Der Analystenkonsens erwartet einen Gewinn je Aktie von US$3.2 bei Umsätzen von rund US$101 billion, was einem Wachstum von etwa 25% im Jahresvergleich entspricht. Die Schätzungen wurden in den vergangenen dreißig Tagen leicht nach oben revidiert – ein Zeichen dafür, dass die Analysten vor der Veröffentlichung mehr Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Werbegeschäfts und in die Beschleunigung der Cloud-Sparte gewonnen haben.
Diagramm einfügen – Tabelle der Konsensschätzungen für das zweite Quartal 2026 (Gewinn je Aktie, Umsatz, Nettogewinn, operativer Gewinn und EBITDA) mit der Veränderung der Schätzungen über vier Wochen und dem implizierten Wachstum im Jahresvergleich für jede Kennzahl.
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht in diesem Quartal weiterhin Google Cloud, für das der Konsens Umsätze von rund US$22.4 billion erwartet, ein Anstieg von rund 64% im Jahresvergleich. Der vertraglich gebundene Auftragsbestand (Backlog) bei den Cloud-Diensten hat sich im ersten Quartal auf US$462 billion nahezu verdoppelt, und ein Großteil der Diskussion in der Telefonkonferenz wird sich auf das Tempo konzentrieren, in dem sich dieser Backlog in erfasste Umsätze verwandelt, sowie auf den zusätzlichen Beitrag der TPU-Chipverkäufe an externe Kunden wie Anthropic.
Gleichzeitig dürfte das Search-Geschäft ein Wachstum von 16% bis 17% im Jahresvergleich zeigen, getragen von steigenden Suchanfragevolumen dank AI Overviews und AI Mode, wobei Googles Suchverkehr trotz zunehmender Konkurrenz durch ChatGPT, Meta AI und Perplexity weiterhin Rekordwerte erreicht – was die Befürchtungen eines strukturellen Marktanteilsverlusts an generative AI vorerst widerlegt.
Die andere große Achse des Berichts wird der Capex sein. Alphabet hat seine Prognose für die Investitionsausgaben 2026 in der letzten Ergebnisveröffentlichung auf eine Spanne von US$180 to 190 billion angehoben und angedeutet, dass 2027 einen weiteren deutlichen Anstieg zeigen werde, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Infolgedessen haben mehrere Analysten ihre Capex-Projektionen für 2027 um 21% auf US$308 billion angehoben, während andere erwarten, dass diese Zahl im gesamten Hyperscaler-Ökosystem bis 2028 zusammengenommen an US$1.4 trillion heranreichen könnte.
Dieses Investitionstempo, das teilweise durch eine im Juni angekündigte Kapitalaufnahme von rund US$85 billion finanziert wird, wird den Free Cashflow weiter belasten, der im ersten Quartal auf US$10.1 billion von US$18.9 billion ein Jahr zuvor gefallen ist und den der Konsens für das zweite Quartal auf nur US$2.3 billion schätzt.
Der Markt möchte wissen, ob das Unternehmen seine Capex-Erwartungen für 2026 bestätigt oder sogar anhebt und ob es eine präzisere Quantifizierung für 2027 liefert, die zum wichtigsten Bewertungskatalysator für den Rest des Sektors werden könnte.
Ein weiterer Schwerpunkt werden die Margen sein: Die operative Marge sprang im ersten Quartal dank Kosteneffizienzen durch Gemini auf 36%. Der Konsens erwartet im zweiten Quartal eine gewisse Normalisierung in Richtung 34.5-35.4%, teils aufgrund der vorübergehenden Belastung von ein bis zwei Prozentpunkten, die die Wiz-Übernahme der Cloud-Marge für den Rest des Jahres auferlegt, und teils aufgrund des größeren Gewichts margenschwächerer TPU-Hardwareverkäufe.
Diagramm einfügen – Quartalsweise Entwicklung von Alphabets operativer Marge, historische Reihe vom ersten Quartal 2022 bis zum ersten Quartal 2026, mit einem Aufwärtstrend, der im jüngsten Quartal 36% erreicht.
Auf der Wettbewerbs- und Produktseite ist bemerkenswert, dass sich der Start von Gemini 3.5 Pro bis Juli verzögert hat, was einige Bedenken hinsichtlich des Innovationstempos im Vergleich zu den Wettbewerbern aufkommen lässt. Zudem sieht sich Alphabet derzeit mit Engpässen bei der Rechenkapazität konfrontiert, die sowohl das Umsatzwachstum als auch das Tempo der Produkteinführungen kurzfristig einschränken könnten – ein Risiko, das bei Meta und Amazon als geringer eingeschätzt wird.
Der Markt geht mit anspruchsvollen, aber erreichbaren Erwartungen in die morgige Veröffentlichung: anhaltende Beschleunigung bei Google Cloud, getragen von der Unternehmensnachfrage nach AI, ein widerstandsfähiges Search-Geschäft trotz der Disruption durch generative AI, und maximale Aufmerksamkeit auf das Ausmaß und die Kommunikation des Capex für 2027. Diese Variable wird darüber entscheiden, ob die Erzählung von der Monetarisierung der AI-Infrastrukturinvestitionen bei den Anlegern weiter an Glaubwürdigkeit gewinnt oder ob sie stattdessen erneut Bedenken hinsichtlich der Free-Cashflow-Kompression schürt, die den gesamten US-Hyperscaler-Sektor bereits belastet.
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