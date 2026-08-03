La fortaleza de EPYC frente a Intel sigue siendo la primera variable a confirmar: el crecimiento del trimestre anterior estuvo respaldado por mayor participación de mercado en la nube y en aplicaciones empresariales, y el reciente desempeño del negocio de centros de datos de Intel es una lectura favorable para la demanda agregada, aunque también anticipa una competencia en CPU que seguirá siendo intensa. Para los demás segmentos, el mercado anticipa cerca de US$3.000 millones en Client, US$780 millones en Gaming y US$960 millones en Embedded. El potencial de los acuerdos con Meta, OpenAI y Anthropic podría llevar la utilidad por acción hacia niveles cercanos a US$19 en 2027 y US$27,57 en 2028, por encima de las estimaciones más conservadoras del mercado.

Instinct y Helios como catalizador real para AMD

El segundo elemento, y probablemente el más determinante, es la recuperación de los aceleradores Instinct. Durante el primer trimestre, el negocio de GPU para centros de datos estuvo condicionado por la transición de productos destinados a China, mientras el crecimiento quedó liderado por CPU. El mercado necesitará confirmar que las ventas de aceleradores volvieron a crecer a doble dígito de forma secuencial, sin depender exclusivamente de EPYC; un resultado de centros de datos cercano o superior a US$6.600 millones, con contribución equilibrada entre CPU y GPU, tendría una calidad muy superior a una sorpresa apoyada solo en procesadores tradicionales.

AMD ya informó que Helios se encuentra en producción, con primeros envíos hacia fines del tercer trimestre. La plataforma integra 72 aceleradores MI455X, 18 procesadores EPYC Venice, redes Pensando y el software ROCm, y la compañía sostiene que puede ofrecer hasta 30% más tokens de inferencia por dólar que sus competidores. OpenAI espera comenzar a utilizar estos sistemas en el cuarto trimestre y acelerar despliegues en 2027, mientras Meta ya valida cargas de trabajo sobre Helios.

Los márgenes serán otra prueba clave: tanto la compañía como el consenso esperan un margen bruto cercano a 56%. Un resultado superior sugeriría que el crecimiento de EPYC compensa los costos iniciales de memoria HBM, empaquetado avanzado y sistemas a escala rack; un margen inferior apuntaría a una combinación menos favorable o mayores costos de componentes.