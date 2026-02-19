El mercado del petróleo ha reactivado con fuerza la prima geopolítica, consolidando el giro iniciado a comienzos de semana. El WTI extendió su mayor avance diario desde octubre ante el aumento en la probabilidad percibida de un enfrentamiento más directo entre Estados Unidos e Irán.
El riesgo de conflicto se intensificó tras señales de un posible escenario de cambio de régimen en Irán y el incremento de la presencia militar estadounidense en la región, mientras las conversaciones nucleares permanecen inconclusas. En este contexto, el foco del mercado se concentra en el Estrecho de Ormuz, punto crítico para el comercio energético global y por donde transita una porción significativa de la producción mundial.
Aunque hasta ahora no se observan disrupciones claras en los flujos físicos de petróleo crudo, el deterioro del canal diplomático ha sido suficiente para reintroducir volatilidad en la cotización WTI. En paralelo, el mercado de derivados evidencia un sesgo alcista, con calls negociándose a primas significativas frente a puts, reflejando cobertura ante un eventual shock de oferta.
En términos de fundamentales, no se ha producido un cambio sustantivo. Los inventarios en EE.UU. no muestran señales de estrechez estructural que justifiquen por sí solos el movimiento del precio del petróleo hoy. La narrativa sigue siendo predominantemente geopolítica y no de restricción física inmediata.
Hacia adelante, la evolución de los titulares diplomáticos será el principal catalizador. Un deterioro adicional en las conversaciones o algún incidente operativo en el Golfo Pérsico podría ampliar la prima geopolítica. Por el contrario, señales creíbles de reanudación formal del diálogo podrían moderar parte del avance reciente del precio del petróleo crudo.
Desde la perspectiva técnica, el WTI cotiza en 66.35, presionando una resistencia horizontal relevante en la zona 66.17–66.35 tras una recuperación sólida desde el área de demanda ubicada entre 55.18–56.56.
El precio se mantiene por encima de la EMA 10 (64.13), EMA 21 (63.25) y SMA 50 (60.44), lo que confirma una estructura alcista de corto plazo con máximos y mínimos crecientes. El RSI en 61.9 se mantiene constructivo sin entrar en sobrecompra, mientras que el ADX en 27.8 sugiere fortalecimiento de la tendencia.
Un cierre diario confirmado por encima de 66.35 podría habilitar extensiones hacia 68.00 y potencialmente 70.00.
Un rechazo en esta zona podría generar retrocesos hacia 64.00 y 62.15, con 58.78 como soporte estructural más relevante. El impulso permanece en manos de los compradores, pero el nivel actual es decisivo para la estructura de corto plazo.
El principal catalizador del precio WTI es el aumento del riesgo geopolítico entre EE.UU. e Irán. La ausencia de cambios relevantes en inventarios estadounidenses refuerza que el movimiento responde a expectativas y cobertura de riesgo más que a fundamentos inmediatos de oferta y demanda.
El posicionamiento en opciones ya descuenta un entorno de mayor volatilidad potencial. En este escenario, la dirección de corto plazo del petróleo crudo dependerá de la credibilidad del canal diplomático frente a la probabilidad de un shock de oferta regional.
Escenario alcista: Un cierre diario por encima de 66.35 actuaría como confirmación técnica y podría extender el movimiento hacia 68.00 y 70.00.
Escenario bajista: Un fallo en la ruptura de 66.35, acompañado de rechazo técnico, podría activar retrocesos hacia 64.00 y 62.15.
Escenario neutral: Si la cotización WTI permanece contenida entre 64.00 y 66.35, el mercado podría entrar en fase de consolidación a la espera de nuevos desarrollos diplomáticos.
El precio del petróleo WTI ha pasado de una fase de compresión de prima a una reactivación del riesgo geopolítico en cuestión de días. Mientras no exista una señal clara de distensión entre Estados Unidos e Irán, la cotización del crudo continuará altamente sensible a titulares y a la probabilidad de un shock regional.
Pepperstone no representa que el material proporcionado aquí sea exacto, actual o completo y por lo tanto no debe ser considerado como tal. La información aquí proporcionada, ya sea por un tercero o no, no debe interpretarse como una recomendación, una oferta de compra o venta, la solicitud de una oferta de compra o venta de cualquier valor, producto o instrumento financiero o la recomendación de participar en una estrategia de trading en particular. Recomendamos que todos los lectores de este contenido se informen de forma independiente. La reproducción o redistribución de esta información no está permitida sin la aprobación de Pepperstone.