SpaceX (Nasdaq: SPCX), bekannt für seine wiederverwendbaren Raketen und das Starlink-Satellitennetzwerk, zählt zu den weltweit meistbeachteten Unternehmen. Bei Pepperstone können Sie zwischen drei Möglichkeiten wählen, auf den Aktienkurs von SpaceX zu spekulieren: SPCX.US, SPCX.US-24 und SPCX.US-PERP.

Bei allen drei handelt es sich um Differenzkontrakte (CFDs). Das bedeutet, dass Sie mit Hebelwirkung auf steigende oder fallende Kurse von SpaceX spekulieren können, ohne die zugrundeliegenden Aktien zu besitzen. Der Unterschied liegt in den Handelszeiten und den Kosten für das Halten einer Position. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie die einzelnen Produkte funktionieren, worin die Unterschiede liegen, welches Produkt für Sie geeignet ist und wie Sie loslegen können.

Welche drei SpaceX-CFDs bietet Pepperstone an?

Mit allen drei CFDs können Sie auf den Aktienkurs von SpaceX spekulieren. Keiner davon ist die Aktie selbst. Sie besitzen daher keine SpaceX-Aktien. Stattdessen spekulieren Sie auf deren Kursentwicklung.

Die Unterschiede liegen vor allem bei den Handelszeiten und den Haltekosten:

•SPCX.US ist der klassische Aktien-CFD und kann während der regulären US-Handelszeiten gehandelt werden.

•SPCX.US-24 basiert auf derselben Aktie, kann jedoch 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche gehandelt werden.

•SPCX.US-PERP ist ein Perpetual-CFD, der rund um die Uhr – auch an Wochenenden – handelbar ist, aber über einen anderen Funding-Mechanismus verfügt.

Am besten lassen sich diese Unterschiede verstehen, wenn man betrachtet, wie die drei CFDs im Handelsalltag funktionieren. Sehen wir sie uns daher der Reihe nach an.

Wie funktionieren die einzelnen Produkte?

SPCX.US – der klassische Aktien-CFD: Im Handelsalltag verhält er sich wie jeder andere Aktien-CFD. Sie eröffnen eine Position, und Ihr Gewinn oder Verlust hängt davon ab, wie sich der Kurs von SPCX ab Ihrem Einstieg entwickelt. Der Handel erfolgt während der regulären US-Marktzeiten. Positionen, die über Nacht gehalten werden, unterliegen – wie bei anderen Aktien-CFDs von Pepperstone – dem üblichen Overnight-Swap.

SPCX.US-24 – der 24-Stunden-Aktien-CFD: SPCX.US-24 ist ein CFD auf dieselbe Aktie, aber mit längeren Handelszeiten. Der CFD kann 24 Stunden am Tag und fünf Tage pro Woche gehandelt werden, sodass Sie auf Kursbewegungen reagieren können, wann immer sie während der Handelswoche auftreten – nicht nur während der regulären US-Handelszeiten. Die Finanzierung funktioniert wie beim klassischen Aktien-CFD: Positionen, die über Nacht gehalten werden, unterliegen dem üblichen Overnight-Swap.

SPCX.US-PERP – der Perpetual-CFD: SPCX.US-PERP ist ein Perpetual-CFD, der die Mechanik von Perpetual-Futures mit dem vertrauten CFD-Umfeld von Pepperstone verbindet und sich dabei am aktuellen SPCX-Kurs orientiert. Drei Merkmale unterscheiden ihn von den anderen Produkten:

1. 24/7-Handel – SPCX.US-PERP ist rund um die Uhr handelbar, auch an Wochenenden und Feiertagen. 2. Abweichender Funding-Mechanismus – Anstatt einer variablen Fundingrate, die sich – wie an vielen Perpetual-Märkten – teilweise alle sechs bis acht Stunden ändern kann, legt Pepperstone im Voraus einen einheitlichen wöchentlichen Swap-Satz fest. Dieser wird täglich um 17:00 Uhr (New Yorker Zeit) verbucht, sodass Sie Ihre Haltekosten bereits vor Beginn der Handelswoche kennen. 3. Vertrautes CFD-Risikomanagement – wie jeder andere CFD unterliegt auch SPCX.US-PERP den üblichen Margin-Call- und Stop-Out-Regeln von Pepperstone. Die strengeren Mechanismen vieler Perpetual-Börsen kommen hier nicht zum Einsatz. Es gibt kein Auto-Deleveraging (ADL), bei dem Positionen von Marktteilnehmern zwangsweise reduziert werden, um Verluste liquidierter Positionen auf der Gegenseite auszugleichen. Ebenso fallen keine Liquidationsgebühren an, wie sie auf einigen Perpetual-Handelsplätzen üblich sind.

