Prima geopolítica vuelve a dominar la cotización WTI

El mercado del petróleo ha reactivado con fuerza la prima geopolítica, consolidando el giro iniciado a comienzos de semana. El WTI extendió su mayor avance diario desde octubre ante el aumento en la probabilidad percibida de un enfrentamiento más directo entre Estados Unidos e Irán.

El riesgo de conflicto se intensificó tras señales de un posible escenario de cambio de régimen en Irán y el incremento de la presencia militar estadounidense en la región, mientras las conversaciones nucleares permanecen inconclusas. En este contexto, el foco del mercado se concentra en el Estrecho de Ormuz, punto crítico para el comercio energético global y por donde transita una porción significativa de la producción mundial.

Aunque hasta ahora no se observan disrupciones claras en los flujos físicos de petróleo crudo, el deterioro del canal diplomático ha sido suficiente para reintroducir volatilidad en la cotización WTI. En paralelo, el mercado de derivados evidencia un sesgo alcista, con calls negociándose a primas significativas frente a puts, reflejando cobertura ante un eventual shock de oferta.