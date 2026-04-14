En la mente de los participantes del mercado, la visión predominante es que, en efecto, “todo ha terminado”: continúan las conversaciones entre United States e Iran para alcanzar un acuerdo de paz; el bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump parece estar funcionando como parte de una estrategia de “escalar para desescalar”; y ninguna de las partes parece buscar una reescalada militar significativa, mientras se mantiene el alto el fuego de dos semanas.

Para la renta variable, que por naturaleza descuenta el futuro, todo esto representa suficiente “luz al final del túnel” como para que los mercados resten importancia a los titulares diarios sobre el conflicto y se centren en una tendencia más amplia. Aunque el camino hasta allí probablemente seguirá siendo accidentado, lo más importante para los inversores será que ese camino continúe abierto. Mientras sea así, las caídas bursátiles probablemente serán limitadas y seguirán viéndose como oportunidades de compra.

Aunque fue solo el lunes cuando el S&P 500 recuperó completamente las pérdidas asociadas al conflicto, podría argumentarse que el mercado comenzó a dejar atrás el punto de “máximo miedo” ya a finales del mes pasado. Si se compara el comportamiento del sector más beneficiado por el alza de las materias primas derivada del conflicto, Energía, con el del sector más perjudicado, Materiales, se observa un giro drástico en el sentimiento desde la publicación de Trump en Truth Social afirmando que se habían logrado “grandes avances” en las conversaciones con Irán. Ese mensaje representó la primera señal clara de desescalada desde el inicio de la guerra.