Wichtig zu beachten: Der US-Aktienmarkt ist an Wochenenden geschlossen. Wenn nur der Perpetual-CFD gehandelt wird, kann sein Kurs durch Angebot und Nachfrage am Perpetual-Markt beeinflusst werden und vom letzten Schlusskurs der Aktie abweichen. Entstehende Kurslücken können sichtbar werden, sobald der Aktienmarkt wieder öffnet.

Wie unterscheiden sich die drei Produkte?

Die drei Produkte haben vieles gemeinsam: Alle bieten Exposure auf den Aktienkurs von SpaceX und können mit Hebelwirkung long oder short gehandelt werden. Bei keinem der drei Produkte besitzen Sie die Aktie, und alle werden über dieselben Plattformen und dasselbe Handelskonto gehandelt. Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:*

Merkmal SPCX.US SPCX.US-24 SPCX.US-PERP Basiswert Börsennotierte SpaceX-Aktien (SPCX) Börsennotierte SpaceX-Aktien (SPCX) Aktueller SPCX-Kurs (Perpetual) Handelszeiten Reguläre US-Handelszeiten 24 Stunden, 5 Tage die Woche 24/7, inklusive Wochenenden Haltekosten Standard-Overnight-Swap Standard-Overnight-Swap Wöchentlicher Swap, im Voraus festgelegt und täglich verbucht Verfalldatum Kein Verfallsdatum Kein Verfallsdatum Kein Verfallsdatum Aktienbesitz Nein Nein Nein Hebel, Long und Short Ja Ja Ja Plattformen MT5, cTrader, TradingView, die Pepperstone-Plattform MT5, cTrader, TradingView , die Pepperstone-Plattform MT5, cTrader, TradingView , die Pepperstone-Plattform Besonders geeignet für Trader, die hauptsächlich während der US-Handelszeiten handeln Trader, die flexibel auf Marktbewegungen während der Handelswoche reagieren möchten 24/7- und Wochenend-Trader sowie Perpetual-Trader

*Spreads sind variabel – die aktuellen Spreads finden Sie jederzeit auf Ihrer Plattform.

Welche Risiken birgt der Handel mit SpaceX-CFDs?

SpaceX-CFDs sind Hebelprodukte und mit entsprechenden Risiken verbunden. Vor dem Handel sollten Sie Folgendes beachten:

•Preise können sich schnell und stark verändern.

•Hebelung erhöht sowohl Verluste als auch Gewinne.

•Haltekosten fallen laufend an und können sich über die Zeit erhöhen.

•Bei SPCX.US-PERP kann der Kurs vom Aktienkurs abweichen – insbesondere an Wochenenden, wenn der US-Markt geschlossen ist.

•Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. Da es kein Verfallsdatum gibt, kann eine Verlustposition bestehen bleiben, bis Sie sie schließen oder Ihre verfügbare Margin aufgebraucht ist. Dabei können weiterhin Haltekosten anfallen.

Welches SpaceX-CFD ist für Sie geeignet?

Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort – entscheidend ist, welches der drei Produkte am besten zu Ihrem Handelsstil passt. Das Exposure ist bei allen drei identisch. Die Entscheidung hängt daher vor allem von zwei Faktoren ab: wann Sie handeln möchten und welche Haltekosten dabei anfallen.

Handeln Sie überwiegend während der US-Handelszeiten und schließen Positionen meist noch am selben Tag?

Dann könnte SPCX.US für Sie geeignet sein. SPCX.US funktioniert wie ein klassischer Aktien-CFD. Für Positionen, die über Handelsschluss hinaus gehalten werden, fällt der übliche Overnight-Swap an. Wenn Sie Positionen nur selten über Nacht halten, werden diese Kosten meist nur eine geringe Rolle spielen. Während der US-Handelszeiten unterscheiden sich SPCX.US und SPCX.US-24 praktisch nicht. Wenn Sie außerhalb dieser Zeiten nicht handeln möchten, ist SPCX.US die einfachere Wahl.

Ärgern Sie sich, wenn wichtige Nachrichten erst nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht werden?

Dann könnte SPCX.US-24 die passende Lösung für Sie sein. SPCX.US-24 basiert auf derselben Aktie, kann jedoch an Wochentagen rund um die Uhr gehandelt werden. So können Sie direkt auf Unternehmenszahlen oder Schlagzeilen rund um Starlink reagieren, anstatt auf die nächste Börseneröffnung warten zu müssen. Die Finanzierung funktioniert genauso wie beim klassischen Aktien-CFD. Der wesentliche Unterschied sind die erweiterten Handelszeiten. Der Haken: Außerhalb der regulären US-Handelszeiten kann die Liquidität geringer sein und die Spreads können sich ausweiten. Dadurch können die Handelskosten höher ausfallen als während der regulären Handelszeiten.

Sie haben bereits Perpetuals gehandelt? Und möchten auch am Wochenende handeln und Positionen länger halten?

