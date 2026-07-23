SpaceX (Nasdaq: SPCX), bekannt für seine wiederverwendbaren Raketen und das Starlink-Satellitennetzwerk, zählt zu den weltweit meistbeachteten Unternehmen. Bei Pepperstone können Sie zwischen drei Möglichkeiten wählen, auf den Aktienkurs von SpaceX zu spekulieren: SPCX.US, SPCX.US-24 und SPCX.US-PERP.
Bei allen drei handelt es sich um Differenzkontrakte (CFDs). Das bedeutet, dass Sie mit Hebelwirkung auf steigende oder fallende Kurse von SpaceX spekulieren können, ohne die zugrundeliegenden Aktien zu besitzen. Der Unterschied liegt in den Handelszeiten und den Kosten für das Halten einer Position. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie die einzelnen Produkte funktionieren, worin die Unterschiede liegen, welches Produkt für Sie geeignet ist und wie Sie loslegen können.
Mit allen drei CFDs können Sie auf den Aktienkurs von SpaceX spekulieren. Keiner davon ist die Aktie selbst. Sie besitzen daher keine SpaceX-Aktien. Stattdessen spekulieren Sie auf deren Kursentwicklung.
Die Unterschiede liegen vor allem bei den Handelszeiten und den Haltekosten:
Am besten lassen sich diese Unterschiede verstehen, wenn man betrachtet, wie die drei CFDs im Handelsalltag funktionieren. Sehen wir sie uns daher der Reihe nach an.
SPCX.US – der klassische Aktien-CFD: Im Handelsalltag verhält er sich wie jeder andere Aktien-CFD. Sie eröffnen eine Position, und Ihr Gewinn oder Verlust hängt davon ab, wie sich der Kurs von SPCX ab Ihrem Einstieg entwickelt. Der Handel erfolgt während der regulären US-Marktzeiten. Positionen, die über Nacht gehalten werden, unterliegen – wie bei anderen Aktien-CFDs von Pepperstone – dem üblichen Overnight-Swap.
SPCX.US-24 – der 24-Stunden-Aktien-CFD: SPCX.US-24 ist ein CFD auf dieselbe Aktie, aber mit längeren Handelszeiten. Der CFD kann 24 Stunden am Tag und fünf Tage pro Woche gehandelt werden, sodass Sie auf Kursbewegungen reagieren können, wann immer sie während der Handelswoche auftreten – nicht nur während der regulären US-Handelszeiten. Die Finanzierung funktioniert wie beim klassischen Aktien-CFD: Positionen, die über Nacht gehalten werden, unterliegen dem üblichen Overnight-Swap.
SPCX.US-PERP – der Perpetual-CFD: SPCX.US-PERP ist ein Perpetual-CFD, der die Mechanik von Perpetual-Futures mit dem vertrauten CFD-Umfeld von Pepperstone verbindet und sich dabei am aktuellen SPCX-Kurs orientiert. Drei Merkmale unterscheiden ihn von den anderen Produkten:
Wichtig zu beachten: Der US-Aktienmarkt ist an Wochenenden geschlossen. Wenn nur der Perpetual-CFD gehandelt wird, kann sein Kurs durch Angebot und Nachfrage am Perpetual-Markt beeinflusst werden und vom letzten Schlusskurs der Aktie abweichen. Entstehende Kurslücken können sichtbar werden, sobald der Aktienmarkt wieder öffnet.
Die drei Produkte haben vieles gemeinsam: Alle bieten Exposure auf den Aktienkurs von SpaceX und können mit Hebelwirkung long oder short gehandelt werden. Bei keinem der drei Produkte besitzen Sie die Aktie, und alle werden über dieselben Plattformen und dasselbe Handelskonto gehandelt. Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:*
|Merkmal
|SPCX.US
|SPCX.US-24
|SPCX.US-PERP
|Basiswert
|Börsennotierte SpaceX-Aktien (SPCX)
|Börsennotierte SpaceX-Aktien (SPCX)
|Aktueller SPCX-Kurs (Perpetual)
|Handelszeiten
|Reguläre US-Handelszeiten
|24 Stunden, 5 Tage die Woche
|24/7, inklusive Wochenenden
|Haltekosten
|Standard-Overnight-Swap
|Standard-Overnight-Swap
|Wöchentlicher Swap, im Voraus festgelegt und täglich verbucht
|Verfalldatum
|Kein Verfallsdatum
|Kein Verfallsdatum
|Kein Verfallsdatum
|Aktienbesitz
|Nein
|Nein
|Nein
|Hebel, Long und Short
|Ja
|Ja
|Ja
|Plattformen
|MT5, cTrader, TradingView, die Pepperstone-Plattform
|MT5, cTrader, TradingView, die Pepperstone-Plattform
|MT5, cTrader, TradingView, die Pepperstone-Plattform
|Besonders geeignet für
|Trader, die hauptsächlich während der US-Handelszeiten handeln
|Trader, die flexibel auf Marktbewegungen während der Handelswoche reagieren möchten
|24/7- und Wochenend-Trader sowie Perpetual-Trader
*Spreads sind variabel – die aktuellen Spreads finden Sie jederzeit auf Ihrer Plattform.
