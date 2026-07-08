Ormuz reactiva la volatilidad del petróleo

La dinámica del petróleo WTI durante la jornada está dominada por una recomposición de la prima de riesgo geopolítico, más que por una lectura puramente direccional de los fundamentos inmediatos de oferta y demanda. El mercado venía descontando una normalización gradual tras el memorándum de entendimiento entre EE.UU. e Irán y la reapertura parcial de los flujos por el Estrecho de Ormuz; sin embargo, ese supuesto quedó nuevamente en entredicho luego de que Trump declarara terminado el acuerdo, en un contexto de nuevos intercambios militares, ataques a embarcaciones y revocación de autorizaciones que habían permitido ciertas ventas iraníes de petróleo y productos petroquímicos. El resultado fue un cambio abrupto en la narrativa, que pasó de una lectura de alivio por normalización de flujos hacia una nueva valoración del riesgo de interrupciones recurrentes en una de las rutas energéticas más críticas del mundo.

El punto central no es solo la posibilidad de una pérdida puntual de barriles, sino la reinstalación de un régimen de mayor volatilidad. El mercado parece estar castigando la fragilidad del proceso diplomático y la dificultad de volver rápidamente a una situación "normal" en Ormuz. Aunque una escalada total no es el escenario base, la mera posibilidad de disrupciones intermitentes tiene implicancias relevantes para costos y seguros de transporte, decisiones de compra de refinerías y acumulación preventiva de inventarios. El mercado no está valorizando únicamente el barril físico disponible hoy, sino también la confiabilidad del sistema global de abastecimiento energético.

Desde el punto de vista macroeconómico, el crudo volvió a operar como una variable de shock para los activos globales. La reacción simultánea de crudo al alza, bolsas bajo presión, bonos retrocediendo y tasas de interés soberanas más altas refleja que los inversionistas interpretaron el evento como un riesgo para la inflación, las expectativas de tasas de la Reserva Federal y el apetito por riesgo. El dólar mostró una reacción más matizada, cediendo tras tocar máximos recientes, pero el mensaje de fondo fue claro: un petróleo más volátil reduce la visibilidad del ciclo macro y limita el margen de los bancos centrales para flexibilizar condiciones financieras.