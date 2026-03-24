Tasas reales, dólar fuerte y flujos explican la presión sobre el XAU/USD

La dinámica de tasas reales sigue siendo el principal driver del precio del oro. Al no generar rendimiento, el metal es altamente sensible al aumento del costo de oportunidad, el cual se ha intensificado con el repunte reciente en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

A esto se suma un dólar fortalecido en un entorno de apetito por riesgo frágil. La demanda por liquidez en dólares encarece el precio spot del oro para inversionistas fuera de EE.UU., limitando su atractivo global y reforzando la presión bajista sobre el XAU/USD.

El factor de posicionamiento también ha amplificado los movimientos recientes. Tras un 2025 de fuerte rally —impulsado por flujos hacia ETFs y compras récord de bancos centrales— el oro se encontraba ampliamente sobreponderado. Esto ha derivado en ventas tácticas, donde los inversionistas liquidan posiciones para cubrir pérdidas o necesidades de liquidez en otros activos.