La dinámica reciente del WTI ha estado dominada por una recomposición de la prima geopolítica más que por un cambio abrupto en los fundamentales de corto plazo. El principal catalizador ha sido la evolución de las conversaciones en torno a Irán, donde un tono más constructivo en el diálogo con EE.UU. ha reducido, en el margen, la probabilidad de una escalada inmediata en Medio Oriente.
Cualquier señal de distensión tiende a moderar el riesgo de interrupciones súbitas en la oferta, particularmente en puntos críticos para el comercio global de crudo como el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, el mercado continúa operando bajo elevada sensibilidad a titulares vinculados a tensiones regionales o maniobras militares que puedan alterar rutas marítimas o elevar costos de seguros.
En este contexto, el precio del petróleo hoy incorpora una prima de riesgo que se ajusta dinámicamente según la credibilidad de los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. La probabilidad percibida de shocks de oferta sigue siendo el principal driver marginal.
Desde la perspectiva de oferta y demanda, los últimos reportes de inventarios en EE.UU. no evidencian una estrechez inmediata que obligue a un rebalanceo alcista estructural. Las cifras sugieren acumulaciones mayores a lo esperado en semanas previas, lo que reduce la urgencia de una narrativa de escasez y permite que la geopolítica mantenga el protagonismo.
En paralelo, la postura de OPEC+ ha sido de continuidad y disciplina, sin anuncios disruptivos en materia de producción. Esto aporta estabilidad de mediano plazo al mercado del petróleo crudo, aunque no compensa por sí solo la compresión de prima cuando el riesgo geopolítico disminuye.
El telón de fondo macro también incide en la cotización WTI. Un dólar fortaleciéndose y condiciones financieras restrictivas —en línea con la recalibración de expectativas sobre la política de la Fed— tienden a limitar la capacidad del precio del crudo para sostener repuntes agresivos cuando el apetito global por riesgo se modera. El canal financiero actúa como amplificador, aunque no como detonante principal.
Hacia adelante, si las señales de distensión entre EE.UU. e Irán se consolidan y no emergen disrupciones físicas de oferta, la prima geopolítica podría continuar ajustándose a la baja. Por el contrario, cualquier incidente operativo o quiebre diplomático podría reinstalar volatilidad de forma rápida en el precio del petróleo WTI.
Desde la perspectiva técnica, el WTI opera en torno a $62.13 tras un rechazo claro en la zona de resistencia entre $64.0 y $66.17, área que ha actuado como techo relevante. La reciente caída por debajo de las medias móviles de 10 y 21 días refleja pérdida de impulso alcista, mientras el RSI cercano a 49 confirma enfriamiento del momentum sin entrar en sobreventa.
Mientras el precio WTI se mantenga sobre $62.15 y especialmente sobre la media de 50 días, el escenario de consolidación con posible nuevo intento hacia $64–$66 permanece vigente. Una ruptura sostenida por encima de $66.17 abriría espacio hacia $70, aunque este escenario dependerá de la evolución de factores geopolíticos.
Por el contrario, una pérdida clara de $62.15 incrementaría la probabilidad de extensión bajista hacia $58.78 y eventualmente $56.50, niveles que comenzarían a alterar el balance táctico de corto plazo en la cotización del petróleo crudo.
El mercado del petróleo permanece guiado por la interacción entre diplomacia y riesgo regional más que por cambios estructurales en la demanda global.
Un escenario de continuidad en la distensión entre EE.UU. e Irán, junto con inventarios holgados en Estados Unidos y disciplina de OPEC+, favorecería una compresión adicional de la prima geopolítica y consolidación bajo resistencias.
En contraste, cualquier deterioro en las negociaciones o evento que afecte rutas estratégicas de suministro podría reactivar rápidamente la volatilidad y reinstalar soporte en el precio del petróleo hoy.
