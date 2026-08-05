(Fuente: Bloomberg)

Se proyectan ingresos cercanos a USD 6900 millones, un EBITDA ajustado de aproximadamente USD 2100 millones y una nueva pérdida trimestral, mientras la compañía continúa invirtiendo de forma agresiva en infraestructura de IA, Starlink y Starship. También se espera que el flujo de caja libre siga siendo marcadamente negativo, ya que el CAPEX continúa aumentando hacia lo que muchos consideran el punto máximo del ciclo actual de inversiones.

En realidad, muy pocos inversores parecen estar pendientes de si SpaceX supera las estimaciones de ingresos por unos cientos de millones de dólares.

En cambio, este informe busca validar la hoja de ruta.

Cinco preguntas que los inversores quieren que se respondan

¿Starship sigue avanzando según lo previsto?

Quizás la pregunta más importante sea si la compañía reafirma sus planes para que Starship comience a transportar cargas comerciales antes de fin de año.

Cada retraso posterga la rentabilidad de los sistemas de lanzamiento reutilizables y, lo que es más importante, la oportunidad a largo plazo de desarrollar infraestructura orbital para IA, que sustenta muchos de los modelos de valoración más optimistas. Tanto mis notas previas como Morgan Stanley señalan el calendario de Starship como uno de los principales factores que podrían mover la acción.

¿Qué tan rápido está creciendo el negocio de IA?

Cada vez más, se trata de una acción vinculada tanto a la IA como al sector espacial.

Los inversores buscarán pruebas de que los contratos recientes de capacidad de procesamiento se están traduciendo en ingresos sostenibles, actualizaciones sobre el despliegue hacia los 2 GW de capacidad de cómputo, comentarios sobre la adopción de Grok y si la adquisición de Cursor puede acelerar la monetización.

Morgan Stanley señala que muchos inversores actualmente asignan poco o ningún valor al negocio de IA, principalmente por la incertidumbre sobre la monetización y el enorme capital necesario para desarrollar la infraestructura. Eso genera un importante potencial alcista si la compañía puede ofrecer mayor claridad.

¿Se estabilizaron los precios de Starlink?

Starlink sigue siendo el principal generador de caja del negocio.

El ingreso promedio por usuario (ARPU) ha caído a medida que SpaceX expande su presencia internacional e incorpora planes de menor precio. Los inversores buscarán señales de que el ARPU se ha estabilizado, mientras el crecimiento de suscriptores y la conectividad empresarial siguen mostrando solidez.

Se espera que la combinación de un mayor número de suscriptores y una mejora en la composición del negocio impulse una expansión significativa de los márgenes brutos durante la segunda mitad del año.

¿Los márgenes pueden seguir mejorando?

El consenso espera que el margen bruto mejore de forma significativa respecto al primer trimestre, a medida que los ingresos del negocio de IA, de mayor margen, ganan participación.

Dado el nivel actual de cotización de la acción, cualquier decepción en este aspecto podría reforzar la preocupación de que la monetización está llevando más tiempo de lo previsto.

¿El CAPEX ya alcanzó su punto máximo?

Los comentarios de la compañía sobre el gasto de capital podrían resultar más importantes que la cifra reportada.

El consenso espera otro trimestre de fuertes inversiones, pero los inversores quieren tener la tranquilidad de que la fase de mayor intensidad de capital está llegando a su fin y de que el flujo de caja libre mejorará durante la segunda mitad del año.

Los factores técnicos son casi tan importantes como los fundamentales

Normalmente, los resultados están impulsados por los fundamentos.

SpaceX es diferente.

Morgan Stanley describe a la acción como acercándose al "Max Q", tomando prestado el término aeroespacial que define el punto de máxima presión aerodinámica durante un lanzamiento. Su argumento es que la acción enfrenta ahora la máxima presión técnica, mientras los inversores lidian con las próximas liberaciones de acciones tras el período de bloqueo y un importante aumento de las acciones disponibles para negociación en los próximos meses.

Eso ayuda a explicar por qué el sentimiento del mercado se ha vuelto cada vez más cauteloso, pese a que la historia de crecimiento a largo plazo ha cambiado muy poco.

La acción ha retrocedido más de un 50 % desde sus máximos, el interés en posiciones cortas se encuentra entre los más altos de su grupo comparable y el mercado de opciones descuenta un movimiento de aproximadamente ±14 % tras la publicación de resultados. Actualmente, las opciones implican un rango de cotización de entre USD 96,60 y USD 128,50 después de los resultados, lo que pone de manifiesto lo determinante que podría ser este evento.

Niveles de precio que se deben tener en cuenta

Desde el punto de vista técnico, el mercado sigue siendo frágil.

La resistencia inmediata se ubica entre USD 118 y USD 122, seguida por USD 130 y, luego, la zona de USD 168 a USD 177 si los compradores vuelven a tomar el control.

Por el lado bajista, USD 107 sigue siendo el nivel de soporte clave. Una ruptura decisiva probablemente dirigiría la atención hacia el nivel psicológico de USD 100.

En resumen

Este parece ser uno de esos informes de resultados en los que la conferencia con analistas importa más que los estados financieros.

Wall Street espera, en líneas generales, otro trimestre de fuertes inversiones y pérdidas elevadas. Lo que realmente quieren ver los inversores es que Starship siga avanzando según lo previsto, que la monetización de la IA se esté acelerando, que Starlink continúe creciendo de forma rentable y que el actual ciclo de CAPEX esté acercándose a su punto máximo.

Tras un retroceso del 50 % desde los máximos, las expectativas se han moderado considerablemente. Eso reduce la presión sobre la compañía, pero también significa que el mercado buscará pruebas concretas de que la ejecución está alcanzando el nivel de sus ambiciones.

Si Elon Musk logra convencer a los inversores de que la próxima etapa de crecimiento sigue firmemente encaminada, este podría ser el punto de inflexión para que el sentimiento del mercado finalmente empiece a cambiar. De lo contrario, la combinación de un posicionamiento débil, una volatilidad elevada y la persistente incertidumbre sobre la ejecución podría dejar a SpaceX en busca de una nueva plataforma de lanzamiento.

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