SpaceX-CFDs sind Hebelprodukte und mit entsprechenden Risiken verbunden. Vor dem Handel sollten Sie Folgendes beachten:
Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort – entscheidend ist, welches der drei Produkte am besten zu Ihrem Handelsstil passt. Das Exposure ist bei allen drei identisch. Die Entscheidung hängt daher vor allem von zwei Faktoren ab: wann Sie handeln möchten und welche Haltekosten dabei anfallen.
Handeln Sie überwiegend während der US-Handelszeiten und schließen Positionen meist noch am selben Tag?
Dann könnte SPCX.US für Sie geeignet sein. SPCX.US funktioniert wie ein klassischer Aktien-CFD. Für Positionen, die über Handelsschluss hinaus gehalten werden, fällt der übliche Overnight-Swap an. Wenn Sie Positionen nur selten über Nacht halten, werden diese Kosten meist nur eine geringe Rolle spielen. Während der US-Handelszeiten unterscheiden sich SPCX.US und SPCX.US-24 praktisch nicht. Wenn Sie außerhalb dieser Zeiten nicht handeln möchten, ist SPCX.US die einfachere Wahl.
Ärgern Sie sich, wenn wichtige Nachrichten erst nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden?
Dann könnte SPCX.US-24 die passende Lösung für Sie sein. SPCX.US-24 basiert auf derselben Aktie, kann jedoch an Wochentagen rund um die Uhr gehandelt werden. So können Sie direkt auf Unternehmenszahlen oder Schlagzeilen rund um Starlink reagieren, anstatt auf die nächste Börseneröffnung warten zu müssen. Die Finanzierung funktioniert genauso wie beim klassischen Aktien-CFD. Der wesentliche Unterschied sind die erweiterten Handelszeiten. Der Haken: Außerhalb der regulären US-Handelszeiten kann die Liquidität geringer sein und die Spreads können sich ausweiten. Dadurch können die Handelskosten höher ausfallen als während der regulären Handelszeiten.
Sie haben bereits Perpetuals gehandelt? Und möchten auch am Wochenende handeln und Positionen länger halten?
SPCX.US-PERP könnte für Sie funktionieren. SPCX.US-PERP ist rund um die Uhr handelbar. Anstelle einer Fundingrate, die sich im Tagesverlauf laufend ändern kann, gilt ein im Voraus festgelegter wöchentlicher Swap-Satz. Dadurch kennen Sie Ihre Haltekosten bereits vor Beginn der Handelswoche. Der Haken: Wenn der Aktienmarkt geschlossen ist, kann der Kurs des Perpetual-CFDs vom letzten SPCX-Kurs abweichen. Entstehende Kurslücken können sichtbar werden, sobald der Aktienmarkt wieder öffnet.
Viele Trader nutzen alle drei Produkte und wählen je nach Situation dasjenige aus, das am besten zum jeweiligen Trade passt. Den klassischen Aktien-CFD für kurzfristige Positionen während der US-Handelszeiten, SPCX.US-24 bei wichtigen Nachrichten außerhalb dieser Zeiten und den Perpetual-CFD für Positionen über das Wochenende hinweg. Das Exposure bleibt dabei immer gleich. Unterschiede bestehen lediglich darin, wann Sie handeln können und welche Haltekosten anfallen.
Der Einstieg ist sehr ähnlich wie beim Handel mit anderen CFDs.
Besitze ich SpaceX-Aktien, wenn ich diese CFDs handle?
Nein. Bei allen drei Produkten handelt es sich um CFDs. Sie bieten Exposure auf den Aktienkurs von SpaceX, ohne dass Sie die Aktie selbst erwerben. Sie spekulieren auf die Kursentwicklung von SPCX, besitzen jedoch keine SpaceX-Aktien.
Worin unterscheiden sich die drei Produkte?
Die wichtigsten Unterschiede betreffen die Handelszeiten und die Haltekosten. SPCX.US wird während der regulären US-Handelszeiten gehandelt. SPCX.US-24 ist 24 Stunden am Tag an fünf Tagen pro Woche handelbar. SPCX.US-PERP kann rund um die Uhr gehandelt werden – auch am Wochenende – und verwendet einen im Voraus festgelegten wöchentlichen Swap-Satz.
Kann ich SpaceX auch am Wochenende handeln?
Ja – mit SPCX.US-PERP, das rund um die Uhr handelbar ist. Der klassische Aktien-CFD und der 24-Stunden-Aktien-CFD orientieren sich an der US-Handelswoche und sind am Wochenende nicht verfügbar.
Haben die Produkte ein Verfallsdatum?
Nein. Keines der drei Produkte hat ein Verfallsdatum. Sie können eine Position daher so lange halten, wie Ihre verfügbare Margin ausreicht und anfallende Haltekosten gedeckt sind.
Wie werden die Haltekosten bei SPCX.US-PERP berechnet?
Die Fundingrate des zugrundeliegenden Perpetual-Markts wird fortlaufend berechnet und verändert sich im Tagesverlauf. Pepperstone überführt diese in einen einheitlichen wöchentlichen Swap-Satz, der jeweils im Voraus festgelegt und wöchentlich neu angepasst wird. Dieser wird täglich um 17:00 Uhr (New Yorker Zeit) verbucht, sodass Sie Ihre Haltekosten bereits vor Beginn der Handelswoche kennen.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.