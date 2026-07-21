El foco de atención de este trimestre sigue siendo Google Cloud, que el consenso proyecta en torno a US$22.400 millones, un avance interanual de 64%. La cartera de contratos de servicios de cloud (backlog) casi se duplicó en el primer trimestre hasta US$462.000 millones, y buena parte de la conversación en la conferencia de resultados girará en torno al ritmo al que ese backlog se traduce en ingresos, así como a la contribución incremental de la venta de chips TPU a clientes externos como Anthropic. Paralelamente, el negocio de búsquedas debería mostrar un crecimiento de entre 16% y 17% interanual, sostenido por el aumento del volumen de consultas gracias a AI Overviews y AI Mode, con el tráfico de búsqueda de Google todavía en máximos históricos pese a la competencia creciente de ChatGPT, Meta AI y Perplexity, lo que por ahora contradice los temores de una pérdida estructural de cuota frente a la inteligencia artificial generativa.

¿Cuánto capex confirmará Alphabet para 2027?

El otro gran eje de la publicación será el capex. Alphabet elevó sus perspectivas de inversión en bienes de capital para 2026 a un rango de US$180.000 a US$190.000 millones en la entrega de resultados pasada, e indicó que 2027 mostrará un incremento significativo adicional, sin ofrecer una cifra concreta. A raíz de esto, varios analistas ya elevaron su proyección de capex 2027 en 21% hasta US$308.000 millones, mientras que otros anticipan que el ecosistema de hyperscalers combinado podría acercarse a US$1,4 billones hacia 2028. Este ritmo de inversión, financiado en parte con un aumento de capital por unos US$85.000 millones anunciado en junio, seguirá presionando el flujo de caja libre, que en el primer trimestre cayó a US$10.100 millones desde US$18.900 millones un año antes, y que el consenso sitúa en apenas US$2.300 millones para el segundo trimestre. El mercado querrá escuchar si la compañía reafirma o incluso aumenta las expectativas de capex de 2026 y si ofrece alguna cuantificación más precisa sobre 2027, lo que podría ser el principal catalizador de valoración para el resto del sector.

Márgenes y restricciones de cómputo desafían la narrativa de IA

Otro foco de atención serán los márgenes, que se dispararon a 36% en el primer trimestre gracias a las eficiencias de costos derivadas de Gemini. El consenso espera cierta normalización hacia 34,5%-35,4% en el segundo trimestre, en parte por el lastre transitorio de entre uno y dos puntos porcentuales que la adquisición de Wiz impone al margen de Cloud durante el resto del año, y por el mayor peso de las ventas de hardware TPU, de menor margen relativo.