier in der Daily Guard Area veröffentlicht.
🔍Die FOMC-Protokolle liefern einen ausführlichen Überblick über die geldpolitische Entscheidungsfindung des Komitees während des Treffens vor etwa drei Wochen. Sie bieten detaillierte Einblicke in die Einschätzung und Haltung des FOMC zur Geldpolitik, weshalb Währungshändler die Dokumente intensiv analysieren, um Hinweise auf künftige Zinsschritte zu erhalten.
Deutschland: Der deutsche Leitindex beendete den Dienstag mit leichten Kursgewinnen und setzte damit seine freundliche Tendenz fort. Der DAX legte im Handelsverlauf spürbar zu, gab am Nachmittag jedoch einen Teil der Gewinne ab und schloss 0,38 Prozent höher bei 24.400,65 Punkten. Der TecDAX bewegte sich zum Start kaum, zog später aber deutlich an und ging mit 3.905,32 Zählern und einem Plus von 1,06 Prozent aus dem Handel.
Europa: Anleger agierten am Dienstag an den europäischen Börsen überwiegend vorsichtig. Der EURO STOXX 50 startete zwar mit leichten Gewinnen, gab diese im Tagesverlauf jedoch größtenteils wieder ab und rettete nur ein kleines Plus von 0,16 Prozent auf 5.858,11 Punkte über die Ziellinie.
USA: An den US-Börsen überwogen am Dienstag die Verluste. Der Dow Jones Industrial pendelte zum Start um die Nulllinie, rutschte dann aber ab und schloss 0,65 Prozent tiefer bei 49.364,37 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete schwächer, blieb den ganzen Tag im Minus und endete bei 25.870,71 Zählern, einem Rückgang von 0,84 Prozent.
Asien: Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag uneinheitlich. In Tokio gab der Nikkei 225 bis Handelsschluss um 0,47 Prozent auf 60.527,58 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite dagegen um 0,92 Prozent auf 4.169,54 Zähler zu. Auch in Hongkong überwogen die Gewinne: Der Hang Seng schloss 0,48 Prozent höher bei 25.797,85 Punkten.
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