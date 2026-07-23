En cada temporada de resultados, las Mag 7 dominan la conversación. Pero en los últimos meses algo ha cambiado. Las expectativas de subida de tasas, el aumento de los costos de memoria y las exigentes valoraciones están generando dudas reales sobre cuánto tiempo más pueden los gigantes sostener sus posiciones.

En cambio, un grupo diferente de nombres ligados a la IA ha estado robando silenciosamente el protagonismo. La memoria de alto ancho de banda se ha convertido en uno de los mayores cuellos de botella en el desarrollo de la infraestructura de la IA, impulsando las acciones del sector de memoria. Las apuestas de IA en defensa han despertado un interés intenso gracias a vientos geopolíticos a favor. Y los fabricantes de chips de IA para dispositivos están obligando a replantear dónde se ejecutará realmente la próxima ola de IA.

El mercado ya no se pregunta si la demanda de IA es real. Se pregunta quién está ganando, quién está perdiendo, y cuánto potencial alcista ya está descontado en el precio.

En las próximas dos semanas, tres empresas ayudarán a responder esa pregunta. Esto es lo que debes monitorear.

Tema: Chips de IA — En dispositivo

Qualcomm (QCOM) · Después del cierre del mercado

A monitorear: Recuperación de ventas de smartphones en China + timing del centro de datos

Qualcomm hizo la apuesta estratégica más ambiciosa de su historia. En su Investor Day de junio de 2026, la empresa duplicó su objetivo de ingresos fuera del segmento de smartphones a $40.000 millones para 2029, presentó una hoja de ruta para centros de datos y confirmó que los primeros envíos a hyperscalers siguen en camino para finales de este año.

Este reporte de resultados es la primera prueba real de si Wall Street lo cree. Los altos mandos calificarón el tercer trimestre como el punto más bajo para los ingresos de smartphones en China. Si la demanda se recupera y la gerencia cumple el calendario de envíos a hyperscalers, la historia de IA de Qualcomm gana credibilidad. Si no, los traders podrían empezar a verla como una empresa de chips para smartphones que intenta entrar en la IA, en lugar de un actor de IA por derecho propio.

En el gráfico, el precio ha retrocedido con fuerza desde sus máximos de finales de mayo y ahora intenta encontrar una base. Si los compradores recuperan el control, la zona de USD $190–$200 (cerca de la media móvil de 20 días) se convierte en la primera área de resistencia a monitorear. A la baja, el mínimo de principios de julio en torno a USD $172 es el nivel de soporte inicial, con el gap de finales de abril entre USD $157,3 y USD $163,6 como siguiente línea de defensa.

*Fuente: TradingView, 14 de julio de 2026.

Tema: Chips de IA — Centro de datos

AMD (AMD) · Después del cierre del mercado

A monitorear: Ingresos de centros de datos — ¿está realmente ocurriendo el lanzamiento del MI450?

AMD es uno de los competidores más creíbles de Nvidia en aceleradores de IA, y el Q2 es donde esa narrativa se valida o empieza a resquebrajarse. La serie MI400 está diseñada para competir directamente con lo mejor de Nvidia, y la plataforma rack-scale de AMD, Helios, tiene previsto comenzar sus envíos en el Q3 de 2026.

El número a monitorear es el ingreso de centros de datos. El trimestre pasado alcanzó USD $5.800 millones. El piso del segundo trimestre es más alto, y también lo es el escrutinio. El lanzamiento de AMD depende de asegurar memoria HBM4 en volumen en el momento de mayor tensión del mercado de memoria en años. Si las limitaciones de suministro retrasan el calendario de Helios, la historia del desafiante de Nvidia recibe un golpe.

En el gráfico, el precio ha estado consolidándose cerca de máximos recientes durante el último mes. Una ruptura por debajo de la media móvil de 20 días pondría en juego la línea de tendencia alcista de mediados de mayo y el nivel psicológico de USD $500 como soportes clave a la baja. Al alza, un resultado de utilidades sólido podría poner en el radar el máximo histórico cerca de USD $585 como nivel a observar. *

*Fuente: TradingView, 13 de julio de 2026.

Tema: IA + Defensa

Palantir (PLTR) · Después del cierre del mercado

A monitorear: Ingresos comerciales en EE.UU. — ¿está la plataforma AIP escalando más allá del gobierno?

Palantir ha caído aproximadamente un 26% en lo que va del año, pero el negocio no se ha desacelerado. Los ingresos siguen creciendo con fuerza y la historia de defensa se fortalece semana a semana.

El catalizador reciente: una alianza del 1 de julio con Nvidia para desplegar IA soberana en hardware gubernamental aislado, un contrato ampliado con el Ejército de EE.UU. y un contexto geopolítico; mayores presupuestos de defensa, mandatos de IA soberana, IA en el campo de batalla, que juega directamente a favor de lo que hace Palantir. La acción ya ha rebotado un 11% desde sus mínimos de junio.

La demanda del gobierno ya luce sólida. La pregunta real es si los clientes comerciales pueden seguir el ritmo. Los ingresos comerciales en EE.UU. crecieron un 133% en el primer trimestre. Si esa tasa de crecimiento se mantiene o se acelera, el caso para la prima de valoración actual se vuelve más difícil de sostener. Si se desacelera, la prima de valoración podría quedar bajo mayor escrutinio.

En el gráfico, observa cómo reacciona el precio en torno al mínimo de abril en USD 122,7 a la baja, y al máximo de principios de julio cerca de USD 139 como el nivel clave a recuperar al alza.*

*Fuente: TradingView, 13 de julio de 2026.

El panorama general

Tres empresas. Tres historias de IA muy diferentes.

AMD necesita que su hardware de IA se envíe a tiempo. Qualcomm necesita que los traders crean que puede convertirse en algo más que una empresa de chips para smartphones. Palantir necesita que su negocio comercial crezca tan rápido como su negocio gubernamental. En conjunto, ofrecerán una de las lecturas más claras hasta ahora sobre hacia dónde va el trade de la IA a continuación.

Y algo importante: las tres reportan antes que Nvidia. Eso significa que moldearán las expectativas de cara a la publicación de estados de resultados más importante de la temporada.

Ya sea una temporada de resultados positivas o negativas, la volatilidad crea oportunidades potenciales en ambas direcciones.

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Nota: todas las cifras de este artículo son correctas al 14 de julio de 2026; el desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.