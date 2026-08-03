Nachdem Alphabet beschlossen hat, seine KI-Investitionspläne erheblich aufzustocken, wollen Investoren nun von Microsoft den Beweis sehen, dass sich jeder zusätzliche Dollar, der in die KI-Infrastruktur investiert wird, in einem schnelleren Azure-Wachstum, einer verbesserten Monetarisierung durch Copilot, widerstandsfähigen Margen und letztlich einem stetig steigenden freien Cashflow niederschlägt.
In diesem Quartal geht es weniger darum, was Microsoft in den letzten drei Monaten verdient hat, sondern vielmehr darum, was das Management mit Blick auf das 1. Quartal 2027 und das gesamte Geschäftsjahr 2027 prognostiziert.
Die Konsenserwartungen gehen von einem Umsatz von 87,7 Mrd. USD und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 4,24 USD aus, was ein weiteres Quartal mit zweistelligem Wachstum bedeuten würde. Der Bloomberg-Konsens erwartet zudem, dass sich das Umsatzwachstum im Laufe des Geschäftsjahres 2027 weiter beschleunigt und bis zum Dezember-Quartal fast 95 Mrd. USD erreicht.
Dies dürfte der mit Abstand wichtigste Diskussionspunkt während der Telefonkonferenz sein.
Die Märkte reagieren zunehmend sensibel auf Ausgaben für die KI-Infrastruktur, nachdem mehrere Hyperscaler ihre Investitionsbudgets deutlich aufgestockt haben. Anleger versuchen nun herauszufinden, ob die KI-Capex-Intensität ihren Höhepunkt erreicht oder ob ein weiterer Investitionszyklus gerade erst beginnt.
Die aktuellen Erwartungen liegen bei:
Der Markt wird sich vor allem drei Fragen stellen:
Ironischerweise muss ein weiterer starker Anstieg der Investitionsausgaben nicht zwingend negativ bewertet werden – vorausgesetzt, Microsoft weist überzeugend nach, dass sich die Azure-Nachfrage beschleunigt und die Monetarisierung verbessert.
Die Anleger sind zunehmend bereit, erhöhte Investitionen zu tolerieren, solange nachgewiesen werden kann, dass sich im Gegenzug auch das Umsatzwachstum zu beschleunigen beginnt.
Der freie Cashflow ist zu einer der am stärksten beachteten Kennzahlen von Microsoft geworden.
Historisch gesehen erzielte Microsoft eine enorme Cash-Conversion (Umwandlung von Gewinnen in liquide Mittel). Allerdings haben die Investitionen in die KI-Infrastruktur die Umwandlung in freien Cashflow in den vergangenen Quartalen spürbar verringert.
Die Anleger werden sich daher auf Folgendes konzentrieren:
Sollte das Management andeuten, dass sich der freie Cashflow im Laufe des Geschäftsjahres 2027 wieder erholt, während sich die KI-Umsätze weiter beschleunigen, würde dies vom Markt sehr wahrscheinlich äußerst positiv aufgenommen werden.
Die Margen bleiben eines der zentralen Schlachtfelder.
Cloud-KI ist nach wie vor ein äußerst lukratives Geschäft, jedoch belasten GPUs, Netzwerkgeräte und Abschreibungen auf Rechenzentren weiterhin die Bruttomargen.
Die Märkte konzentrieren sich auf:
Das ideale Szenario wären Nachweise dafür, dass die operative Hebelwirkung aus Azure und Copilot beginnt, die höheren Abschreibungen und KI-Infrastrukturkosten auszugleichen.
Letztendlich dürfte dies darüber entscheiden, ob die Microsoft-Aktie steigt oder fällt.
Der Markt verlangt Antworten zu folgenden Punkten:
(Quelle: Bloomberg)
Konsenserwartungen für das laufende Berichtsquartal (Q4 2026):
Erwartungen an die Prognose (Q1 2027):
Die Konsensprognosen implizieren weiterhin eine starke Beschleunigung des Umsatzwachstums bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein. Allerdings werden die Anleger letztlich danach urteilen, ob das Management diese Erwartungen weiterhin für erreichbar hält.
Der Optionsmarkt preist derzeit eine Kursbewegung von ungefähr ±6,5 % im Anschluss an die Veröffentlichung der Quartalszahlen ein.
Dies entspricht einem der größeren implizierten Kursausschläge für Microsoft nach Quartalszahlen in den letzten Jahren und unterstreicht, wie entscheidend dieses Ergebnis für das gesamte KI-Investment-Narrativ geworden ist. Historisch gesehen lag der durchschnittliche Tagesausschlag von Microsoft am Tag nach den Zahlen eher bei 3,8 %. Dies verdeutlicht, dass Händler in diesem Quartal mit einer wesentlich höheren Volatilität als gewöhnlich rechnen.
Microsoft hat den Großteil des Monats Juli damit verbracht, sich nach dem scharfen Einbruch im Juni zu stabilisieren, und notiert derzeit knapp unter seinem fallenden 50-Tage-Durchschnitt.
Widerstände
Ein Schlusskurs oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts nach Bekanntgabe der Zahlen würde darauf hindeuten, dass die Dynamik wieder zugunsten der Käufer dreht.
Unterstützungen
Angesichts der vom Optionsmarkt implizierten Kursbewegung von ±6,5 % sollten sich Händler darauf einstellen, dass die Preisaktion unmittelbar nach der Veröffentlichung weit über diese ersten Marken hinausgehen kann.
Die Ergebnisse von Microsoft für das 4. Quartal werden fast sicher unter einem zentralen Blickwinkel betrachtet werden: Beginnen die KI-Investitionen endlich die Renditen zu erwirtschaften, auf die Investoren gewartet haben?
Ein Übertreffen der Erwartungen bei Umsatz und Gewinn wird mittlerweile weitgehend vorausgesetzt. Die stärkere Reaktion des Aktienkurses dürfte von vier Variablen abhängen:
Wenn das Management die Anleger davon überzeugen kann, dass sich das Azure-Wachstum beschleunigt, die Akzeptanz von Copilot weiter an Dynamik gewinnt, die Margen widerstandsfähig bleiben und sich der freie Cashflow trotz hoher KI-Investitionen wieder zu erholen beginnt, könnten die Quartalszahlen von Microsoft zum Katalysator werden, der das Vertrauen im gesamten KI-Sektor wiederherstellt.
Umgekehrt würde ein weiterer Anstieg der Capex ohne eine entsprechende Verbesserung bei der Monetarisierung oder dem freien Cashflow wahrscheinlich die wachsende Sorge des Marktes verstärken, dass die Ausgaben für die KI-Infrastruktur den kurzfristigen Erträgen davoneilen.
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