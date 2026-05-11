Resumen El oro continúa consolidándose mientras el mercado evalúa la inflación en EE. UU., la política de la Fed y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Las conversaciones entre EE. UU. e Irán siguen estancadas, aunque el impacto de la geopolítica sobre el oro parece cada vez más limitado.

El IPC y las ventas minoristas de EE. UU. serán clave esta semana para definir las expectativas sobre tasas de interés y el próximo movimiento del oro.

En medio de informaciones que apuntan a que un memorando de entendimiento (MoU) entre EE. UU. e Irán para poner fin al conflicto actual estaría cerca de alcanzarse, el optimismo del mercado se ha reactivado una vez más.

El rally de riesgo suma un nuevo impulso

Las bolsas, como era de esperar, han subido de forma generalizada, aunque con un rendimiento especialmente destacado en los mercados europeos. Esto refleja la mayor exposición del continente a los riesgos macroeconómicos bajistas derivados del conflicto, así como el mayor alivio que generan las señales de que podría haber luz al final del túnel.

Aun así, Wall Street tampoco se ha quedado atrás, con nuevos máximos históricos en los principales índices, mientras el sector tecnológico sigue liderando las subidas y los futuros del S&P 500 (“spoos”) cotizan por encima de los 7.400 puntos por primera vez.

Durante la última semana, el oro se mantuvo dentro de un rango de consolidación tras rebotar desde la zona de los $4.500–$4.510. Las nóminas no agrícolas de abril superaron las expectativas generales, aunque mostraron ciertas debilidades internas que impidieron ofrecer la señal direccional clara que esperaba el mercado. Al mismo tiempo, las conversaciones entre EE. UU. e Irán volvieron a estancarse durante el fin de semana, añadiendo una nueva capa de incertidumbre a la evolución del oro en el corto plazo.

De cara a esta semana, además de la situación en Oriente Medio, el foco estará puesto en el IPC y las ventas minoristas de Estados Unidos. Con una inflación todavía persistente y un sentimiento de mercado frágil, cualquier sorpresa en los datos podría llevar a los inversores a reajustar sus expectativas sobre el crecimiento estadounidense o la futura política de la Fed, actuando como el catalizador que finalmente impulse al oro a definir una dirección.

¿Puede el oro mantener el soporte de los $4.660 y recuperar impulso alcista?

En el gráfico diario de XAUUSD, el oro subió alrededor de un 3% el miércoles de la semana pasada, rompiendo con claridad por encima de los $4.660 y superando momentáneamente el nivel de los $4.700. Sin embargo, el impulso alcista perdió fuerza poco después y los precios comenzaron a retroceder.

La apertura bajista del lunes añadió más presión a corto plazo, aunque la zona de los $4.660 sigue manteniéndose como un soporte clave por el momento, conservando intacta la estructura de consolidación.

Si el oro consigue mantenerse por encima de este nivel y superar el máximo intradía del pasado miércoles cerca de los $4.765 con un volumen sólido, la recuperación podría extenderse, con los compradores apuntando entonces hacia los $4.800 e incluso al máximo de mediados de abril alrededor de los $4.890.

Por el contrario, una ruptura clara por debajo de los $4.660 cambiaría la estructura de corto plazo hacia un sesgo bajista, devolviendo el foco a la zona de los $4.600 y al soporte de los $4.500–$4.510 como próximos objetivos relevantes a la baja.

Las conversaciones entre EE. UU. e Irán se estancan mientras la sensibilidad geopolítica del oro sigue debilitándose

Oriente Medio volvió a generar incertidumbre durante el fin de semana. Los informes señalaron que el pasado miércoles ambas partes estaban negociando un memorando de entendimiento de 14 puntos que incluía un alto el fuego, derechos de tránsito por el estrecho de Ormuz y límites al programa nuclear iraní, otorgando a Irán 48 horas para responder a los puntos clave. La posibilidad de avances diplomáticos fue suficiente para impulsar un fuerte rally del oro ese mismo día.

