La decisión de EE.UU. de restringir embarcaciones vinculadas a Irán, junto con amenazas de escalada por parte de Teherán, ha reintroducido una prima de riesgo significativa en el mercado del petróleo crudo. Sin embargo, el punto crítico no es únicamente la pérdida potencial de barriles iraníes, sino la vulnerabilidad del sistema logístico del Golfo.
El Estrecho de Ormuz se posiciona nuevamente como un nodo crítico para el comercio energético global. La atención del mercado ha migrado desde fundamentos tradicionales hacia la capacidad operativa del flujo marítimo, elevando la sensibilidad del precio del petróleo hoy frente a eventos geopolíticos.
El ajuste en la cotización WTI está siendo liderado por el mercado físico más que por expectativas futuras. La menor disponibilidad de buques, junto con el aumento en costos de transporte y seguros, ha generado una escasez tangible de cargamentos en el corto plazo.
Esto ha derivado en una fuerte competencia por crudo disponible de entrega inmediata, comprimiendo la oferta spot y reforzando una estructura de curva en backwardation. La liquidez se ha reducido, amplificando la reacción del mercado ante cualquier disrupción adicional.
El alza del petróleo introduce un sesgo estanflacionario relevante. El encarecimiento de la energía impacta directamente en las expectativas de inflación, mientras presiona los costos de producción y debilita el consumo.
Este escenario reduce el margen de maniobra de los bancos centrales, particularmente en economías importadoras de energía, donde el shock se transmite rápidamente vía combustibles y transporte. La combinación de inflación persistente y desaceleración económica complejiza el entorno macro global.
Desde la perspectiva técnica, el WTI mantiene una tendencia alcista estructural, aunque actualmente se encuentra en fase de consolidación tras el impulso desde $68 hasta $115.
El precio oscila en un rango definido:
Mientras el precio se mantenga sobre $93, la estructura favorece continuidad alcista. Sin embargo, la zona actual cercana a $100 refleja equilibrio, con limitada ventaja direccional.
Una ruptura sobre $105 podría activar extensión hacia $110–115. En contraste, una pérdida de $93 abriría espacio para correcciones hacia $88–83. Indicadores de momentum sugieren cautela, con señales de debilitamiento y riesgo de falsas rupturas.
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