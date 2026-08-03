Tras la decisión de Alphabet de aumentar significativamente sus planes de inversión en IA, los inversores quieren que Microsoft demuestre que cada dólar adicional destinado a infraestructura de la IA se traduce en un crecimiento más acelerado de Azure, una mejor monetización de Copilot, márgenes sólidos y, en última instancia, un mayor flujo de caja libre.
Este trimestre importa menos por lo que Microsoft obtuvo durante los últimos tres meses que por lo que la gerencia tenga para decir sobre el primer trimestre de 2027 y el año fiscal 2027.
El consenso del mercado prevé unos ingresos de USD 87 700 millones y unas EPS ajustadas de USD 4,24, lo que implicaría otro trimestre de crecimiento de dos dígitos. El consenso de Bloomberg también espera que los ingresos sigan acelerándose durante el año fiscal 2027, hasta alcanzar casi USD 95 000 millones en el trimestre de diciembre.
Probablemente, este sea el tema más importante de la conferencia de resultados.
Los mercados se han vuelto cada vez más sensibles al gasto en infraestructura de la IA después de que varios proveedores a hiperescala aumentaran significativamente sus presupuestos de inversión. Ahora los inversores intentan determinar si el CAPEX destinado a IA está cerca de alcanzar su punto máximo o si, por el contrario, apenas está comenzando un nuevo ciclo de inversión.
Las expectativas actuales son las siguientes:
El mercado buscará respuestas a tres preguntas:
Paradójicamente, un nuevo incremento importante del CAPEX no tendría por qué interpretarse como una señal negativa si Microsoft logra demostrar de forma convincente que la demanda de Azure sigue acelerándose y que la monetización continúa mejorando.
Los inversores están cada vez más dispuestos a aceptar niveles elevados de inversión siempre que existan señales de que el crecimiento de los ingresos comienza a acelerarse al mismo tiempo.
El flujo de caja libre se ha convertido en una de las métricas más analizadas de Microsoft.
Históricamente, la empresa generó una excelente conversión de efectivo. Sin embargo, las inversiones en infraestructura de la IA han reducido significativamente esa capacidad de conversión durante los últimos trimestres.
Por lo tanto, los inversores centrarán su atención en lo siguiente:
Si la gerencia sugiere que el flujo de caja libre comenzará a recuperarse durante el año fiscal 2027 mientras los ingresos vinculados a la IA continúan acelerándose, el mercado probablemente lo interpretará de forma muy positiva.
Los márgenes siguen siendo uno de los principales focos de atención.
La IA en la nube continúa siendo un negocio muy atractivo, pero las GPU, el equipamiento de redes y la depreciación de los centros de datos siguen ejerciendo presión sobre el margen bruto.
Los mercados prestarán especial atención a lo siguiente:
El escenario ideal sería comprobar que el apalancamiento operativo generado por Azure y Copilot empieza a compensar el aumento de la depreciación y de los costos asociados a la infraestructura de la IA.
En última instancia, este probablemente sea el factor que determine si las acciones de Microsoft suben o retroceden.
El mercado busca respuestas sobre lo siguiente:
(Fuente: Bloomberg)
Expectativas del consenso para el trimestre informado (cuarto trimestre del año fiscal 2026):
Expectativas para las previsiones (primer trimestre del año fiscal 2027):
El consenso sigue anticipando una fuerte aceleración de los ingresos durante el año fiscal 2027. Sin embargo, los inversores evaluarán si la gerencia considera que esas expectativas siguen siendo alcanzables.
Actualmente, el mercado de opciones anticipa un movimiento aproximado de ±6,5 % tras la publicación de los resultados.
Se trata de uno de los mayores movimientos implícitos para Microsoft en una jornada de resultados en los últimos años y refleja la importancia que ha adquirido esta publicación para toda la narrativa de inversión en IA. Históricamente, Microsoft ha registrado un movimiento promedio cercano al 3,8 % en la jornada posterior a la publicación de resultados, lo que indica que los operadores esperan una volatilidad muy superior a la habitual en esta ocasión.
Microsoft pasó gran parte de julio intentando estabilizarse tras la fuerte caída registrada en junio y actualmente cotiza ligeramente por debajo de su media móvil de 50 días, que continúa descendiendo.
Resistencia
Un cierre por encima de la media móvil de 50 días tras la publicación de resultados sugeriría que el impulso comienza a favorecer nuevamente a los compradores.
Soporte
Dado que el mercado de opciones descuenta un movimiento de aproximadamente ±6,5 %, los operadores deberían prepararse para movimientos de precio que podrían superar ampliamente estos niveles iniciales inmediatamente después de la publicación.
Los resultados del cuarto trimestre de Microsoft casi con certeza serán evaluados desde una única perspectiva: ¿la inversión en IA está empezando a generar los retornos que los inversores llevan tiempo esperando?
Que los ingresos y las ganancias vuelvan a superar las expectativas es algo que el mercado prácticamente da por descontado. La reacción de la acción probablemente dependerá de cuatro factores:
Si la gerencia logra convencer al mercado de que el crecimiento de Azure sigue acelerándose, que la adopción de Copilot continúa ganando impulso, que los márgenes se mantienen sólidos y que el flujo de caja libre empieza a recuperarse pese al elevado nivel de inversión en IA, estos resultados podrían convertirse en el catalizador que devuelva la confianza a todo el ecosistema de la IA.
Por el contrario, un nuevo incremento del CAPEX sin una mejora equivalente en la monetización o en el flujo de caja libre probablemente reforzaría la creciente preocupación del mercado de que el gasto en infraestructura de la IA está avanzando más rápido que los retornos esperados a corto plazo.
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