KI-Ausgaben im Rampenlicht: Investoren fordern Nachweise für den ROI

Nachdem Alphabet beschlossen hat, seine KI-Investitionspläne erheblich aufzustocken, wollen Investoren nun von Microsoft den Beweis sehen, dass sich jeder zusätzliche Dollar, der in die KI-Infrastruktur investiert wird, in einem schnelleren Azure-Wachstum, einer verbesserten Monetarisierung durch Copilot, widerstandsfähigen Margen und letztlich einem stetig steigenden freien Cashflow niederschlägt.

In diesem Quartal geht es weniger darum, was Microsoft in den letzten drei Monaten verdient hat, sondern vielmehr darum, was das Management mit Blick auf das 1. Quartal 2027 und das gesamte Geschäftsjahr 2027 prognostiziert.

Die Konsenserwartungen gehen von einem Umsatz von 87,7 Mrd. USD und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 4,24 USD aus, was ein weiteres Quartal mit zweistelligem Wachstum bedeuten würde. Der Bloomberg-Konsens erwartet zudem, dass sich das Umsatzwachstum im Laufe des Geschäftsjahres 2027 weiter beschleunigt und bis zum Dezember-Quartal fast 95 Mrd. USD erreicht.

Die Zahlen, auf die es für Anleger am meisten ankommt

1. Prognose zu Investitionsausgaben (Capex) und freiem Cashflow

Dies dürfte der mit Abstand wichtigste Diskussionspunkt während der Telefonkonferenz sein.

Die Märkte reagieren zunehmend sensibel auf Ausgaben für die KI-Infrastruktur, nachdem mehrere Hyperscaler ihre Investitionsbudgets deutlich aufgestockt haben. Anleger versuchen nun herauszufinden, ob die KI-Capex-Intensität ihren Höhepunkt erreicht oder ob ein weiterer Investitionszyklus gerade erst beginnt.

Die aktuellen Erwartungen liegen bei:

• Capex für das Geschäftsjahr 2026: 116 Mrd. USD

•Capex für das Geschäftsjahr 2027: 185 Mrd. USD

Der Markt wird sich vor allem drei Fragen stellen:

•Liegen die Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2027 spürbar über oder unter den Erwartungen?

•Vermittelt das Management Zuversicht, dass sich die Azure-Kapazitätsengpässe im Laufe des Geschäftsjahres 2027 entspannen werden?

•Spricht das Management zunehmend über die Rendite auf das eingesetzte Kapital, anstatt nur über den bloßen Aufbau von KI-Kapazitäten?

Ironischerweise muss ein weiterer starker Anstieg der Investitionsausgaben nicht zwingend negativ bewertet werden – vorausgesetzt, Microsoft weist überzeugend nach, dass sich die Azure-Nachfrage beschleunigt und die Monetarisierung verbessert.

Die Anleger sind zunehmend bereit, erhöhte Investitionen zu tolerieren, solange nachgewiesen werden kann, dass sich im Gegenzug auch das Umsatzwachstum zu beschleunigen beginnt.

2. Freier Cashflow

Der freie Cashflow ist zu einer der am stärksten beachteten Kennzahlen von Microsoft geworden.

Historisch gesehen erzielte Microsoft eine enorme Cash-Conversion (Umwandlung von Gewinnen in liquide Mittel). Allerdings haben die Investitionen in die KI-Infrastruktur die Umwandlung in freien Cashflow in den vergangenen Quartalen spürbar verringert.

Die Anleger werden sich daher auf Folgendes konzentrieren:

•Quartalsweisen freien Cashflow

•Marge des freien Cashflows

•Kommentare dazu, wann sich die Cash-Conversion wieder zu verbessern beginnt

•Die Frage, ob das Geschäftsjahr 2027 den Tiefpunkt bei der Generierung des freien Cashflows darstellt

Sollte das Management andeuten, dass sich der freie Cashflow im Laufe des Geschäftsjahres 2027 wieder erholt, während sich die KI-Umsätze weiter beschleunigen, würde dies vom Markt sehr wahrscheinlich äußerst positiv aufgenommen werden.

3. Margen

Die Margen bleiben eines der zentralen Schlachtfelder.

Cloud-KI ist nach wie vor ein äußerst lukratives Geschäft, jedoch belasten GPUs, Netzwerkgeräte und Abschreibungen auf Rechenzentren weiterhin die Bruttomargen.

Die Märkte konzentrieren sich auf:

•Bruttomarge

•Operative Marge

•Marge im Bereich Commercial Cloud

•Ausblick für die operativen Margen im Geschäftsjahr 2027

Das ideale Szenario wären Nachweise dafür, dass die operative Hebelwirkung aus Azure und Copilot beginnt, die höheren Abschreibungen und KI-Infrastrukturkosten auszugleichen.

4. Prognose für das Geschäftsjahr 2027

Letztendlich dürfte dies darüber entscheiden, ob die Microsoft-Aktie steigt oder fällt.

Der Markt verlangt Antworten zu folgenden Punkten:

•Pfad des Azure-Wachstums

•Akzeptanz und Nutzung von Copilot

•KI-Monetarisierung

•Beschleunigung des Umsatzwachstums

•Margenausblick

•Kapitalallokation Ein starkes Quartal kombiniert mit einer zuversichtlichen Prognose für das Geschäftsjahr 2027 würde die Position von Microsoft als einer der hochwertigsten Profiteure des KI-Booms voraussichtlich weiter festigen.

Was die Analysten erwarten (Konsenszahlen):