SPCX.US-PERP könnte für Sie funktionieren. SPCX.US-PERP ist rund um die Uhr handelbar. Anstelle einer Fundingrate, die sich im Tagesverlauf laufend ändern kann, gilt ein im Voraus festgelegter wöchentlicher Swap-Satz. Dadurch kennen Sie Ihre Haltekosten bereits vor Beginn der Handelswoche. Der Haken: Wenn der Aktienmarkt geschlossen ist, kann der Kurs des Perpetual-CFDs vom letzten SPCX-Kurs abweichen. Entstehende Kurslücken können sichtbar werden, sobald der Aktienmarkt wieder öffnet.

Sie müssen sich nicht für nur ein Produkt entscheiden

Viele Trader nutzen alle drei Produkte und wählen je nach Situation dasjenige aus, das am besten zum jeweiligen Trade passt. Den klassischen Aktien-CFD für kurzfristige Positionen während der US-Handelszeiten, SPCX.US-24 bei wichtigen Nachrichten außerhalb dieser Zeiten und den Perpetual-CFD für Positionen über das Wochenende hinweg. Das Exposure bleibt dabei immer gleich. Unterschiede bestehen lediglich darin, wann Sie handeln können und welche Haltekosten anfallen.

So handeln Sie SpaceX

Der Einstieg ist sehr ähnlich wie beim Handel mit anderen CFDs.

•Konto eröffnen und kapitalisieren: Eröffnen Sie ein Konto bei Pepperstone und schließen Sie den Registrierungsprozess ab.

•Passendes Produkt wählen: Entscheiden Sie, welches der drei Produkte am besten zu Ihrem Handelsstil passt. Nutzen Sie dazu den Vergleich oben und prüfen Sie die jeweiligen Handelszeiten, Margin-Anforderungen und Haltekosten von SPCX.US, SPCX.US-24 und SPCX.US-PERP. Sie finden sie unter SPCX.US, SPCX.US-24 und SPCX.US-PERP.

•Long oder Short? Positionieren Sie sich long, wenn Sie steigende Kurse erwarten, oder short, wenn Sie von fallenden Kursen ausgehen.

•Managen Sie Ihr Risiko: Nutzen Sie Risikomanagement-Tools wie Stop-Loss-Orders und wählen Sie die Positionsgröße passend zu Ihrem Konto und Ihrer Risikobereitschaft. Beachten Sie, dass ein Stop-Loss bei Kurslücken oder schnellen Marktbewegungen möglicherweise nicht genau zum festgelegten Kurs ausgeführt wird.

•Überwachen Sie Ihre Position: Behalten Sie Markt, Margin und mögliche Haltekosten im Blick, solange die Position geöffnet ist, und schließen Sie sie, wann immer Sie möchten.

FAQ

Besitze ich SpaceX-Aktien, wenn ich diese CFDs handle?

Nein. Bei allen drei Produkten handelt es sich um CFDs. Sie bieten Exposure auf den Aktienkurs von SpaceX, ohne dass Sie die Aktie selbst erwerben. Sie spekulieren auf die Kursentwicklung von SPCX, besitzen jedoch keine SpaceX-Aktien.

Worin unterscheiden sich die drei Produkte?

Die wichtigsten Unterschiede betreffen die Handelszeiten und die Haltekosten. SPCX.US wird während der regulären US-Handelszeiten gehandelt. SPCX.US-24 ist 24 Stunden am Tag an fünf Tagen pro Woche handelbar. SPCX.US-PERP kann rund um die Uhr gehandelt werden – auch am Wochenende – und verwendet einen im Voraus festgelegten wöchentlichen Swap-Satz.

Kann ich SpaceX auch am Wochenende handeln?

Ja – mit SPCX.US-PERP, das rund um die Uhr handelbar ist. Der klassische Aktien-CFD und der 24-Stunden-Aktien-CFD orientieren sich an der US-Handelswoche und sind am Wochenende nicht verfügbar.

Haben die Produkte ein Verfallsdatum?

Nein. Keines der drei Produkte hat ein Verfallsdatum. Sie können eine Position daher so lange halten, wie Ihre verfügbare Margin ausreicht und anfallende Haltekosten gedeckt sind.

Wie werden die Haltekosten bei SPCX.US-PERP berechnet?

Die Fundingrate des zugrundeliegenden Perpetual-Markts wird fortlaufend berechnet und verändert sich im Tagesverlauf. Pepperstone überführt diese in einen einheitlichen wöchentlichen Swap-Satz, der jeweils im Voraus festgelegt und wöchentlich neu angepasst wird. Dieser wird täglich um 17:00 Uhr (New Yorker Zeit) verbucht, sodass Sie Ihre Haltekosten bereits vor Beginn der Handelswoche kennen.