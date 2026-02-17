¿Por qué el precio del petróleo hoy depende más de la geopolítica que de los fundamentales?

La dinámica reciente del WTI ha estado dominada por una recomposición de la prima geopolítica más que por un cambio abrupto en los fundamentales de corto plazo. El principal catalizador ha sido la evolución de las conversaciones en torno a Irán, donde un tono más constructivo en el diálogo con EE.UU. ha reducido, en el margen, la probabilidad de una escalada inmediata en Medio Oriente.

Cualquier señal de distensión tiende a moderar el riesgo de interrupciones súbitas en la oferta, particularmente en puntos críticos para el comercio global de crudo como el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, el mercado continúa operando bajo elevada sensibilidad a titulares vinculados a tensiones regionales o maniobras militares que puedan alterar rutas marítimas o elevar costos de seguros.

En este contexto, el precio del petróleo hoy incorpora una prima de riesgo que se ajusta dinámicamente según la credibilidad de los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. La probabilidad percibida de shocks de oferta sigue siendo el principal driver marginal.

Inventarios en EE.UU. y OPEC+: ¿hay respaldo estructural para el precio del crudo?

Desde la perspectiva de oferta y demanda, los últimos reportes de inventarios en EE.UU. no evidencian una estrechez inmediata que obligue a un rebalanceo alcista estructural. Las cifras sugieren acumulaciones mayores a lo esperado en semanas previas, lo que reduce la urgencia de una narrativa de escasez y permite que la geopolítica mantenga el protagonismo.