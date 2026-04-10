Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Freitag, den 10.04.2026.
Alles wartet ab. Die Aktienmärkte sahen gestern einen gemischten Handel. Während die US-Indizes auf hohem Niveau verblieben, ging es im heimischen Dax ein wenig rückwärts.
Unterm Strich hält den Markt die Aussicht auf die nun anstehenden "Verhandlungen" relativ stabil. Nebenbei bemerkt kommen heute auch noch sehr wichtige Konjunktur- und Sentimentdaten aus den USA.
Achten Sie besonders auf die Daten der Uni Michigan um 16:00 Uhr. Jerome Powell von der US-Notenbank FED hatte betont, dass alle Konsumentendaten für ihn und das FOMC sehr bedeutsam sind...
Edelmetall und Kryptowerte gehen ebenfalls auf erhöhtem Niveau eher in die Seite. Crude Oil schwankt sehr stark.
Im Chart of the Day schauen wir heute noch einmal auf CRUDE OIL.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
CRUDE OIL könnte weiter absacken. Korrektur läuft...
Technische Analyse: CRUDE OIL bleibt im Zentrum der Aufmerksamkeit. In den wöchentlichen Prognosen gebe ich einen konkrete Handlungsrahmen auch für Rohöl vor. Per Stand jetzt läuft Crude Oil relativ klar. Oben ging es nicht über das Top der letzten Wochen hinaus, was dann zu Gewinnmitnahmen geführt hat. Ein Blick auf die Thermo Sensoren (TGS Indikatoren) zeigt, dass sich Rohöl durchaus weiter abschwächen kann. Supports sehe ich bei 85,82✅ USD. Widerstand wartet bei 110,36❌ US-Dollar.
🔍Der University of Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) ist ein bedeutender Wirtschaftsindikator, der die Stimmung der US-Verbraucher zur aktuellen und zukünftigen ökonomischen Lage misst. Dieser Index setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen:
Umfasst Fragen zu persönlichen Finanzen, allgemeinem Geschäftsklima und Konsumabsichten
Wirtschaftliche Bedeutung
Der MCSI dient als Frühindikator für:
Da der private Konsum etwa zwei Drittel des US-BIP ausmacht, liefert der Index wertvolle Einblicke in die voraussichtliche Wirtschaftsentwicklung.
Deutschland: Der DAX schloss 1,14 Prozent im Minus bei 23.806,99 Punkten, womit er die am Vortag zurückeroberte 24.000-Punkte-Marke wieder verlor. Der TecDAX beendete den Handelstag 2,42 Prozent schwächer bei 3.508,62 Zählern.
Europa: Der EURO STOXX 50 schloss bei 5.896,29 Punkten und verzeichnete damit ein Tagesminus von 0,29 Prozent. Der Handel an den europäischen Börsen blieb insgesamt in der Verlustzone und war von Vorsicht geprägt.
USA: Der Dow Jones beendete den Handel bei 48.185,80 Punkten, was einem Plus von 0,58 Prozent entspricht. Der NASDAQ Composite legte um 0,83 Prozent zu und schloss bei 22.822,42 Punkten.
Asien: Der Nikkei 225 fiel um 0,73 Prozent auf 55.895,32 Punkte. Der Shanghai Composite verlor 0,72 Prozent auf 3.966,17 Punkte, während der Hang Seng um 0,54 Prozent auf 25.752,40 Zähler nachgab.
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