Sin embargo, el domingo Trump calificó la última respuesta de Irán como “totalmente inaceptable”, mientras Israel enfatizó que Teherán no había dado pasos sustanciales hacia la entrega de uranio enriquecido ni el desmantelamiento de instalaciones nucleares, proyectando nuevamente dudas sobre el proceso de paz e impulsando al alza los precios del petróleo.

Para el oro, que ha mostrado una fuerte correlación negativa con el crudo desde el inicio del conflicto, el aumento del precio del petróleo —y las expectativas de inflación y restricciones sobre las tasas de interés que ello implica— actúa más como un factor negativo que como un apoyo.

Dicho esto, la reacción del oro ante los titulares geopolíticos se ha vuelto claramente más moderada. A menos que la situación empeore de forma concreta —como una ruptura del alto el fuego o una escalada militar directa— es probable que el impacto sobre los precios siga siendo principalmente emocional y de corta duración.

¿Qué revela realmente el informe de empleo sobre la economía estadounidense?

Otro factor que presionó al oro fue la resiliencia de los datos del mercado laboral estadounidense. Las nóminas no agrícolas de abril se situaron en 115.000 puestos, muy por encima del consenso de 62.000, mientras que el crecimiento salarial quedó ligeramente por debajo de lo esperado y la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%.

A simple vista, esta combinación de “mercado laboral todavía resistente y presiones salariales contenidas” refuerza la postura de la Fed de mantener las tasas sin cambios, lo que supone un obstáculo claro para un activo sin rendimiento como el oro.

Sin embargo, los detalles cuentan una historia más cautelosa. Los datos de meses anteriores fueron revisados a la baja en un total combinado de 16.000 empleos y, excluyendo el sector sanitario, el empleo privado prácticamente se ha mantenido plano durante el último año, lo que sugiere que la salud subyacente del mercado laboral podría no ser tan sólida como reflejan los datos principales.

Estas señales de enfriamiento gradual, junto con la extensión de las compras de oro por parte del banco central chino durante 18 meses consecutivos, proporcionan cierto soporte fundamental que limita el potencial bajista del oro.

¿Será la inflación de EE. UU. el próximo gran catalizador para el oro?

En conjunto, la consolidación del oro durante la última semana refleja el equilibrio entre la persistente incertidumbre en Oriente Medio, un informe laboral con ciertas debilidades ocultas y una demanda constante por parte de los bancos centrales. Salvo que se produzca una escalada significativa del riesgo geopolítico, el escenario más probable a corto plazo sigue siendo un movimiento lateral dentro de un rango, donde las reacciones impulsadas por titulares representen ruido temporal más que el inicio de una nueva tendencia.

A medida que el foco del mercado se desplaza desde la geopolítica hacia los fundamentales, la inflación continúa siendo la principal preocupación de la Fed y, al mismo tiempo, el principal freno para el oro.

La publicación del IPC de abril en EE. UU. este martes será el evento más importante de la semana. El mercado espera que la inflación general aumente hasta el 3,7% interanual desde el 3,3% anterior, mientras que el IPC subyacente subiría ligeramente hasta el 2,7%.

Si la inflación supera las expectativas, se consolidaría la idea de que la Fed mantendrá las tasas sin cambios durante todo el año, impulsando al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras aumenta la presión bajista sobre el oro. Por el contrario, una sorpresa bajista erosionaría las expectativas de endurecimiento monetario y podría ofrecer cierto alivio al metal precioso.

Por otro lado, los datos de ventas minoristas del jueves añadirán una nueva dimensión al panorama. Con el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan marcando mínimos históricos consecutivos durante los últimos dos meses, cualquier señal de una desaceleración significativa del consumo podría reactivar los temores a una ralentización económica —o incluso a una recesión— y devolver temporalmente el atractivo refugio del oro.

Por tanto, la clave esta semana no será tanto predecir hacia dónde se moverá el oro, sino observar cómo los datos modifican la percepción del mercado sobre la trayectoria futura de la inflación y lo que eso implica para la política monetaria de la Fed.