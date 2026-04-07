Ormuz tensiona los flujos energéticos globales

Durante los últimos días, la dinámica de los mercados financieros ha estado dominada por la rápida escalada del conflicto en Medio Oriente, particularmente en torno a las tensiones entre Estados Unidos e Irán y su impacto directo sobre la seguridad energética global. La retórica se ha endurecido con amenazas explícitas sobre infraestructura energética en caso de no restablecer el tránsito por el Estrecho de Ormuz, mientras Irán mantiene un esquema de tránsito selectivo que restringe significativamente los flujos.

Este equilibrio inestable se ha visto agravado por ataques a infraestructura energética y un aumento en la presión militar sobre nodos clave de exportación, ampliando el riesgo desde una disrupción logística hacia una potencial afectación de capacidad productiva en la región.