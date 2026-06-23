Der Nasdaq wirkt auf den ersten Blick breit und stabil, weil der Index technisch gesehen rund 100 Aktien umfasst. In der Praxis hängt jedoch ein großer Teil der Bewegung an wenigen Schwergewichten: NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon und weitere Mega-Caps bestimmen die Richtung deutlich stärker, als es die reine Anzahl der Indexmitglieder vermuten lässt. Wenn rund die Hälfte des Index von wenigen Titeln getragen wird, entsteht ein strukturelles Gewichtungsproblem. Aus meiner Perspektive ist genau das aktuell entscheidend: Der Nasdaq läuft nicht einfach „breit gesund“, sondern stark konzentriert über die größten Namen – und genau diese Titel sind inzwischen teils deutlich überdehnt.
Der Nasdaq handelt inzwischen außerhalb seiner statistischen Schwankungsbreiten. Das bedeutet nicht automatisch, dass sofort ein Crash folgen muss. Es bedeutet aber, dass der Markt in einer ungünstigen Verortung steht und mittelfristig erhöhtes Korrekturpotenzial besitzt. Diese Normalisierung kann über Zeit entstehen, also durch eine längere Seitwärtsphase, oder über Preis, also durch einen deutlicheren Rücklauf. Genau diese Dynamik haben wir in der Vergangenheit häufig gesehen: Der Markt bleibt trotz Warnsignal noch mehrere Wochen stark, schiebt sich weiter nach oben – und liefert die Korrektur dann verzögert, aber dafür umso deutlicher nach. Deshalb ist die Aussage nicht „sofort short“, sondern: Überdehnung respektieren und neue Long-Risiken sauber begrenzen.
Als der Markt tiefer stand, war die Stimmung extrem negativ und kaum jemand wollte kaufen. Genau dort entstanden die besseren Long-Chancen, weil Risiko und Verortung deutlich attraktiver waren. Jetzt, nachdem der Nasdaq deutlich nach oben gelaufen ist und die Kurse weit oben stehen, wird die Stimmung wieder bullischer. Das ist ein klassisches Marktphänomen: Unten dominiert Angst, oben wächst die Bereitschaft, noch schnell aufzuspringen. Meiner Meinung nach ist das einer der gefährlichsten Punkte im Trading, weil der Markt zwar stark aussieht, das Chancen-Risiko-Verhältnis aber bereits deutlich schlechter geworden ist.
SpaceX passt hervorragend in diese Marktphase. Der Börsengang wurde in einem Umfeld hoher Technologie- und Zukunftseuphorie platziert – und die Aktie konnte in wenigen Tagen zeitweise fast 50 % zulegen. Wer sich allerdings spät vom Hype hat anstecken lassen, liegt inzwischen bereits rund 35 % im Minus. Vorbörslich handelt SpaceX nur noch im Bereich von 144–145 USD, nachdem der Schlusskurs zuvor noch bei etwa 155 USD lag. Das bedeutet einen weiteren Abschlag von rund 10 USD beziehungsweise zusätzlich etwa 5–6 %. Genau solche IPO-Verläufe zeigen, wie schnell aus FOMO ein schmerzhafter Rücklauf werden kann, sobald die ersten Käufer nicht mehr bereit sind, jeden Preis zu bezahlen.
Apple zeigt aktuell ebenfalls eine ungünstige Verortung. Die Aktie ist aus einem breiten Trendkanal nach oben ausgebrochen, anschließend aber wieder in die Struktur zurückgefallen – ein klassischer Break-in. Solche Rückfälle sind selten ein Zeichen echter Stärke, weil sie zeigen, dass oberhalb der Ausbruchszone keine nachhaltige Akzeptanz entstanden ist. Ähnlich kritisch ist die Lage bei NVIDIA:
Die Aktie handelt im Kontext ihrer statistischen Bänder überdehnt und lief kurz oberhalb der Value Area High des Vorjahres, bevor institutioneller Verkaufsdruck sichtbar wurde. Exzessive Phasen können zwar kurzfristig weiterlaufen, aber diese zusätzlichen Gewinne sind oft „geborgt“, weil später eine stärkere Korrektur nachgeschoben wird. Für mich bleibt deshalb klar: NVIDIA und Apple sind weiterhin starke Titel, aber aktuell keine sauberen Einstiegspunkte aus günstiger Verortung.
Der FDAX wirkt im Vergleich zu den amerikanischen Technologieindizes weniger stark überdehnt. Nach dem kräftigen Anstieg seit November 2023 ist die aktuelle Seitwärtsbewegung zunächst keine Schwäche, sondern eine legitime Konsolidierung im übergeordneten Trend. Der Markt pendelt innerhalb der Value Area des vorherigen Jahres zwischen Value Area High und Value Area Low hin und her. Genau das spricht für einen Markt, der aktuell weniger in einem Exzess, sondern eher in einer Balancephase handelt. Sollte der FDAX erneut nach oben ausbrechen, wäre aus statistischer Perspektive durchaus noch Raum vorhanden. Unterhalb der Value Area Low würde die Lage dagegen wieder deutlich interessanter für antizyklische Reaktionsszenarien.
Die aktuelle Marktphase ist vollgepackt mit starken Themen: Nasdaq, Halbleiter, Apple, SpaceX, NVIDIA und ein FDAX, der im Vergleich ruhiger konsolidiert. Trotzdem bleibt die entscheidende Frage immer dieselbe: Wo befindet sich der Markt relativ zu Value, statistischer Bandbreite und realer Akzeptanz? So ordne ich das aktuell ein: Der Nasdaq ist überdehnt, Apple und NVIDIA zeigen Warnsignale, SpaceX liefert ein Lehrstück über IPO-Hype und schnelle Rückläufe, während der FDAX noch kontrollierter wirkt. Wer jetzt handelt, sollte nicht der Euphorie folgen, sondern warten, bis Verortung, Struktur und Bestätigung wieder zusammenpassen.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Ihr Dennis Gürtler.
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