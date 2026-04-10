Sehr geehrte Damen und Herren,

einen schönen guten Morgen am Freitag, den 10.04.2026.

Alles wartet ab. Die Aktienmärkte sahen gestern einen gemischten Handel. Während die US-Indizes auf hohem Niveau verblieben, ging es im heimischen Dax ein wenig rückwärts.

Unterm Strich hält den Markt die Aussicht auf die nun anstehenden "Verhandlungen" relativ stabil. Nebenbei bemerkt kommen heute auch noch sehr wichtige Konjunktur- und Sentimentdaten aus den USA.

Achten Sie besonders auf die Daten der Uni Michigan um 16:00 Uhr. Jerome Powell von der US-Notenbank FED hatte betont, dass alle Konsumentendaten für ihn und das FOMC sehr bedeutsam sind...

Edelmetall und Kryptowerte gehen ebenfalls auf erhöhtem Niveau eher in die Seite. Crude Oil schwankt sehr stark.

Im Chart of the Day schauen wir heute noch einmal auf CRUDE OIL.



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.

Freundliche Grüße,

Thomas Jansen