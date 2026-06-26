Mit dem angekündigten Börsengang von SpaceX hat sich ein Teil der Aufmerksamkeit zuletzt wieder stärker auf den Platzhirsch der Raumfahrtbranche verlagert. Das hat Rocket Lab zunächst etwas aus dem Fokus genommen. In Kombination mit der ohnehin stark überdehnten Verortung der Aktie entstand genau die Korrektur, auf die ich bereits hingewiesen hatte. Vom Hoch bis zur ersten vorbereiteten Unterstützung verlor Rocket Lab rund 33 %. Dort konnte sich der Kurs jedoch sehr sauber stabilisieren und anschließend wieder deutlich nach oben reagieren.

Wenn ich Ein- und Ausstieg bewusst ausklammere und nur die reine Reaktion an der ersten Unterstützung betrachte, ergibt sich eine Bewegung von rund 11 %. Die Zone um 100 USD hat damit zunächst genau die erwartete Funktion erfüllt. Das zeigt erneut, dass eine starke Korrektur nicht automatisch gegen die langfristige Story spricht. Entscheidend ist vielmehr, ob der Markt an den vorbereiteten Unterstützungen wieder Käufer findet. Genau das war hier der Fall: erst die deutliche Abkühlung, dann eine planbare und untergeordnet gut handelbare Gegenbewegung.

Auf der Unterseite bleiben drei weitere Unterstützungsbereiche relevant. Die erste Zone liegt an der Value-Area-High des Vorjahresquartals zwischen 84 und 89 USD. Darunter folgt die Kombination aus unterer Trendkanallinie und Tages-EMA 200. Sollte die Korrektur noch deutlicher ausfallen, rückt zusätzlich der starke Unterstützungsbereich zwischen 63 und 69 USD in den Fokus. Rocket Lab bleibt damit weiterhin spannend: Die erste Korrektur von rund 33 % ist erfolgt, die Reaktion von etwa 10 bis 11 % wurde geliefert, und darunter warten noch mehrere Verortungen, an denen sich neue Chancen entwickeln können.