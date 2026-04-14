La evolución reciente de la renta variable me recuerda a la famosa frase de Kenneth Wolstenholme durante la final del Mundial de 1966: “¡Hay gente en el campo! ¡Creen que todo ha terminado!”
Eso parece describir bastante bien el sentimiento actual del mercado respecto al conflicto en Oriente Medio. El S&P 500 ya ha recuperado todas las pérdidas sufridas desde que comenzaron las hostilidades a finales de febrero y vuelve a situarse en positivo en lo que va de año.
En la mente de los participantes del mercado, la visión predominante es que, en efecto, “todo ha terminado”: continúan las conversaciones entre United States e Iran para alcanzar un acuerdo de paz; el bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump parece estar funcionando como parte de una estrategia de “escalar para desescalar”; y ninguna de las partes parece buscar una reescalada militar significativa, mientras se mantiene el alto el fuego de dos semanas.
Para la renta variable, que por naturaleza descuenta el futuro, todo esto representa suficiente “luz al final del túnel” como para que los mercados resten importancia a los titulares diarios sobre el conflicto y se centren en una tendencia más amplia. Aunque el camino hasta allí probablemente seguirá siendo accidentado, lo más importante para los inversores será que ese camino continúe abierto. Mientras sea así, las caídas bursátiles probablemente serán limitadas y seguirán viéndose como oportunidades de compra.
Aunque fue solo el lunes cuando el S&P 500 recuperó completamente las pérdidas asociadas al conflicto, podría argumentarse que el mercado comenzó a dejar atrás el punto de “máximo miedo” ya a finales del mes pasado. Si se compara el comportamiento del sector más beneficiado por el alza de las materias primas derivada del conflicto, Energía, con el del sector más perjudicado, Materiales, se observa un giro drástico en el sentimiento desde la publicación de Trump en Truth Social afirmando que se habían logrado “grandes avances” en las conversaciones con Irán. Ese mensaje representó la primera señal clara de desescalada desde el inicio de la guerra.
Si profundizamos un poco más, a nivel sectorial puede observarse que el reciente rebote del S&P 500 no ha beneficiado por igual a todas las acciones. De hecho, solo cinco de los once sectores GICS (Consumo Discrecional, Energía, Financieras, Tecnología de la Información y Servicios de Comunicación) cotizan por encima de su nivel de cierre previo al conflicto.
En muchos aspectos, hay pocas razones para que el resto de sectores estén quedándose tan rezagados. Si bien Industriales y Materiales tendrán que lidiar con mayores costes de insumos en los próximos trimestres como consecuencia de los precios más altos de la energía, estas presiones deberían ser manejables, especialmente si los flujos a través del estrecho de Ormuz se normalizan de forma ordenada, tal y como ahora parecen descontar los mercados.
Por otro lado, el mejor comportamiento relativo del sector de Consumo Discrecional sugiere una escasa preocupación del mercado respecto al gasto de los consumidores de cara al futuro. El rebote general de la renta variable también respalda esta idea, ya que el llamado “efecto riqueza” debería seguir sosteniendo la parte alta de la “economía en K”, mientras que los reembolsos fiscales derivados del OBBBA compensarían en gran medida cualquier incremento en los costes energéticos para los consumidores.
Esto, a su vez, da pocos motivos para pensar que unos precios energéticos más altos vayan a desencadenar una desaceleración económica más amplia y prolongada en el momento actual. También sugiere que no existe una razón estructural para esperar que esos sectores rezagados sigan quedándose atrás durante mucho más tiempo.
Quizá sea necesario alcanzar un acuerdo definitivo y duradero que ponga fin al conflicto para que los participantes del mercado adopten plenamente esa narrativa. Sin embargo, cuanto más cerca se esté de dicho acuerdo, más probable será que aumente la participación en un rally generalizado de activos de riesgo.
Sustenta esta tesis la idea persistente de que los inversores están tratando activamente de no quedarse “pillados en corto”, ya que mantener una visión bajista sostenida sigue siendo difícil de posicionar, dada la elevada probabilidad de que, como hemos visto tantas veces últimamente, todo el panorama macroeconómico pueda girar rápidamente hacia un tono más positivo simplemente tras una publicación en Truth Social, desencadenando un rally violento al que pocos quieren llegar mal posicionados.
Para cerrar con la analogía anterior, quizá los inversores estén esperando al equivalente geopolítico de Geoff Hurst completando su hat-trick, y a que Kenneth Wolstenholme anuncie: “¡Ahora sí que se acabó!”
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