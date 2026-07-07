¿Puede la crisis en Ormuz revertir la tendencia bajista del WTI?

El crudo inicia la sesión atrapado entre dos fuerzas que empujan en direcciones opuestas: por un lado, una prima geopolítica que volvió a activarse tras nuevos incidentes marítimos cerca del Estrecho de Ormuz; por otro, un cuadro fundamental que sigue apuntando hacia una normalización de oferta y una demanda global más frágil. Por eso, aunque el precio WTI encontró soporte en la jornada, el movimiento luce más como un rebote táctico frente a riesgos de disrupción que como el inicio de una tendencia alcista sostenida para el petróleo WTI.

El catalizador inmediato vino desde el Golfo Pérsico. Un buque catarí fue impactado cerca del Estrecho de Ormuz, mientras que un petrolero saudí también habría sufrido daños en la misma zona. El episodio es relevante no sólo por los volúmenes potencialmente comprometidos, sino porque vuelve a poner en duda la estabilidad del acuerdo provisional entre EE.UU. e Irán y la seguridad de una ruta por la que históricamente ha transitado cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado. En términos de mercado, el mensaje es claro: Ormuz está reabierto, pero no plenamente normalizado. Mientras esa diferencia persista, el WTI spot seguirá incorporando una prima de seguro frente a eventos de cola.

Sin embargo, esa prima encuentra límites importantes en el frente de oferta. OPEC+ continúa avanzando en la reversión gradual de los recortes voluntarios. El 5 de julio, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán acordaron implementar un ajuste de producción de 188 mil barriles diarios para agosto, manteniendo al mismo tiempo flexibilidad para pausar o revertir el proceso si las condiciones de mercado lo exigen. La señal no es agresiva en magnitud, pero sí relevante en dirección: el grupo sigue validando una transición desde defensa de precios hacia recuperación de volúmenes.