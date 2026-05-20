Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Mittwoch, den 20.05.2026.

Showdown after hours. NVIDIA kommt mit Zahlen nach Börsenschluss. Der Aktienmarkt wartet seit Anfang der laufenden Woche auf dieses Event.

Aber auch andere Termine am Abend sind extrem spannend. Die FOMC Minutes geben Aufschluss über die letzte Sitzung der US Notenbank.

Grundsätzlich kommen die globalen Aktienindizes seit Etablierung der letzten Tops moderat zurück. Diesen Trend sehen wir auch heute bei Edelmetallen und Cryptos.

Im Chart of the Day schauen wir heute auf NVIDIA (NVDA.US_24).

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.Freundliche Grüße,