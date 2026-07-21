Diagramm einfügen – Tabelle der Konsensschätzungen für das zweite Quartal 2026 (Gewinn je Aktie, Umsatz, Nettogewinn, operativer Gewinn und EBITDA) mit der Veränderung der Schätzungen über vier Wochen und dem implizierten Wachstum im Jahresvergleich für jede Kennzahl.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht in diesem Quartal weiterhin Google Cloud, für das der Konsens Umsätze von rund US$22.4 billion erwartet, ein Anstieg von rund 64% im Jahresvergleich. Der vertraglich gebundene Auftragsbestand (Backlog) bei den Cloud-Diensten hat sich im ersten Quartal auf US$462 billion nahezu verdoppelt, und ein Großteil der Diskussion in der Telefonkonferenz wird sich auf das Tempo konzentrieren, in dem sich dieser Backlog in erfasste Umsätze verwandelt, sowie auf den zusätzlichen Beitrag der TPU-Chipverkäufe an externe Kunden wie Anthropic.

Gleichzeitig dürfte das Search-Geschäft ein Wachstum von 16% bis 17% im Jahresvergleich zeigen, getragen von steigenden Suchanfragevolumen dank AI Overviews und AI Mode, wobei Googles Suchverkehr trotz zunehmender Konkurrenz durch ChatGPT, Meta AI und Perplexity weiterhin Rekordwerte erreicht – was die Befürchtungen eines strukturellen Marktanteilsverlusts an generative AI vorerst widerlegt.

Wie viel Capex für 2027 wird Alphabet bestätigen?

Die andere große Achse des Berichts wird der Capex sein. Alphabet hat seine Prognose für die Investitionsausgaben 2026 in der letzten Ergebnisveröffentlichung auf eine Spanne von US$180 to 190 billion angehoben und angedeutet, dass 2027 einen weiteren deutlichen Anstieg zeigen werde, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Infolgedessen haben mehrere Analysten ihre Capex-Projektionen für 2027 um 21% auf US$308 billion angehoben, während andere erwarten, dass diese Zahl im gesamten Hyperscaler-Ökosystem bis 2028 zusammengenommen an US$1.4 trillion heranreichen könnte.

Dieses Investitionstempo, das teilweise durch eine im Juni angekündigte Kapitalaufnahme von rund US$85 billion finanziert wird, wird den Free Cashflow weiter belasten, der im ersten Quartal auf US$10.1 billion von US$18.9 billion ein Jahr zuvor gefallen ist und den der Konsens für das zweite Quartal auf nur US$2.3 billion schätzt.

Der Markt möchte wissen, ob das Unternehmen seine Capex-Erwartungen für 2026 bestätigt oder sogar anhebt und ob es eine präzisere Quantifizierung für 2027 liefert, die zum wichtigsten Bewertungskatalysator für den Rest des Sektors werden könnte.

Margen und Rechenkapazitätsengpässe stellen die AI-Erzählung auf die Probe

Ein weiterer Schwerpunkt werden die Margen sein: Die operative Marge sprang im ersten Quartal dank Kosteneffizienzen durch Gemini auf 36%. Der Konsens erwartet im zweiten Quartal eine gewisse Normalisierung in Richtung 34.5-35.4%, teils aufgrund der vorübergehenden Belastung von ein bis zwei Prozentpunkten, die die Wiz-Übernahme der Cloud-Marge für den Rest des Jahres auferlegt, und teils aufgrund des größeren Gewichts margenschwächerer TPU-Hardwareverkäufe.