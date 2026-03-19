La caída del precio del oro responde a un cambio en el principal catalizador del mercado: las tasas de interés. El trasfondo inmediato está dominado por el shock energético en Medio Oriente, donde el Brent cotiza por encima de los 100 USD tras ataques a infraestructura clave en la región.
Este evento ha cambiado la lectura del mercado. Ya no se trata solo de un evento geopolítico, sino de un shock inflacionario con potencial de persistencia. El encarecimiento de la energía eleva expectativas de inflación, presiona al alza los tipos de interés reales y retrasa el ciclo de recortes de tasas.
En este contexto, el oro pierde atractivo relativo frente a activos que se benefician de tasas más altas.
La Reserva Federal reforzó esta narrativa tras mantener su tasa en 3,5%-3,75% y ajustar al alza sus proyecciones de inflación y crecimiento, evidenciando un entorno donde las presiones de precios siguen siendo más persistentes de lo anticipado.
El ajuste en expectativas no solo es discursivo, sino que ya está reflejado en los mercados de futuros. La trayectoria implícita de tasas ha cambiado de forma relevante, eliminando la probabilidad de recortes en el corto plazo.
Este cambio es clave para entender la presión sobre el XAU/USD. A medida que el mercado internaliza un escenario de tasas más altas por más tiempo, el costo de oportunidad de mantener oro aumenta, debilitando su demanda estructural.
Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. El Banco Central Europeo también ha elevado sus proyecciones de inflación, mientras que el Banco de Inglaterra mantiene un tono cauteloso, reforzando un ajuste sincronizado en expectativas de política monetaria a nivel global.
Más allá del factor macro, la dinámica de posicionamiento ha amplificado el movimiento bajista.
El oro venía de un posicionamiento largo relativamente congestionado, lo que lo deja expuesto a episodios de liquidación en contextos de cambio de narrativa.
Esto sugiere que parte importante del movimiento reciente no responde únicamente a fundamentos, sino también a un proceso de desarme de posiciones, toma de utilidades y rotación hacia otros activos, particularmente energía.
En paralelo, los flujos hacia instrumentos respaldados en oro han mostrado salidas sostenidas, reflejando menor apetito por exposición al metal en el corto plazo.
Estas salidas refuerzan la presión bajista, ya que implican ventas netas en el mercado spot, consolidando el cambio en el posicionamiento institucional.
Desde una perspectiva técnica, el oro mantiene su estructura alcista de largo plazo, pero la reciente ruptura sugiere una transición hacia fase correctiva.
La pérdida del nivel de 5.000 y la ruptura de la directriz alcista reflejan un deterioro en la estructura, acompañado de un debilitamiento en indicadores de momentum (RSI cercano a 32 y ADX en descenso).
Los niveles a monitorear se ubican en:
A corto plazo, el mercado podría experimentar rebotes técnicos por condición de sobreventa. Sin embargo, la zona de 4.850–4.900 aparece como resistencia relevante.
Un cambio en la estructura requeriría recuperar de forma sostenida el nivel de 4.865, lo que permitiría reabrir el camino hacia 5.000–5.100.
El oro está siendo transado actualmente como un activo altamente sensible a tasas, más que como refugio geopolítico.
Mientras persistan precios elevados de energía, tasas reales altas y salidas de flujos desde ETFs, el sesgo de corto plazo se mantiene presionado.
Para una recuperación más sostenida, el mercado requeriría:
Por ahora, la narrativa dominante sigue siendo inflacionaria, lo que limita el potencial alcista del precio del oro en el corto plazo.
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