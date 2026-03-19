El shock energético redefine la narrativa del precio del oro

La caída del precio del oro responde a un cambio en el principal catalizador del mercado: las tasas de interés. El trasfondo inmediato está dominado por el shock energético en Medio Oriente, donde el Brent cotiza por encima de los 100 USD tras ataques a infraestructura clave en la región.

Este evento ha cambiado la lectura del mercado. Ya no se trata solo de un evento geopolítico, sino de un shock inflacionario con potencial de persistencia. El encarecimiento de la energía eleva expectativas de inflación, presiona al alza los tipos de interés reales y retrasa el ciclo de recortes de tasas.

En este contexto, el oro pierde atractivo relativo frente a activos que se benefician de tasas más altas.

La Reserva Federal reforzó esta narrativa tras mantener su tasa en 3,5%-3,75% y ajustar al alza sus proyecciones de inflación y crecimiento, evidenciando un entorno donde las presiones de precios siguen siendo más persistentes de lo anticipado.

El mercado elimina recortes y reconfigura el pricing de tasas

El ajuste en expectativas no solo es discursivo, sino que ya está reflejado en los mercados de futuros. La trayectoria implícita de tasas ha cambiado de forma relevante, eliminando la probabilidad de recortes en el corto plazo.