La inversión en IA, bajo la lupa mientras los inversores exigen pruebas del retorno sobre la inversión

Tras la decisión de Alphabet de aumentar significativamente sus planes de inversión en IA, los inversores quieren que Microsoft demuestre que cada dólar adicional destinado a infraestructura de la IA se traduce en un crecimiento más acelerado de Azure, una mejor monetización de Copilot, márgenes sólidos y, en última instancia, un mayor flujo de caja libre.

Este trimestre importa menos por lo que Microsoft obtuvo durante los últimos tres meses que por lo que la gerencia tenga para decir sobre el primer trimestre de 2027 y el año fiscal 2027.

El consenso del mercado prevé unos ingresos de USD 87 700 millones y unas EPS ajustadas de USD 4,24, lo que implicaría otro trimestre de crecimiento de dos dígitos. El consenso de Bloomberg también espera que los ingresos sigan acelerándose durante el año fiscal 2027, hasta alcanzar casi USD 95 000 millones en el trimestre de diciembre.

Los indicadores que más importan a los inversores

1. Previsiones de CAPEX y flujo de caja libre

Probablemente, este sea el tema más importante de la conferencia de resultados.

Los mercados se han vuelto cada vez más sensibles al gasto en infraestructura de la IA después de que varios proveedores a hiperescala aumentaran significativamente sus presupuestos de inversión. Ahora los inversores intentan determinar si el CAPEX destinado a IA está cerca de alcanzar su punto máximo o si, por el contrario, apenas está comenzando un nuevo ciclo de inversión.

Las expectativas actuales son las siguientes:

• CAPEX año fiscal 2026: USD 116 000 millones

•CAPEX año fiscal 2027: USD 185 000 millones

El mercado buscará respuestas a tres preguntas:

•¿El CAPEX previsto para el año fiscal 2027 estará significativamente por encima o por debajo de las expectativas?

•¿La gerencia transmitirá confianza en que las limitaciones de capacidad de Azure se aliviarán durante el año fiscal 2027?

•¿La gerencia empieza a hablar cada vez más del retorno sobre el capital invertido en lugar de centrarse únicamente en ampliar la capacidad de la IA?

Paradójicamente, un nuevo incremento importante del CAPEX no tendría por qué interpretarse como una señal negativa si Microsoft logra demostrar de forma convincente que la demanda de Azure sigue acelerándose y que la monetización continúa mejorando.

Los inversores están cada vez más dispuestos a aceptar niveles elevados de inversión siempre que existan señales de que el crecimiento de los ingresos comienza a acelerarse al mismo tiempo.

2. Flujo de caja libre

El flujo de caja libre se ha convertido en una de las métricas más analizadas de Microsoft.

Históricamente, la empresa generó una excelente conversión de efectivo. Sin embargo, las inversiones en infraestructura de la IA han reducido significativamente esa capacidad de conversión durante los últimos trimestres.

Por lo tanto, los inversores centrarán su atención en lo siguiente:

•Flujo de caja libre trimestral

•Margen de flujo de caja libre

•Comentarios sobre cuándo comenzará a mejorar la conversión de efectivo

•Si el año fiscal 2027 representará el punto más bajo en la generación de flujo de caja libre

Si la gerencia sugiere que el flujo de caja libre comenzará a recuperarse durante el año fiscal 2027 mientras los ingresos vinculados a la IA continúan acelerándose, el mercado probablemente lo interpretará de forma muy positiva.

3. Márgenes

Los márgenes siguen siendo uno de los principales focos de atención.

La IA en la nube continúa siendo un negocio muy atractivo, pero las GPU, el equipamiento de redes y la depreciación de los centros de datos siguen ejerciendo presión sobre el margen bruto.

Los mercados prestarán especial atención a lo siguiente:

•Margen bruto

•Margen operativo

•Margen de Commercial Cloud

•Perspectivas para el margen operativo del año fiscal 2027

El escenario ideal sería comprobar que el apalancamiento operativo generado por Azure y Copilot empieza a compensar el aumento de la depreciación y de los costos asociados a la infraestructura de la IA.

4. Previsiones para el año fiscal 2027

En última instancia, este probablemente sea el factor que determine si las acciones de Microsoft suben o retroceden.

El mercado busca respuestas sobre lo siguiente:

•Trayectoria de crecimiento de Azure

•Adopción de Copilot

•Monetización de la IA

•Aceleración de los ingresos

•Perspectivas de los márgenes

•Asignación de capital Un trimestre sólido, acompañado de unas previsiones optimistas para el año fiscal 2027, probablemente reforzaría la posición de Microsoft como uno de los principales beneficiarios del auge de la IA.

Lo que esperan los analistas (consenso):